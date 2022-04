Řepík před finále: Chceme vyhrát i pro Tomáška. Play off je bez kamarádů

Před šesti lety se v dresu Liberce na úkor Sparty radoval ve finále z mistrovského titulu. Nyní však Michal Řepík (33) jako kapitán Pražanů hodlá udělat všechno pro to, aby svůj tým dotáhl k Masarykovu poháru. V cestě stojí hegemon z Třince, který vede dobře známý Petr Vrána. S kamarádstvím ale na zkušeného útočníka nechoďte, teď má v hlavě jenom další triumf. „Nikdy nevíte, jestli to není naposledy. Sparta čeká 15 let, už by to potřebovala,“ řekl sparťanský lídr.

Už cítíte nějaké finálové napětí?

„Po několika dnech volna jsme si až v pátek dali první trénink. Samozřejmě už se na to připravujeme. Rozebíráme video, bavíme se o tom. Víme, že se to blíží, ale moc se těšíme.“

Dokážete popsat, jak obrovskou motivaci nyní máte k dotáhnutí Sparty k titulu?

„Mám velikou motivaci. Jsme ve finále a chci to vyhrát. Na Spartě jsem vyrůstal, než jsem odešel do Kanady. Jsem kapitán tohoto týmu a byla by čest pro mě tady vyhrát titul. Sparta čeká 15 let, už by to potřebovala. Víme, že čelíme těžkému soupeři, na druhou stranu si myslím, že i my máme obrovskou kvalitu. Doufám, že to bude dobrá série, kvalitní hokej. Uvidíme, kdo odejde jako vítěz.“

Před finále jste přišli o tahouna v play off Davida Tomáška , který kvůli zlomenému kotníku už do sezony nezasáhne. Bezpochyby hodně bolestivá ztráta, viďte?

„Je to veliký zásah. Obrovsky se mu dařilo, hrál ve fazoně, byl to asi náš nejlepší hráč společně s Chlápou (Filip Chlapík). Chybět nám tedy určitě bude, na druhou stranu jsem rád, že máme široký kádr. Budeme se ho snažit nějak nahradit a hlavně bojovat, abychom to vyhráli i pro něj.“

Před šesti lety se Spartě stalo něco podobného, když těsně před finále 2016 s Liberec, za který jste hrál, se zranil tehdy rovněž tahoun Daniel Přibyl.

„Šest let zpátky se Příba zranil jako nejlepší sparťan, ale tehdy byli strašně pomlácení a zranění i jiní hráči. Myslím si, že teď je zbytek kádru v pohodě, že jsme zdraví. Tomas (David Tomášek) je určitě citelná ztráta. Bude to nepříjemný. Uvidíme, jak nám bude či nebude chybět ve finále, ale rozhodně se Davida pokusíme nahradit. Uděláme všechno pro to, abychom hráli dobře a sérii vyhráli.“

Oživují se vám vzpomínky na mistrovskou jízdu s Libercem v play off 2016? Aspoň co se týká cesty za vítězstvím a vítězným naladěním v týmu.

(přemýšlí „Je prostě hezký to vyhrát. Jsou to velice příjemné pocity slavit společně s celým týmem a se všemi kluky, se kterými trávíte celou sezonu. Toho se asi žádný hráč nemůže nabažit a chce to vyhrávat pořád dokola. Na druhou stranu není vůbec jednoduchý se do finále dostávat. Třinec to tedy teď má tak, že se tam dostal čtyřikrát za sebou, ale Sparta třeba po šesti letech. Nikdo neví, jestli to třeba není naposledy. Udělám všechno pro to, abychom vyhráli.“

České Budějovice - Sparta: Řepíkova přesná rána dala Pražanům naději, 2:1 Video se připravuje ...

Čeká vás Třinec, vítěz předchozích dvou bojů o titul. V čem vidíte největší sílu Ocelářů?

„Mají zkušený tým. Hrají dlouho pospolu, základ kádru tam hraje už čtyři pět let. Čtyřikrát za sebou se dostali do finále a dvakrát za sebou to vyhráli. Hrají dobře kompaktně, dobře brání, čekají na brejky a mají dobrý přesilovky. Jak říkám, mají zkušený hráče, kteří vědí, jak to mají hrát. Toto je jejich devíza.“

Třinecké obraně se velice těžce dávají góly. Budete se tedy hlavně snažit najít nějaký recept na branku, nebo je vyloženě přetlačit?

„Určitě se budeme snažit najít nějaký recept a něčím je přelstít. Víme dobře, že nedostávají moc gólů, že v jejich sériích tolik gólů nepadalo. V pátek jsme začali s přípravou a budeme dál něco vymýšlet, abychom se k nim dostávali a dali nějaké góly.“

Jste v kontaktu s Petrem Vránou či jinými dobře známými Oceláři?

„Vůbec, během play off s nikým nekomunikuji. Play off je bez kamarádů.“ (směje se)

Úspěchy v předchozích dvou sériích jste stavěli na skvělém vstupu na domácím hřišti, nyní začínáte v Třinci. Jakou roli to podle vás sehraje?

„Bude to jiný tím, že začínáme venku. Jestli to bude výhoda či nevýhoda, těžko říct. Třeba se to otočí. Co jiného by nám mělo pomoct než motivace ve finále a souboj s výborným týmem. V těch předchozích sériích jsme venkovní zápasy neodehráli stejně jako domácí. Přál bych si, abychom to proměnili ve výhodu. Asi to říká každý, ale pro mě je Třinec trochu favorit série. Když čtu noviny, tak většinou každý píše, že to Třinec umlátí a porazí nás. Mají dva tituly za sebou, lidi je tam tlačí, ale budeme se snažit jim to znepříjemnit. Uvidíme, co z toho vzejde. Doufám, že se do toho naladíme, budeme hrát jako jeden tým a vynasnažíme se tam urvat aspoň jeden zápas.“

Byť se říká, že je play off úplně jiná soutěž než základní část, s Oceláři se vám v ní vůbec nedařilo. Asi těžko se vyhání čtyři porážky v řadě, viďte?

„Čtyřikrát jsme s nimi prohráli. U posledního zápasu jsem nebyl, to jsem hrál na olympiádě, takže jsem to moc neviděl. Vybavuji si ale zápas, který skončil 5:8. To byl takový bláznivý zápas, ale popravdě řečeno jsem na to vůbec nemyslel. Základní část je fakt něco úplně jiného. Spíš respektujeme to, jak Třinec umí hrát play off. Vůbec se nesoustředíme na to, jak jsme s nimi hráli v základní části.“

O2 areně postupně dochází vstupenky. Na finále bude zřejmě vyprodáno v Praze i Třinci. Je to taková největší odměna za celou sezonu?

„Každopádně. Po dvou covidových sezonách, kdy moc diváci nechodili, si to strašně užíváme, jak teď chodí diváci. Zřejmě bude u nás i v Třinci vyprodáno, tak to bude svátek hokeje. Těšíme se na to.“

