Úderné duo CH+T, obři na hraně i krize. Co dovedlo Spartu do finále

Video se připravuje ... Spartu nezastavíš. Poslední sezony byli Pražané za tento troufalý slogan terčem posměváčků. V letošním play off však rudou mašinu zatím nikdo nedokázal ani zpomalit, natož zastavit. Skvěle chytají gólmani, funguje obrana i ofenziva. Deník Sport přináší pět důvodů, proč Sparta po šesti letech znovu vyválčila finále. Zlatý souboj započne na Velikonoční pondělí v Třinci. Chybět v něm bude do konce ročníku zraněný David Tomášek.

NEJÚDERNĚJŠÍ TANDEM SOUTĚŽE David Tomášek a Filip Chlapík. Největší ofenzivní esa Sparty, nejproduktivnější hráči play off . „Víme o sobě snad i poslepu. Strašně si souhru s Tomasem užívám,“ zářil během semifi nále Chlapík. Při hře pět na pět byl Tomášek v průběhu play off na ledě u deseti vstřelených gólů a jen třech inkasovaných. Sledovat ty dva spolu na ledě byla radost. Ano, minulý čas bohužel není náhodný. V posledním postupovém duelu s Motorem odehrál Tomášek jen čtyři minuty. V šarvátce s Jiřím Novotným nešťastně upadl a poranil si kotník, sezona pro hvězdu skončila. Sparta - České Budějovice: Po Chlapíkově přiklepnutí otevřel skóre Tomášek, 1:0 Video se připravuje ... BODOVÁNÍ PLAY OFF 1. David Tomášek (Sparta) 13 (6+7) 2. Filip Chlapík (Sparta) 13 (5+8) 3. Miloš Kelemen (Ml. Boleslav) 12 (9+3) 4. Lukáš Pech (Motor ČB) 11 (5+6) 5. Jakub Klepiš (Liberec) 9 (3+6)

AŤ CHYTÁ KDOKOLI, FUNGUJE TO Do play off vstoupil jako jednička rudého brankoviště Matěj Machovský. Proti Liberci ve čtvrtfi nále podával výborné výkony. Když ho v předlouhém pátém duelu vystřídal Július Hudáček, určitě ho nenapadlo, že se minimálně tři příští týdny do kasy nepostaví. Hudáček naskočil do všech pěti duelů s Motorem, Spartu dotlačil ke čtyřem výhrám. Ze 142 střel inkasoval jen devětkrát, průměr má 1,4 obdrženého gólu na utkání. Není však vyloučeno, že ve finále se do branky podívá i Machovský. Na rozdíl od jiných týmů Sparta do vyřazovacích bojů nešla s jasnou jedničkou. Problém to zatím není. Naopak. České Budějovice - Sparta: Gulaš zbytečně trefil Tomáška do obličeje a dohrál Video se připravuje ... BRANKÁŘI SPARTY V PLAY OFF Július Hudáček Matěj Machovský 6 zápasy 5 5 výhry 3 1,4 průměr 2,23 93,66% úspěšnost zákroků 92,19%

KOLEM BRANKY NA HRANĚ I ZA NÍ V základní části to tolik nevidíte. Brzda u brankáře, šťouchanec, strkanice, rukavice v obličeji, kravaty kolem krku... A už to jede. V play off normálka. Právě Sparta má v tomhle oboru přeborníky. Ani nepotřebují příčinu, stačí, když se hráč v době hvizdu jen mihne kolem jejich brankáře, už ji schytá. Všemi prostředky (někdy i nedovolenými) se snaží docílit toho, aby se do těchto míst soupeři nechtělo. Proti Motoru využili obří fyzické síly. Jurčina, Němeček, Polášek, Dvořák. Ti všichni mají hodně přes 190 centimetrů a 95 kilo. Obr Jurčina se pak vymyká se 115 kilogramy. Ve srovnání s beky Českých Budějovic byli sparťané mnohem vyšší, těžší a hlavně tvrdší. MILAN JURČINA „Prostě jsem trochu vyrostl, tak toho využívám. Nemůžu za to, že když se dotknu sedmdesátikilového kluka, jemu hned vyletí nohy do luftu. Co mu mám říct? Ať jde do posilovny a nají se?“ obránce Sparty o fyzické hře České Budějovice - Sparta: Štich znovu v akci! Po odpískání sekl Šmerhu, ten zamířil do kabin Video se připravuje ...

PŘESILOVKY. KAŽDÁ TŘETÍ KONČÍ GÓLEM Svou úspěšnost v početních výhodách oproti základní části výrazně pozvedli. Vyjádřeno číselně přesně o deset procent. Každá třetí přesilovka Sparty v play off končí gólem. Pražané doteď využili deset ze třiceti nabídnutých možností. Naprosto stejně jsou na tom s úspěšností i Oceláři (6 z 18). Téměř polovinu svých bodů v přesilovkách získali Chlapík, Tomášek nebo Thorell. Slabší je však hra týmu z metropole v oslabení. Právě na disciplíně budou chtít trenéři s týmem zapracovat. Celkem Sparta během play off už soupeřům nabídla 31 přesilovek. Sparta - České Budějovice: V přesilové hře nadvakrát vyrovnal Chlapík, 2:2 Video se připravuje ... NEJLEPŠÍ PŘESILOVKY V PLAY OFF Sparta 33,3 % Třinec 33,3 % Liberec 28,6 % Plzeň 25 %