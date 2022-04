Klidná síla Sparty Hudáček: Motor porazíme. Hudy show? Až po sérii

Před startem semifinále Generali Česká play off šlo zřejmě o největší rébus. Matěj Machovský, nebo Július Hudáček jako startující jednička pro sérii s Českými Budějovicemi? Trenéry byl určen slovenský gólman, který vystřídal parťáka v rozhodující bitvě s Libercem. Zkušený fantom se odvděčil za důvěru hned na úvod, kdy sebejistě vychytal výhru 2:1 a první bod k postupu do boje o Masarykův pohár. „Zápas s Libercem mě trošku nakopl a teď chci, jak se říká u nás na Slovensku, chytit šanci za pačesy a držet ji,“ s úsměvem řekl po zápase novinářům a za ruku držel malou dcerku.

Když Július Hudáček před týdnem podle svých slov „doklepal“ Spartu do semifinále ve druhém nejdelším zápase v historii, s fanoušky si užil spontánní Hudy show. Na tradiční pozápasovou děkovačku v podání slovenského showmana ale Pražané na tribunách po první výhře nad Motorem čekali marně. Byť rudá mašina vstoupila povedeně do série, stále šlo pouze jen o jeden bodík. A sparťané ke zdolání party kolem Milana Gulaše potřebují čtyři.

„Pokud něco bude, tak až po sérii,“ prozradil Hudáček, kdy plánuje další Hudy show. Vítězný start do semifinále s Jihočechy ovšem vnímá jako velice důležitou výhru. „Začátek nebyl z naší strany úplně podle představ. Třetí třetina už byla dobrá, když jsme si kontrolovali skóre. V pondělí odehrajeme lepší zápas, víc budeme hrát na puku. Hlavně musíme České Budějovice přebruslit a nahazovat si puky jako ve třetí třetině,“ hodnotil první zápas třiatřicetiletý brankář.

I když v předchozím utkání proti Bílým Tygrům odchytal bez inkasované branky přes 70 minut, duel s Motorem byl pro Hudáčka jako startujícího gólmana premiérou v nynějším play off. Zůstal ale zcela klidný. V kariéře už má něco za sebou. Ví, jak se má připravit, když jde do velkých zápasů jako jednička.

Nejprve si říkal, že je to poprvé v kariéře, kdy takhle nastupoval do play off, ale pak si vzpomněl na začátky v Košicích a mistrovskou sezonu 2008/09. „To byla vlastně úplně stejná situace jako nyní. Začal tehdy chytat Miro Lipovský, ale dochytal jsem to já a byl z toho titul. Já budu jen rád, když to takhle skončí i ve Spartě. Máme jediný cíl a je úplně jedno… Sérii může rozhodnout třináctý útočník a bude největší hvězda. Jsme jeden tým. Myslím si, že to bude hodně těžká série,“ prozradil Hudáček.

Sparta - České Budějovice: Chlapík mazácky střelou z osy překonal Hrachovinu, 2:1

Na úvod semifinále se cítil se dobře. Hodně mu pomohl právě postupový zápas s Libercem, který bývalého slovenského reprezentanta nakopl. Proti jihočeskému mužstvu čelil největším šancím hlavně na začátku první třetiny, kromě tečujícího Lukáše Pecha ale všech 25 pokusů pochytal s úspěšností zákroků 96,2 %.. A když už nějaký kotouč vypadl Hudáčkovi z lapačky, v pohotovosti byli sparťanští obránci, kteří puk dostali mimo nebezpečí, za což před parťáky smekal. Bez problému zlikvidoval i trestné střílení Jakuba Valského ve 21. minutě.

Hudáček přiznal, že před nedělní bitvou se netradičně podíval na záznamy s budějovickými nájezdy, což po zápase vítal. „Nerad koukám před zápasem na nájezdy, ale tentokrát jsem nějaké střelce pozoroval. Mají tam hráče, kteří stále dělají to samé, takže jsem si to pohlídal. Video mi trošku pomohlo. Jsem hrozně rád, že jsem klukům pomohl, proto tam jsem. Chtěl jsem jim dát šanci vyhrát,“ řekl rodák ze Spišské Nové Vsi.

Největší rozdíl ve hře Budějovic oproti Liberci viděl ve zkušenosti. Bílí Tygři podle Hudáčka hráli trošku přímočařejší hokej. Hráči Motoru si víc nahrávají podobně jako týmy v KHL. „Hráči si tam víc nahrávají i v situaci dva na jednoho. Trošku tam rozdíl je, ale myslím si, že máme lepší a zkušenější mužstvo. Budějovice porazíme,“ sebevědomě zahlásil ostřílený fantom.

SESTŘIH: Sparta - České Budějovice 2:1. První bod pro Pražany, výhru trefil Chlapík

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:59. Sobotka, 24:09. Chlapík Hosté: 10:19. Pech Sestavy Domácí: J. Hudáček (Machovský) – Matuškin, David Němeček, A. Polášek (A), T. Pavelka, Moravčík, Tomáš Dvořák, Jurčina – M. Forman, Sobotka (A), M. Řepík (C) – Buchtele, Chlapík, Tomášek – E. Thorell, R. Horák, Šmerha – J. Strnad, Vitouch, Dvořáček. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Piskáček (A), Percy, Šenkeřík, Štich, Vráblík, Bučko, Štencel – Vondrka, Pech (A), Gulaš (C) – Holec, Koláček, Karabáček – M. Beránek, J. Novotný, Valský – J. Ondráček, Pouzar, M. Hanzl. Rozhodčí Pešina, Ondráček – Hynek, Zíka Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 15 089 diváků

