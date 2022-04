ONLINE: Třinec po super obratu dělí výhra od finále! Budějovice - Sparta 1:0

Úřadující mistr je krok od další bitvy o Masarykův pohár! Třinečtí hokejisté zvítězili ve třetím semifinále Generali Česká play off 4:3 v prodloužení v Mladé Boleslavi a díky vedení 3:0 na zápasy je jediná výhra dělí od postupu do finále. Oceláři až do 59. minuty prohrávali 1:3, pak však začali pálit za výhrou kapitán Petr Vrána a Erik Hrňa. Před vlastními fanoušky hraje rovněž Motor, který doma čelí pražské Spartě. ONLINE přenos a VIDEA z utkání sledujte na iSport.cz.