Nestrašil: Brácha má dres Sparty zakázaný. Čím ho oslovil Třinec?

Přestože se třinecký útočník Andrej Nestrašil (31) narodil v Holešovicích, kousek od haly pražské Sparty, jeho rodným klubem je Slavia. I tím pro něho bude finále Generali ČP play off Tipsport extraligy speciální. Navíc to pro hokejového světoběžníka bude vůbec první v kariéře. „Finále proti Spartě, to je bomba!“

Jeho nejmladší bratr Václav nedávno do Sparty ze Slavie přestoupil. Pro finále má ovšem od Andreje Nestrašila jasné instrukce. „Bude mít zakázáno chodit na zápasy v jiném dresu než v ocelářském,“ usmívá se zkušený lídr. „Celá rodina bude fandit Třinci.“

Čeká vás první české finále, navíc proti Spartě. Co od bitev o zlato čekáte?

„Musím říct, že se strašně těším. Už když Hradec vypadl a v semifinále to vypadalo, že půjdeme na Boleslav, ne na Spartu, tak jsem si říkal, že by bylo super, kdyby to vyšlo ve finále. To se nakonec povedlo, což je bomba. Pocity mám jen pozitivní, myslím, že v obou arénách bude skvělá atmosféra a jako vždy půjde o těžké a vyrovnané zápasy.“

Jaké to pro vás bude jako pro rodilého slávistu? Je ve vás stále zakořeněná rivalita pražských S?

„Asi ani ne. (usmívá se) Jsem pryč hodně dlouho. Navíc jsem se narodil v Holešovicích, asi tři minuty od sparťanské haly. Když jsme byli malí, táta nás brával právě na Spartu. Na bitvy proti Vsetínu. Nemůžu říct, že to je taková rivalita jako fotbalová Sparta a Slavia, každopádně je to Sparta. To je jméno, v extralize pojem, takže v každém zápase ji chceme porazit.“

Proč jste jako malý nezakotvil ve Spartě, když jste měli halu tak blízko?

„V pondělí tady bude táta, řeknu vám, kde sedí, tak se ho můžete zeptat. (usmívá se) Fakt netuším. Jestli Slavia měla tou dobou lepší mládež? Nevím, co za tím rozhodnutím bylo.“

Váš nejmladší bratr nedávno ze Slavie přestoupil do Sparty. Bude v ochozech?

„V Třinci nebude. Je mu patnáct let, takže ho starší brácha vůbec nezajímá. (usmívá se) Myslím si, že bude rád, když si dá volno. Každopádně, celá rodina bude fandit Třinci.“

V Praze ale na zápasy určitě dorazí, ne?

„Tam asi přijde, ale bude mít zakázáno chodit v jiném dresu než v ocelářském!“

Nedávno jste mluvil o tom, že když se vám narodil syn, váš nejmladší brácha vám pro něho poslal dětské bodýčko s logem Sparty. Před finále vám něco neposlal?

(zasměje se) „Mně ne. Byl jsem čtrnáct let v zahraničí a jemu je patnáct. Ačkoliv se snažíme být v kontraktu, tak věkový rozdíl je velký. Snažím se mu občas pomoci v jeho hokejovém růstu, ale jsme v jiných fázích života. On je puberťák, takže názor staršího bratra ho nezajímá.“

Do třinecké Werk Areny se vejde něco přes pět tisíc lidí, zatímco kapacita O2 arény je sedmnáct tisíc. Nemrzí vás, že sparťanští fandové budou mít doma výraznou přesilu?

„Nemrzí. Naopak myslím, že někdy dokáže být na malém zimáku ještě lepší atmosféra. Mě to rozhodně nemrzí, ačkoliv vím, že v Praze bude lidí víc. Ale i u nás, když přijde plná hala, je hukot. Víme, že všichni tihle lidé v ochozech jsou opravdu fanoušky Třince.“

Na co si dát proti Spartě pozor?

„Je to velmi dobrý ofenzivní tým, za mě je tam nejlepší hráč extraligy Filip Chlapík. Má spoustu bodů, je šikovný dopředu. Bohužel přišli o Davida Tomáška. Každá lajna má dobrou – nechci říct dvojici – protože vždy je doplňuje někdo třetí, kdo udělá spoustu černé práce. A k tomu mají šikovné beky. Velmi dobrý tým.“

Bude na něj platit vaše výborná hra do defenzivy?

„Budeme doufat, že na ně náš styl bude platit. Myslím ale, že to bude ještě těžší. S Vítkovicemi i Boleslaví šlo o těžké zápasy, bojovali neuvěřitelně, ale Sparta je přece jen kvalitou ještě o trochu dál. Je možné, že šance, které jsme dosud svým soupeřům povolili, a neskončily gólem, by Sparta dokázala trestat.“

V základní části jste se Spartou v Praze hráli 7:4 a 8:5. Čekáte znovu podobnou divočinu?

„Může být zápas, který ujede, ale nemyslím si, že ve finále budou takové výsledky. Popravdě, zápasy ze základní části se vůbec nepočítají, je to zase 0:0. Sparta měla určitou krizi, zraněné hráče. Teď je play off, jdeme do toho! A jestli v nějakém zápase padne víc nebo míň gólů, je jedno. Podle mě to nebude tak divoké, ale může se to stát.“

Jste rodilý Pražák, čím vás vlastně oslovila nabídka Třince?

„Když jsem tu byl dva roky zpátky, šel jsem sem z toho důvodu, že jsem mohl odejít při nabídce ze zahraničí. To byl tehdy rozhodující faktor. I když jsem tu tehdy byl jen dva tři týdny, tak jsem věděl, že až se budu vracet, bude to stoprocentně sem. Protože mě nadchlo, jak organizace, parta i lidi okolo tady fantasticky fungují. To bylo rozhodující.“

