Doudera k zásahu mincí: Nevěřil bych, že se takový incident na hokeji stane

Milane, vraťme se ještě rychle k tomu včerejšímu incidentu. Cítil jste možná i trochu rozčarování, že se něco takového může na hokejovém stadionu odehrát?

„Nechci se k tomu moc vracet. Ale ano, překvapilo mě, že se tohle na hokeji může stát. Viděl jsem to párkrát ve fotbale, na hokeji nikdy. Je to škoda, že se tohle odehraje, že to někoho vůbec napadne. Už se to nevrátí. Možná to může posloužit jako určité varování do budoucna, aby se na to dávalo pozor. Takový varovný prst, aby se o to už nikdo nepokusil. A naštěstí se nic nestalo. Mohlo to skončit daleko hůř. Mohl mě to trefit do zubu, nebo do oka. To není žádná legrace. Naštěstí to dobře dopadlo a víc bych se k tomu nevracel.“

Co dnes rozhodlo o prohře?

„Víc se tlačit do branky a nedávat Spartě přesilové hry. Zlepšit se hlavně vepředu, tam je to z naší strany málo. Málo tvoříme a spoléháme se, že vzadu nedostaneme branku a dáme jeden, dva góly, na které vyhrajeme. Na můj vkus jsme vepředu trošku zakřiknutí.“

Po včerejší prohře říkal Michal Řepík, že jsou fáze zápasů, kdy se Sparta do vaší obrany vůbec nemůže dostat. Čím to, že tomu dnes tak nebylo?

„Když vedeme o gól, nebo o dva, tak se hraje do té obrany víc a snadněji. Když ne, tak to musíme otevřít a vznikají skulinky. Sparta má šikovné útočníky, vůbec to není lehký soupeř. Prostě se potkaly dva top týmy ve finále. My jsme rozhodně nečekali, že to bude jednoduché.

Což se přesně potvrzuje.

Ano, potvrzuje se, že je to těžká série. My se nyní budeme snažit urvat domácí zápas.“

Nejlepší nahrávači Třince v play off:

Milan Doudera 5 Martin Růžička 5 Tomáš Kundrátek 5 Andrej Nestrašil 4 Vladimír Svačina 4

