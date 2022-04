Úleva pro Řepíka, Sparta jede! Gulaš: Fauly? Zeptejte se pana Šindlera...

Sparta bere druhou výhru v sérii a i nadále si drží v play off domácí neporazitelnost. Toť to nejpodstatnější k pondělnímu večeru. Pro další vývoj je pro Josefa Jandače zásadní, že své houfnice odšpuntovali všichni hlavní střelci. Výhru 5:1 rozjel prvním gólem ve vyřazovací fázi Michal Řepík. „Ale tolik jsem na to nekoukal, spíš jsem chtěl pomoci týmu, když už jsem se do těch šancí dostával,“ pokývl sparťanský kapitán spokojeně.

První dva duely Sparty proti Motoru ukázaly několik věcí. Jednak je to paráda z hlediska divácké atmosféry. Přestože se druhé klání odehrálo ve všední den, hala byla naplněná, dorazilo přes 12 tisíc lidí. Zase se tvořily fronty z vestibulu blízkého metra a fandilo se hodně hlasitě. V tomhle případě prostě poznáte, že jde o semifinále.

Na ledě si však sérii člověk mohl snadno splést s předchozím čtvrtfinále. Sparta si totiž jen v opačném gardu vychutnala úvodní dvě bitvy. Zatímco sérii s Libercem začala vysokou výhrou 7:0, po které následoval těsný boj, nyní to bylo přesně obráceně. Tvrdý boj na začátek a potom kanonáda. Přitom výkony Řepíka a spol. v semifinále nejsou sice mnohdy tak pohledné, jako ty proti Bílým Tygrům, zato jsou ale nesmírně účinné. Pouze v první třetině prvního utkání si Motor vypracoval herní převahu. Jinak, pokud jste fanda domácích, nemáte o vyústění utkání obavy.

Sparta - České Budějovice: Řepíkovo čekání je u konce! Domácí kapitán doklepl do sítě Poláškův pas, 1:0

„Měli jsme dnes hodně ztrát puku, musíme být chytřejší. Nechci úplně říkat, co budeme dělat, ale vím, jak dobře hrát můžeme. Když se vrátíme ke staré hře, bude to ještě lepší,“ hlásil po první výhře Filip Chlapík. Společně se spoluhráči tato slova naplnili. Stejně jako o den dříve, i nyní obranný plán Jihočechů naboural brzký inkasovaný gól.

Tentokrát z hole Michala Řepíka, který se trefil po sedmi zápasech v play off, a všem v hale mohlo být jasné, že se mu silně ulevilo. Slavil branku na kolenou, hleděl do stropu a několikrát zatnul pěsti. „Jo. Byl jsem rád, těch šancí jsem měl spoustu,“ řekl s úsměvem sparťanský kapitán. Vítězný gól to ale nebyl, na startu třetí části totiž snížil Milan Gulaš.

7 Tolik zápasů čekal na gól v play off Michal Řepík.

Tam se lámal zápas. „My už jsme si tímhle, jak to říct slušně, takovým tím hnusem prošli během série, kterou jsme měli někdy v listopadu. Tehdy jsme byli herně šílení a takovéhle situace nás srážely do kolen. Dobře si to pamatujeme a přesně pak děláme to, aby se to znovu nestalo,“ shrnul klíčové minuty Michal Moravčík, který vstřelil třetí branku, kterou Sparta znovu odskočila.

Motor to přitom předtím zkoušel všemi způsoby. Když nevyšly přesilovky, vytáhl prověřený trumf, Davida Šticha v roli rozrývače soupeřovi pohody. Ani on neuspěl, a když už si chtěl na pěstní tanec vytáhnout Miroslava Formana po jeho nájezdu do brankoviště, rychle k němu přijel dvoumetrový obr Milan Jurčina a bylo po „tanečních.“ Tuhle volenku ani Štich nepřijal.

Sparta - České Budějovice: Štich se chtěl prát s Jurčinou, ten ho přemluvil o opaku

Byla to snaha i zoufalým krokem změnit tón duelu. Celek Jaroslava Modrého ve třetí části totiž z ledu zmizel, neexistoval. Herní plán? Ale jděte. Motor nabídl Spartě herní činnost, ve které si ofenzíva celku z hlavního města náramně libuje. Hned čtyřikrát nabídl soupeři přesilovou hru. „Já vyloučení hodnotit nebudu, Sparta má druhý bod. Věřím, že to otočíme. Za mančaft můžu říct, že jsme spokojení. Že jsme měli tolik vyloučených? Na to se asi budete muset zeptat pana Šindlera,“ popíchl lídr Motoru Milan Gulaš na dálku předsedu komise rozhodčích. Vypadá to, že v jihočeské metropoli lze čekat kvalitní třetí a čtvrtý kus téhle veselky.

Vyloučení Motoru v semifinále podle třetin

První zápas Třetina Druhý zápas 0 1. třetina 0 3 2. třetina 1 1 3. třetina 6

Góly Domácí: 07:19. M. Řepík, 18:46. E. Thorell, 44:41. Moravčík, 45:31. Tomášek, 48:02. Chlapík Hosté: 40:49. Gulaš Sestavy Domácí: J. Hudáček (Machovský) – Matuškin, David Němeček, A. Polášek (A), T. Pavelka, Moravčík, Tomáš Dvořák, Jurčina – M. Forman, Sobotka (A), M. Řepík (C) – Chlapík, Vitouch, Tomášek – E. Thorell, R. Horák, Šmerha – Buchtele, Stoljarov, Dvořáček. Hosté: Hrachovina (47. Strmeň) – Percy, Piskáček (A), Šenkeřík, Bučko, Štencel, Vráblík, Štich – Vondrka, Pech (A), Gulaš (C) – Pouzar, J. Novotný, Valský – M. Beránek, M. Hanzl, Karabáček – Holec, Koláček, J. Ondráček. Rozhodčí Hradil, Šindel – Gebauer, Hlavatý. Stadion O2 arena, Praha 8–Libeň Návštěva 12 116 diváků

