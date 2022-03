Pech oslavil 1000 startů postupem a góly. Teď zázrak! Čím ho naštval otec?

Před zápasem přebíral žlutý budějovický dres s numerem 1000 na zádech, Lukáši Pechovi aplaudovalo šest a půl tisíce diváků, tradičním poklepáním holí o led se vedle domácích přidali i pardubičtí hokejisté. A už v páté minutě se Pechovi tleskalo znovu za gól na 1:1. A ve druhé třetině znovu. Na konci dne přijímal gratulace. K postupu, k báječné sezoně. K vytrvalosti a nezdolnosti.

Na jih Čech jste přišel po dlouholeté šichtě ve Spartě. Můžete už nyní říci, že se to vyplatilo?

„V mém sci-fi snu proběhly myšlenky na to, co právě teď prožíváme. Ale upřímně, tohle je těžký nadstandard. Loni Budějovice skončily poslední, samozřejmě posilovaly, ale ruku na srdce: kdo si myslel, že budeme v semifinále? Chtěli jsme si zajistit předkolo, být v šestce. Udělali jsme čtyřku, což bylo náramný. Všechno z nás spadlo, hokej jsme si hrozně moc užívali, žádný strach z baráže, nic. Hráli jsme v klidu, tým se semkl. Všichni makají na sto procent. A tohle je odměna.“

Kdy vás během sezony napadlo, že z toho může být parádní jízda v play off?

„Já nikdy nedávám váhu předsezonním prognózám. Jak říkám, chtěl jsem se pohybovat ve středu tabulky, abychom se dobře připravili na play off a v něm byli psychicky odolní. Nahrávalo nám, že se o nás moc nemluvilo. Pardubice vyhlašovaly útok na titul, jejich kluky to dostalo pod tlak. A bylo to na nich vidět. Podle mě jim ty výkřiky strašně uškodily.“

Není nad to jít do boje s čistou hlavou?

„Přesně tak. Zápas od zápasu. Vždyť vy nevíte, co bude za týden, natož za půl roku. My jsme to měli jasně dané: jít krok za krokem, nedívat se dál. Základem postupu v sérii byly první dvě vítězství, pak i třetí venku. I když jsme v sobotu prohráli, věřili jsme, že to doma ukončíme.“

Jsou tyto okamžiky o to sladší, že jste na Spartě přišel o roli klíčového hráče?

„Těší mě, že mi tu trenéři důvěřují a poskytují mi tolik prostoru, já se jim snažím odvděčit. Trenérům i celému týmu. To si musí druhá strana vyhodnotit, jestli jsem se jí vyplatil. Své výkony nechci hodnotit. Ale jsem rád, že zrovna tady můžu pracovat, hrát hokej, mám na něj svůj klid. Tímto bych rád všem poděkoval, bez spoluhráčů bych nehrál tak, jak hraju.“

České Budějovice - Pardubice: Bezprostřední radost Motoru z postupu do semifinále

Teď si proti Spartě možná zahrajete v boji o finále…

„Spartu jsme v základní části třikrát porazili, ale na to se nemůžeme dívat. Výborný soupeř, kvalitní tým, prošpikovaný hvězdami, na poslední chvíli nakoupili. Půjdeme bojovat, vyhrávat. Udělat zázrak.“

Motor předčil očekávání, nehrozí jisté uspokojení? Anebo to v semifinále zase nakopnete?

„Kdo mě zná, uspokojení nehrozí. Oslavíme postup, dáme si dva dny volno a začneme se připravovat na dalšího soupeře. Pěkně s čistou hlavou.“

K týmu loni v létě přišlo plno nových hráčů i trenéři. Z USA dorazil Jaroslav Modrý, neříkali jste si, jaké to asi bude? V zámoří strávil celý život, mnozí se českým specifikům dlouho učí.

„Trenér má plno zkušeností z NHL, působil v řadě týmů, dlouho v Los Angeles, hrál se skvělými hráči. Před námi netrénoval v seniorském hokeji, ale v zámoří to takhle mají, začínají u mládežnických kategorií a jdou postupně výš. Jednoznačně se vyplatil, dostal důvěru a s Máťou (Patrikem Martincem) dělají kus práce.“

Stejně jako vy či Milan Gulaš, který vám senzační zadovkou připravil první gól. Genialita?

„Jo, jo. Šenky (Petr Šenkeřík) to po vyhrané buly krásně nahodil na mantinel, Guli mě viděl, otočil se, pardubický centr si mě vůbec nehlídal, netuším, kde byl. Takže jsem se ocitl sám před bránou, nejdřív jsem mu mířil mezi nohy a pak to doklepl do prázdné.“

České Budějovice - Pardubice: Zadovku Gulaše využil před brankou osamocený Pech, 1:1

Dobrá, ovšem co váš následný gólový příklep od modré čáry? Kde jste se tam vzal?

„Vyplynulo to ze situace, v přesilovce na nás vystupovali nahoru, my neměli vůbec nic, Guliho bránili osobně, tak jsme to narychlo změnili a vyšlo to. Obrovskou práci udělali dva naši kluci před bránou, Frodlík nic neviděl a spadlo to tam.“

České Budějovice - Pardubice: Pech v závěru přesilovky propálil Frodla, 3:3

Co s vámi po nedávném vstupu do Klubu hokejových střelců deníku Sport dělá vstup mezi extraligové tisícovkaře?

„Pro mě tisíc nic není… (usmívá se) Pro mě byla důležitá číslovka pět. Jako pátý zápas série. A potřeba podat perfektní výkon, který nás posune dál. Vidíte, jakou teď máme v kabině radost…“

Kam to zhruba chcete dotáhnout ohledně počtu startů?

„Číslo si nedávám, dokud mě hokej bude bavit, budu chtít hrát. Až mě přestane bavit, seknu s ním, vezmu pořádný kladivo, hřebíky a pověsím brusle na hřebík. Pak už je na sebe nikdy nenavlíknu.“

Z Jihlavy za vámi přicestoval vlakem váš táta. Věděl jste o tom?

„Jo, jo, věděl. Nechal jsem mu jednu permanentku, kecali jsme spolu před zápasem. Chtěl se vyfotit s jubilejním dresem, tak mu ho dám a může si s ním lehnout do postele.“

Prý je na vás pořád dost přísný a nešetří připomínkami, to souhlasí?

„To je pravda. Po posledním zápase základní části jsme v Hradci udělali bod, který nás posunul do čtyřky. Táta mi volal, čekal jsem, že mi pogratuluje k sezoně a ke čtvrtfinále. A on? Vynadal mi, že jsem ztrácel puky, strašně mě vytočil. Asi čtrnáct dní jsem se s ním nebavil… (směje se) Říkám mu: Místo toho, abys nám pogratuloval k sezoně a postupu mezi čtyři nejlepší, tak jsi negativní… Položil jsem mu telefon a čtrnáct dnů se s ním nebavil. Jak já byl nakrklej… No, spíš nasranej.“

Poslední věc, jak jste prožíval závěr zápasu, strávený na trestné při power-play Dynama?

„Hrozný… Jsem blbec. Nechal jsem se vyšplouchnout od jejich beka, udělal mi hezkou kličku, trefil jsem mu nohy, faul. Naštěstí kluci to vybojovali, patří jim poděkování.“

Pechovy extraligové starty

Karlovy Vary (2002 – 13): 483

Sparta (2013 – 21): 456

Č. Budějovice (2021-?): 61

