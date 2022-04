Jak Sparta zastaví mašinu Ocelářů? Skórovat první, nevytéct emočně

Po prvním finálovém utkání se to zdálo jako těžko splnitelná mise. Porazit nadupaný Třinec čtyřikrát z maximálních šesti dalších duelů? Brutálně těžká mise. Druhý večer ale Pražané zvládli. Do třetího duelu půjdou v pátek v Praze za vyrovnaného stavu 1:1. Co musí udělat, aby měli proti sehraným Ocelářům útočícím na titulový hattrick šanci na úspěch?

Skórovat i nadále jako první

V úvodních dvou finálových utkáních navázali na to, co byla jejich devíza už v základní části. Dát první gól zápasu. Spartě se to v dlouhodobé soutěži povedlo ve 39 duelech, nikdo v tomto ohledu nebyl lepší. Pro srovnání: Oceláři skórovali jako první pouze třiadvacetkrát. Jenže bodů stejně uhráli o třináct více než Pražané. Třinec totiž dovedl zápasy zhusta převracet ve svůj prospěch, kdežto Sparta o náskok často přicházela.

To se stalo také v prvním duelu o titul, v tom druhém si už rudí vedení ukrást nenechali. Bude extrémně důležité, aby se jim i dál dařilo smazat gólovou nulu ze svého účtu jako prvním. Když se do vedení dostane tým Václava Varadi, je ho velmi těžké překonat. Oceláři se zatáhnou a z hlíny uplácají pevnou zeď. Bušit do ní? To opravdu nechcete.

Kolikrát skórovali v play off jako první?

Třinec: 6 z 10 zápasů

Sparta: 7 z 12 zápasů