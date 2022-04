Novotný o Motoru či hádce s divákem: Poslední zápas? Bez komentáře

Momentálně cítí s celým týmem velké zklamání, ale se vztyčenou hlavou. Když Jiří Novotný přišel za novináři na rozhovor po porážce 2:3 se Spartou a vyřazení Českých Budějovic v semifinále Generali Česká play off, zdrcenost byste na výrazu zkušeného útočníka těžko hledali. Byť by radši bral postup do finále, extraligový bronz vnímá jako úspěch. „Někteří kluci si ještě neuvědomují, co jsme dokázali,“ řekl osmatřicetiletý matador. Na otázku, jestli pátý duel na Spartě byl i posledním v kariéře, se odmítl vyjádřit.

V dresu Motoru byli Spartě rovnocenným soupeřem. Jihočeská parta plná zkušených matadorů včetně útočníka Jiřího Novotného s Pražany bojovala až do konce. Ostřílený matador se zapojil i do hromadných potyček. Po jedné z nich se na trestné lavici hádal s fanouškem na tribuně, který nebýt pořadatelské služby málem přelezl za Novotným.

Prozradíte, co jste si s rozzuřeným fanouškem na dálku řekli při slovní přestřelce?

„To nic nebylo. On mi nadával a tomu se spíš směju. Nevím, jestli to k tomu patří či ne, ale spíš jsem se tomu zasmál. Ani nevím, jak se k tomu vyjádřit, přijde mi to směšný.“

Nebýt jednoho z pořadatelů, možná by kvůli vám dokonce přelezl plexisklo.

„Tak bychom si popovídali s fanouškem, asi by to dopadlo špatně. Pro něj.“ (usmívá se)

Přišel vám pátý zápase semifinále nejvypjatější? Přeci jen byla spousta hromadných potyček, do kterých jste se taky zapojil.

„Samozřejmě. Oběma týmům šlo o všechno. Nám, abychom sérii prodloužili. Spartě o to, aby už sérii ukončila. Z mé zkušenosti vím, že už se ti prostě nechce jít o dva dny později zpátky do Českých Budějovic na náš zimák, kde jsme měli skvělé fanoušky. Musím jim poděkovat, byli fantastičtí, udělali neskutečnou kulisu. Sparta byla šťastnější tým a já jí gratuluju.“

Jak moc vás bolí vyřazení v semifinále, ve kterém jste byli Spartě rovnocenným soupeřem?

„Samozřejmě nás to mrzí. Vypadli jsme, skončila nám sezona, ale musím říct, že se vztyčenou hlavou. Celá ta série byla vyrovnaná až na zápas, ve kterém jsme prohráli 1:5. Byla to super série pro diváka, měla všechno. Musíme dát kredit Spartě. Je to výborný tým v ofenzivě i defenzivě.“

I přes čerstvé zklamání je tedy bronzová medaile úspěch pro Motor?

„Myslím si, že v dnešní době, kdy máte hrozně vyrovnaný hokej, je každá medaile obrovský úspěch. Řekl bych, že někteří kluci si ještě neuvědomují, co jsme dokázali. Druhý rok v lize, trošku se to buduje, není to hned, ale sedlo si to, skončili jsme třetí, máme bronz. Jistě bychom byli radši za postup do finále, ale to je prostě život, to je hokej. Nic není zadarmo. Jsme tedy zklamaní, ale zároveň šťastní.“

Byl pátý zápas na Spartě váš poslední?

„Bez komentáře.“

Budete tedy přemýšlet nad tím, že byste dál pokračoval?

„Bez komentáře.“ (usmívá se)

Co podle vás rozhodlo celou sérii?

„Hraje se na čtyři vítězný zápasy, my jsme čtyři prohráli, urvali jsme jeden. Rozhodovaly maličkosti. Možná jsme si trochu nepomohli přesilovkami, to je tak jediný. Zápasy byly o jeden dva góly. Byly tam maličkosti, ve kterých Sparta byla možná lepší, tím pádem postupuje ona.“

V pátém zápase vám přesilovky paradoxně uškodily, na začátku první třetiny jste hráli dobře v pěti, Spartu jste lehce zaskočili, ale pak přišly početní výhody a vaše šance se zastavily.

(přemýšlí) „Nemyslím si, že jenom v pondělí, ale je to škoda. Za to musíme dát Spartě kredit, mají výborné hráče na bránění, ale i my jsme za nerovnovážného stavu nehráli vůbec špatně, i když Sparta ten jeden rozdílový gól nyní dala. Řekl bych však, že dobrý… Nedá se nic dělat, vyhrát musí jenom jeden. Tak to prostě je.“

Pokud budete sledovat finále mezi Spartou a Třincem, co od boje o Masarykův pohár očekáváte?

„Oba soupeři během sezony prokazovali velkou sílu. Třinec hraje výborně do obrany, dostává málo gólů, má vynikajícího gólmana. Kluci dvakrát za sebou vyhráli titul, což není náhoda. Už vědí, co je potřeba udělat k tomu, aby se podařilo vyhrát takhle těžkou soutěž. Možná můžou mít v tomhle trošku navrch, ale Sparta má svoji sílu, kterou ukázala, kor ke konci základní části a v play off. Bude to vyrovnaný. Na hokej se rád podívám. Favorita nemám, ale nevím… Možná trošku víc přeju, nevím… Spartě. Přeci jen tam mám o něco víc kamarádů. Určitě bude hodně zajímavý sledovat tu sérii.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:32. Tomášek, 25:36. M. Řepík, 53:19. R. Horák Hosté: 21:12. Gulaš, 22:15. D. Voženílek Sestavy Domácí: J. Hudáček (Machovský) – Matuškin, David Němeček, A. Polášek (A), T. Pavelka, Moravčík, Tomáš Dvořák, Jurčina – D. Kaše, Sobotka (A), M. Řepík (C) – Chlapík, Vitouch, Tomášek – E. Thorell, R. Horák, M. Forman – Buchtele, Stoljarov, Dvořáček. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Štencel, Vráblík, Percy, Piskáček (A), Šenkeřík, Bučko, Štich – D. Voženílek, J. Novotný, Valský – Abdul, Pech (A), Vondrka – M. Beránek, M. Hanzl, Gulaš (C) – Chlubna, Holec, J. Ondráček. Rozhodčí Šír, Mrkva – Ledere, Rampír Stadion O2 arena, Praha Návštěva 12288 diváků

