ONLINE: Třinec srovnal z 1:3 na 3:3, Vrána hattrick! Motor - Sparta 1:0

Bitvy o postup do boje o Masarykův pohár pokračují. Semifinále Generali Česká play off se přesouvá do Mladé Boleslavi a Českých Budějovic. Bruslaři se po dvou prohrách v Třinci pokouší zabrat na svém hřišti proti Ocelářům, kterým schází potrestaný snajpr Martin Růžička. Před vlastními fanoušky hraje rovněž Motor, který doma čelí pražské Spartě. ONLINE přenosy a VIDEA z utkání sledujte na iSport.cz.