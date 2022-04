Emoce na Spartě, Douderu zranila mince! Varaďa: Jsem zlitý a poplivaný

Zlatý souboj mezi Spartou a Třincem nabral v Praze emoční obrátky. Rvaly se hráči na ledě i fanoušci v publiku. Střídačku Ocelářů zasypaly kelímky s pivem, obránce Milana Douderu dokonce trefila do obličeje desetikoruna a rozsekla mu ret. Vše byla reakce na sporný verdikt rozhodčích. Fantastické hokejové představení utrpělo kaňku. „Oblek mám zlitý, poplivaný. Létalo to tam, trenéři jsme to blokovali,“ popsal incident kouč Ocelářů Václav Varaďa. Jeho tým zvítězil 3:2 a ve finále vede 2:1 na zápasy.

Jiskřilo se od prvních minut. Na ledě i v hledišti natřískané O2 areny, do které si našlo cestu více než 17 tisíc fanoušků. Sparta i napotřetí ve finálové sérii skórovala jako první, dostala se do vedení. Ale podruhé o něj během večera přišla.

Brankami duel otočili Tomáš Marcinko, Andrej Nestrašil a Vladimír Dravecký. Jediné vítězství večera si Pražané připsali v bitce. Obránce Tomáš Dvořák po odpískání vypálil puk směrem na branku Ondřeje Kacetla, který už byl tou dobou dávno bez helmy. Strhla se mela. Mstitel Dravecký neměl na rudého obra nárok.

Další tsunami emocí vyvolalo vyloučení Vladimíra Sobotky za faul na Martina Marinčina, kterého v souboji sekl mezi nohy. Erupci nervů neunesli fanoušci. Ti byli v sektoru hostů naneštěstí promíchaní s těmi sparťanskými. Slovo dalo slovo a vzduchem létaly pěsti.

Pořádný bugr byl taky nad střídačkou Ocelářů. Lavici Slezanů zasypaly kelímky s pivem. Přihlížející ostraha jen hleděla na to boží dopuštění. Obránce Milana Douderu dokonce trefila do obličeje desetikoruna. Hráč se sesul k zemi. Mince mu rozsekla ret, na rukou měl krev. Po utkání šel rovnou na ošetřovnu, proto nedošel ani na rozhovory s novináři.

Ve hře bylo dokonce ukončení utkání, k tomu však nedošlo. „Nad tím jsme neuvažovali, chtěli jsme dohrát,“ měl jasno trenér Třince Václav Varaďa. „Tohle k hokeji nepatří. Měla by být posílená ostraha. Stál u nás jeden pán, který se ještě schválně díval na druhou stranu, kdykoli na nás někdo něco hodil. Chápu emoce, byly ve všech. Je to finále. Nijak bych to nedramatizoval, ale dít by se to nemělo,“ přidal.

Sám Varaďa toho taky schytal dost. „Milan dostal desetikačkou do tváře, bylo to hodně nepříjemné. My trenéři jsme se snažili blokovat a chytat předměty, které na nás létaly. Oblek mám politý a poplivaný, ale další den si ho stejně obleču, protože jsme v něm vyhráli.“

Bitky v publiku přijel uklidňovat kapitán Pražanů Michal Řepík, který hokejkou bušil do plexiskla a řval, ať toho běsnící fans nechají. „Bylo to hodně nešťastné. Jsme rádi, že přišlo tolik fanoušků, ale do hokeje to nepatří. Kulisa byla fantastická. Co se stalo, nechám na posouzení někoho jiného,“ vyjádřil se k incidentu z 58. minuty duelu Nestrašil.

Podobná slova volil taky domácí kouč Josef Jandač. „Určitě si nepřejeme, aby se tohle dělo, diváci něco házeli a vznikaly tam takové situace. Jsme hráči a trenéři, nijak to neovlivníme, ale jsme rádi za kulisu, která tady byla. Diváci přišli, zaplatili si drahý vstupný, ale prosíme je o to, aby prostě udrželi nervy na uzdě a fandili slušně. S házením věcí a podobně rozhodně nesouhlasíme.“

Byť Oceláři v závěru utkání inkasovali kontaktní gól na 2:3, srovnání stavu však nedovolili. Domácí doplatili na přehrávání akcí a na spoustu střel mimo branku, těch měli nakonec 25. Celkem v součtu ran mezi tři tyče, vedle a zblokovaných zvítězili 64:30, na góly však nestačili. Sparta v letošním play off doma poprvé prohrála, Třinec vykročil za zlatým hattrickem. „Sparta měla šance, ale nakonec jsme si hodně zkušeně došli k vítězství. Druhý bod v sérii je moc důležitý,“ pousmál se Varaďa.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:16. M. Řepík, 59:44. D. Kaše Hosté: 28:51. Marcinko, 37:07. A. Nestrašil, 47:25. Dravecký Sestavy Domácí: J. Hudáček (Machovský) – Matuškin, David Němeček, A. Polášek (A), T. Pavelka, Moravčík, Tomáš Dvořák, Jurčina – M. Forman, Sobotka (A), M. Řepík (C) – Buchtele, D. Kaše, Chlapík – E. Thorell, R. Horák, Šmerha – J. Strnad, Vitouch, Dvořáček. Hosté: Kacetl (Marek Mazanec) – M. Doudera, Marinčin, D. Musil, Kundrátek, M. Zbořil, Zahradníček – Daňo, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Chmielewski, Marcinko, Svačina – Hrehorčák, Miloš Roman, Dravecký (A) – Hrňa. Rozhodčí Mrkva, Pražák – Brejcha, Lederer. Stadion O2 arena, Praha 8–Libeň Návštěva 17 220 (vyprodáno). diváků

