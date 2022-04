Ceny za hokej: Nejdražší semifinále na Spartě, nejlevnější v Boleslavi

Index fanouškovské ceny. Zhruba tak lze volně přeložit metrika sportovního webu The Athletic při snaze zjistit, na kolik přijde čtyřčlennou skupinu lidí návštěva zápasu klubů v NHL. Deník Sport metriku trochu poupravil pro tuzemské reálie a zaměřil se na semifinále. Co průzkum ukázal při porovnání cen lístků, dresů, občerstvení a nápojů? Nejdražší pivo si dáte na Spartě, překvapila celková cena v Třinci. Naopak levné jídlo je na Motoru.

Vrchol sezony. Z hlediska hokejistů, fanoušků, ale i klubových vedení. Je jasné, že po finančně hubených letech z důvodu pandemie koronaviru je play off po dlouhé době první větší možností umazat určité finanční ztráty. Semifinalisté zdražili, to je jasné. A také do velké míry pochopitelné vzhledem k výše zmíněnému. Hraje se nejlepší hokej, jde o hodně. Zároveň je to také jakýsi test.

Snaha nalákat zpět do ochozů fanoušky poté, co to dlouho vzhledem k zákeřné nemoci nařízení neumožňovala, často nebyla v základní části tak úspěšná, jak se čekalo. Lidé si odvykli chodit na hokej. Dobrá zpráva však je, že zvýšené vstupné a výdaje spojené s návštěvou vyřazovacích bojů zájem nezastavily, spíše naopak.

„Jasně, jde o nejdražší lístky, které pamatuji. Ale promlouvá do toho více věcí. Snaha o zahojení se po covidu. Pak inflace, kdy se zdražuje prakticky všechno. A pak určitě jistá kalkulace klubu s tím hladem po hokeji, který v Českých Budějovicích nyní je. Je to i trochu zkreslené tím, že do prodeje jde třeba jen 1500 lístků, zbytek jsou permanentky. Zdražení se dá pochopit,“ tvrdí rodák z jihočeské metropole Michal Muška, který na tamní hokejové zápasy chodí už od roku 2000. „My máme 4500 permanentek z 6421 míst, takže není moc co prodávat,“ napsal na Twitter před třetím semifinále se Spartou tiskový mluvčí Motoru Tomáš Kučera a potvrdil tak slova fanouška Českých Budějovic.

„Klub udělal tzv. dvouvstupenku na domácí zápasy, kdy si jde koupit lístky jen na obě utkání naráz. A jen, když se nevyprodají, tak jdou lístky do prodeje tradičně na kasu. Což se možná trochu překvapivě stalo v prvním zápase čtvrtfinále s Dynamem a hala se vyprodala asi až půl hodinky před zápasem. Ale je pravda, že si lidé vybírají. V mém okolí si často říkají, že je to drahé a že si dvouvstupenku koupí napůl a s kamarádem a každý z nich jde jen na jeden zápas. Takže ano, lidé to řeší, není to tak, že by si řekli, že jde o play off a berou, co je,“ doplnil Muška.

Je pravda, že situace v Motoru je na rozdíl od ostatních celků specifická. Vládne tam euforie, kdy se celek po letech v 1. lize a z posledního místa vydrápal až do nejlepší čtyřky. Navíc, zájem o hokej je takový, že s ničím jiným než s vyprodanou Budvar Arénou, se nepočítá. I tak však zvýšená cena lístků do přemýšlení lidí promluvila.

Podobná situace, co se týče přístupu fanoušků k zakoupení vstupného panuje i na Spartě. „Vyšli jsme dnes na hokej ve čtyřech jako rodina. Jeden lístek vyšel na 690 korun, k tomu pivko za 55 a samozřejmě nějaká klobáska. Tu si dal každý z nás, k tomu hokeji to zkrátka patří. Chodíme teď častěji než v základní části. Většinou to máme tak, že na jeden ze dvou domácích zápasů jdeme, ale vybíráme si. I kvůli cenám,“ řekl fanoušek Sparty na prvním semifinálovém zápase v Praze, který se představil jako Jiří. „Ale atmosféra je tu skvělá, lidé jsou bezvadní a pivo je studený. To je hlavní,“ doplnila se smíchem jeho partnerka Radka s rudou šálou okolo krku.

Právě model se čtyřčlennou skupinou fandů použil deník Sport pro přehled, kolik stojí návštěva jednotlivých zápasů v semifinále. Pro výpočet jednotlivých průměrných cen jsme použili střední výběr ceny lístků, klobásu a pivo pro každého člena skupiny, dvě vody na osvěžení a jeden zakoupený fanouškovský dres.

Závěr přinesl zajímavá čísla. Nejdražší hokejová zábava je, podle očekávání, v hlavním městě republiky. Vstup do O2 arény, kde své zápasy hraje Sparta, hravě trumfne všechny ostatní stadiony. Stejné je to i co se týče občerstvení a týmových artiklů. Na druhém místě je, poněkud překvapivě, Třinec. Tamní cena lístků předčila i ty z Motoru.

Naopak, pokud by šlo jen o pochutiny, právě v Třinci se na hokeji občerstvíte nejlevněji. A celkově, pokud jste měli chuť si vychutnat boje o finále a ušetřit u toho nějakou tu korunu, bylo třeba se vydat do středních Čech. V Mladé Boleslavi vyšla návštěva jasně nejlaciněji oproti všem ostatním týmům. Jedním z faktorů je určitě odlišná situace klubu před startem v play off i zájem fanoušků. Zatímco Motor, nebo Třinec tušili, že by se semifinále mohlo konat, v Mladé Boleslavi jde, po závěru základní části, o velké překvapení. O rozdílu v průměrné návštěvnosti ze základní části mezi zmíněnými organizacemi ani netřeba mluvit.

Nicméně i mladoboleslavská hala se na semifinálové bitvy vyprodala, stejně jako ty v Českých Budějovicích a Třinci. Na Spartě sice vyprodáno nebylo, ale návštěva z prvního semifinále byla nejvyšší v tomto ročníku v rámci celé soutěže.

Průměrné zaplnění arén v semifinále play off a kapacita haly: