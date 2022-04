Ševc si už Oceláře „načal“ v základní části: V Třinci se hraje do kopce

Dřív tryskaly emoce pokaždé, když třinečtí Oceláři v play off potkali zlínské „ševce“. To samé teď platí, když proti nim stojí Martin Ševc. Rtuťovitý hecíř, šikovný provokatér a především týmový lídr a bek, který má s medailovými misemi obrovské zkušenosti. Devětkrát už se dokázal probít do finále, ve čtyřiceti si chce s Mladou Boleslaví připsat finále číslo deset.

Emoce budou. A zdaleka nejde jen o kontroverzní závěr loňského semifinále, po kterém Boleslavští cítili křivdu a Ševc vzteky lámal hokejky. Oceláře už si boleslavský kapitán „načal“ v základní části. Hned po první prohře na ledě šampionů (0:5) u šaten vykřikoval, že se v Třinci kvůli Varaďovi hraje do kopce.

„Vůbec nevím, co se po zápase u kabin stalo, takový výrok mě překvapuje,“ reagoval Varaďa. „Nechci se k tomu vyjadřovat, opravdu nevím, co se stalo.“ Vysvětlit a rozebrat svůj výrok dodatečně nechtěl ani Ševc.

SESTŘIH: Třinec - Mladá Boleslav 5:0. Bruslaři dostali bůra a na první místo se nevrací

Že umí do soupeře píchnout, už v minulosti několikrát ukázal. Pamatujete třeba finále 2016, kdy se o titul rvaly Liberec se Spartou? Ševc se tehdy pustil do trenéra Josefa Jandače. Obvinil ho, že si výroky v médiích zajistil podporu sudích. „Mám na mysli paní Jandačovou, jak brečí na všechny strany,“ hromoval Ševc. „Vybrečel si možná jeden zápas. Ale to nás nerozhodí. Já vždycky říkal, že je to trenér z úleku, hokeji moc nerozumí. Já ho za trenéra nepovažuju.“

Jandač mu po prohraném finále odmítl podat ruku, Ševc si nad tím s doutníkem v ústech hlavu nelámal: „Za paní Jandačovou se omlouvám, ale za některými výroky si dál stojím a neomlouvám je.“

Když pak šel o tři roky později s Libercem do dalšího finále proti Třinci, trenér Filip Pešán historku připomněl. „Na paní Varaďovou nic nechystáme, to by taky Martin mohl od Vency dostat přes tlamu,“ pousmál se tehdejší liberecký kouč. Oceláři sérii vyhráli 4:2.

Třinec - Mladá Boleslav: Patera po gólu Růžičky neudržel nervy a byl vykázán ze střídačky, 1:0

„Kapitán, zkušený hráč, který prošel zahraničními soutěžemi,“ říká teď na Ševcovo konto Varaďa. „Jako máme plán na soupeře, tak máme plán i na jednotlivce. Zaměřujeme se na jejich silné i slabé stránky, jeho nevyjímaje. Klíčový hráč v obraně, musíme si na něj dát pozor.“

Emoce a další případná popíchnutí? Nad tím jen Varaďa pokrčil rameny. „V každém hráči i trenérovi jsou emoce pozitivní i negativní, je potřeba je v pravý čas krotit. Někdy se jde přes čáru, vystříkne to z hráčů i trenérů. My se budeme zaměřovat na to, aby tam byly správné emoce.“

ANDREJ NESTRAŠIL „V Třinci se hraje do kopce? Jako že nám pomáhají rozhodčí? Takový pocit nemám, s takovým výrokem souhlasit nemůžu. Osobně Martina Ševce neznám, vím, že je emotivní člověk a rád vyhrává. Když se to nedaří, tak asi lidi hledají problémy všude možně.“ třinecký útočník o výroku Martin Ševce

