Kovář sní o titulu, pak návrat do Česka! Má být domluvený, Motor to není

Z kraje sezony ukončil osmileté angažmá v KHL. Jakub Kovář překonal zdravotní trable, které hrozily dokonce koncem kariéry. V prosinci našel práci ve snové destinaci ve švýcarském Curychu. Příští ročník už tam ale nestráví, byť mu bylo podle jeho vlastních slov nabídnuto prodloužení kontraktu. „Vrátím se do Česka,“ oznámil v rozhovoru pro švýcarský Tages-Anzeiger. Podle informací iSport.cz už Kovář ví, kam zamíří. Měl by být dohodnutý se Spartou.

Koleno mu natékalo tak, že nemohl chytat. Jakub Kovář skončil v Jekatěrinburgu hned po prvním zápase sezony. Ve vzduchu visel úplný konec kariéry. Klid a speciální cviky mu pomohly, v Curychu se dostal do skvělé formy. Na prestižní adrese klubu ZSC Lions dochytá sezonu, po ní se však vrátí do Česka.

„Tohle play off je pro mě loučení. Tohle je moje poslední šance přivézt domů trofej,“ řekl ke konci v Curychu, s nímž se aktuálně pere ve vyřazovacích bojích. V sérii s Bielem je stav vyrovnaný – 2:2 na zápasy. V základní části odchytal čtrnáct zápasů, měl v nich skvělá čísla. Průměr 2,15 gólu na utkání a úspěšnost 93,2 procent.

Není divu, že Curych zkušenému 33letému brankáři údajně nabídl prodloužení smlouvy, Kovář to však s díky odmítl. „Můj pětiletý syn nastoupí příští rok do školy a já chci být u toho,“ prozradil Kovář pro švýcarské noviny Tages-Anzeiger. Vrátí se do Česka.

Podle informací iSport.cz už má brankář dokonce jasno v tom, jaký dres že bude od příštího ročníku oblékat. Odchovanec Českých Budějovic domů nezamíří, měl by se stát posilou pražské Sparty. V týmu z metropole končí smlouvy oběma gólmanům. Július Hudáček si bude hledat nové angažmá, budoucnost Matěje Machovského se pak řeší.

V souvislosti se Spartou už se Kovářovo jméno řešilo několikrát. Zájem v srpnu minulého roku potvrdil i sportovní ředitel klubu Petr Ton. „Bavili jsme se spolu předtím, než se nám podařilo podepsat Sašu Saláka. Stejně jako s dalšími gólmany, bavili jsme se také s Dominikem Furchem a Šimonem Hrubcem předtím, než se z Kunlunu přesunul do Omsku. Tohle byli top gólmani, které jsme měli na seznamu. Po dohodě se Sašou ale veškerý další kontakt skončil,“ říkal o prázdninách.

Znovu se o spojení Kováře a Sparty začalo mluvit v lednu, kdy Salák bojistě opustil a Pražané narychlo hledali náhradu. Tehdy však Kovář nechtěl po několika týdnech opouštět Curych, který mu dal po zdravotních problémech šanci.

„Co se týká hokeje, jsem tady hodně spokojený. Nedovedu si představit, že bych týmu, který mi dá po dlouhém zranění šanci, řekl, že chci domů, protože to někde hoří. To by bylo blbý. Navíc já a nějaké přesuny... Nerad kluby měním, sedm let jsem chytal v Budějovicích, osm let v Jekatěrinburgu. Původně jsem se bál konce kariéry. Najednou jsem v týmu, který má ambice i podmínky, aby o pohár opravdu bojoval? To mě samozřejmě taky strašně láká. Rád bych si pohár taky jednou nad hlavu zvedl, to se mi nikdy nepovedlo,“ povídal v lednovém rozhovoru pro Sport.

Teď je však situace jiná. V Kovářovi by Sparta dostala zvučnou posilu a velkou jistotu. Pokud je zdravý, pořád dovede být jako zeď.

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE