Tygři odvrátili konec. Rozdíl? Jiní rozhodčí. Karma je zdarma, říká Klepiš

V pátek večer seděl a kroutil hlavou. Rozhodčí ho právě poslali na dvě minuty na trestnou lavici, aby následně Roman Horák zápas číslo tři rozhodl ve prospěch Sparty. Střih do sobotního podvečera. Liberecký Jakub Klepiš otevírá skóre a načne tak cestu k první výhře Tygrů v sérii proti Spartě v poměru 4:2. „Rozdíl? Jiní rozhodčí. Můžu to říct, ne? Nechali to volnější a já myslím, že to k play off patří,“ prohodil po zápase.

Pocity jsou po pátku asi kompletně odlišné.

„Dobrý, vyhráli jsme zápas.“

Přišlo mi symbolické, že jste otevřel skóre poté, co jste byl v pátek v závěru vyloučen, což odšpuntovalo emoce, které nyní sérii provázejí.

„Vyhráli jsme, to je hlavní. Ale nevím, říká se, že karma je zdarma. Co se týče toho pátečního vyloučení, to vůbec nemusím komentovat, tam si každý mohl udělat obrázek sám. Tentokrát jsme si za tím vítězstvím šli od začátku. Petr Kváča to tam navíc ve třetí třetině parádně zavřel, chytil tam pár gólů. Povedlo se mu chytit extra věci, na které můžete říct akorát tak wow. Díky patří jemu.“

U jednoho z těch momentů jste byl hodně blízko. Řepík dorážel do prázdné a Kváča vás zachránil lapačkou v poslední chvíli.

„Abych řekl pravdu, já si to v současné chvíli ani nepamatuji. Ve třetí třetině tam chytil tři tutové góly.“

Liberec - Sparta: Neuvěřitelný Kváča! Lapačkou ukradl gól Řepíkovi

Poprvé jste se jako tým prosadili ve hře pět na pět, poprvé jste také v sérii vedli. Hrálo to roli pro hlavu?

„Těžko říct. Museli jsme vyhrát, jinak by nám skončila sezóna. Jak jsem řekl, šli jsme do toho od začátku. Je sice hezké, že jsme po delší době dali gól při hře pět na pět, ale v konečném důsledku je nejdůležitější, jestli jsme jich dali víc, než soupeř a je jedno, kdy ty branky padnou.“

Na rozdíl od předchozích duelů se prakticky nevylučovalo. Čím to?

„Jiní rozhodčí. Můžu to říct, ne? Nechali to volnější a já myslím, že to k play off patří. Že trochu to pustit bylo dobré rozhodnutí.“

Gólově se zatím neprosadil nejlepší střelec základní části Filip Chlapík. Věnujete mu extra péči v defenzivě?

„Ne, to ne.“

Co se nyní musí stát, aby se celá série otočila?

„Musíme dát zase o gól víc, než oni. Musíme hrát tak, jak jsme hráli. Týmově, zodpovědně a hlavně bez vyloučení. Získat i nějaké přesilovky a dát do toho úplně všechno.“

Bylo těžké se oklepat po pátečním závěru?

„Už jste na hraně, můžete vypadnout, skončí vám sezóna, takže vám nezbývá nic jiného, než, je to takové otřepané, ale chtěli jsme na sto procent. První zápas na Spartě se nám nepovedl, ale ty ostatní nebyly špatné z naší strany a dnes jsme měli o trochu víc štěstí my.“

Liberec - Sparta: Domácí využili unavené pětice soupeře. Před brankou se prosadil Klepiš, 1:0