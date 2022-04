Další hořký moment pro Boleslav. Svačina hrdinou, ale podle pravidel?

Bylo pár desítek vteřin po vyhecované partii, v níž hráči obou týmů téměř vypustili duši. Skvělí gólmani na obou stranách, vyšťavení hráči v poli. Nikdo nic nevypustil. Boj na maximum po všech stránkách. Ale to celé šlo znovu do pozadí, hosté byli vytočení z koncovky duelu. Jenže nic nezmohli.

O co šlo? V šesté sadě penaltových exekucí se proti Gašperu Krošeljovi rozjel Vladimír Svačina. Vzal to hodně doleva, odtud na střed, kde proti němu brankář vytasil hůl, tu si střelec objel a pak už jen trefil prázdnou branku. Hotovo, konec, oslava druhého bodu. Na straně jedné.

Na té druhé vztek.

Svačinův manévr spočíval v tom, že se s pukem prokazatelně vrátil směrem vzad, což by podle pravidel neměl. Na to hosté spoléhali. Jenže „trenérskou výzvu“ si vzít nemohli, museli věřit v úsudek sudích. Ti v reálu pochybení nezaznamenali a stejně to dopadlo i na půdě videorozhodčího. Gól byl uznán.

Třinec - Mladá Boleslav: Krošeljův skok nevyšel, Svačina rozhodl o výhře Ocelářů v nájezdech, 1:0

Vítěz Třinec, poražená Mladá Boleslav. Hosté ztěžka polykali zklamání. U kabiny se srotili trenéři, část klubového vedení BK a na monitoru sledovali záběry ze Svačinova nájezdu. Tam a zpět, tam a zpět… Měli jasno: kardinální chyba.

„Dneska je to trochu složité,“ vydechl kouč Radim Rulík mezi novináři po dotazu na zhodnocení bitvy. „Zápas byl z naší strany výborný, ubránili jsme soupeřovu skvělou přesilovku. Drželi jsme se díky tomu celý zápas ve hře. Aby Třinec doma nedal gól čtyři třetiny, to se nestává často… Strašně obětavý výkon, postupně vyrovnaný zápas. Bohužel rozhodl jeden nájezd, o kterém nejsem přesvědčen, že byl regulérní. Regule říkají, že se kotouč nesmí vrátit zpátky, musí jít ve směru dopředu, on se vrátil zpátky. To se nám nepozdávalo. Bohužel, to na věci nic nemění,“ vyprávěl se zklamanýma očima.

Vedle stojící protějšek Václav Varaďa proti Svačinově diskutabilnímu řešení logicky neprotestoval. „Rozhodčí uznal gól, nám to dalo vítězství, jsem za to rád. Vláďa to udělal velmi dobře, sudí to uznal, je konec zápasu…“

Boleslavští si tak zapsali další porážku s hodně hořkým koncem. V paměti ještě mají loňskou křivdu ze strany arbitrů ze sedmého semifinálového duelu, po němž padli. V neděli bědovali nad hodně diskutabilním vyloučením Martina Ševce na pět minut a do konce zápasu. A v pondělí Svačinův nájezd…

Bude klub oficiálně protestovat u šéfa komise rozhodčích? „Já osobně tohle neřeším, řeší to sportovní manažer a sportovní ředitel, nedokážu nyní odpovědět,“ odpověděl Radim Rulík.

Oceláři tak vykopli sérii podle přání. Po svalení Vítkovic ve čtyřech utkáních si dál drží stoprocentní bilanci. Je ojedinělé, že na všechna svá vítězství potřebovali pouhých dvanáct gólů ze hry, plus triumf po nájezdech. Ale to je přesně Třinec. Dá gól a vystaví soupeři past, z níž není úniku. Obvyklý recept. Slezanům vůbec nevadí, že pošesté v řadě nedali gól v první třetině, v součtu s loňskými sériemi už podesáté, to je unikátní.

V pondělí mohl nezvyklou i těsnou, ovšem pravdivou ocelářskou jízdu narušit David Šťastný. V nájezdovém dramatu mohl na konci páté série rozhodnout, ovšem proti byl bravurní Ondřej Kacetl. Ale podobně v superlativech se musí hovořit o Gašperu Krošeljovi, ten si rovněž vedl famózně, jednou mu po Růžičkově střele pomohla tyčka. „Od prvních minut velký boj, oba brankáři chytali skvěle, muselo se to líbit. Pro nás super vítězství do dalších bojů v sérii,“ prohodil Varaďa.

„Zase rozhodla maličkost, jeden nájezd,“ pravil smutně útočník Bruslařů Tomáš Fořt. „Vypadalo to, že puk šel dozadu, co vím, v pravidlech je, že se puk nesmí vrátit, což se podle mě stalo. Ale nechci to hodnotit,“ doplnil v pondělním zápase energií sršící hráč.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: . Svačina Hosté: Sestavy Domácí: Kacetl (Marek Mazanec) – Marinčin, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, M. Adámek, Zahradníček – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), Daňo – O. Kovařčík, M. Kovařčík, A. Nestrašil – Hrňa, Marcinko, Svačina – Chmielewski, Miloš Roman, Hrehorčák – Dravecký (A). Hosté: Krošelj (J. Růžička) – Pavel Pýcha, Ševc (C), Jánošík, Pláněk (A), Lintuniemi, Fillman, Bernad – Kotala, Bičevskis, D. Šťastný – Eberle, O. Najman, P. Kousal – Lunter, Fořt, Kelemen – Adam Raška I, T. Knotek, J. Stránský (A). Rozhodčí T. Veselý, Stano – Brejcha, Špůr Stadion Werk arena, Třinec (kapacita: 5 400 diváků) Návštěva 5 400 (vyprodáno) diváků

