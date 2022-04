Jandač nepochopil výkon své Sparty: Vůbec se nám to tu nepovedlo…

Vřelo to v něm. Ale emoce se snažil v sobě krotit. Josef Jandač byl na svůj tým po debaklu 3:7 v pátém duelu finálové série naštvaný. Nenapadlo by ho, že jej na střídačce ovládne bezmoc. Třinec kraloval, Sparta mu od druhé třetiny dopřála sparing, který domácí bojovníky nebolel. „Vůbec se nám to tu nepovedlo,“ začal zklamaně kouč.

Jak to?

„I když jsme v sérii prohrávali, pokaždé to mělo parametry, teď ne. Musíme se z toho rychle oklepat a pokusit se sérii dostat sem zpátky. Nástup do první třetiny nebyl špatný, měli jsme celkem dobrý pohyb. Dali jsme šťastný gól, přidali druhý a otočili skóre, ale vzápětí jsme neudrželi Třinec v tom, aby musel dotahovat. Udělali jsme chybu na útočné modré, domácí vyrovnali. Nástup do druhé třetiny se nám vůbec nepovedl a pak už to bylo těžké. Třinec si to dobře pohlídal, my nehráli vůbec dobře.“

Rozhodly slepené góly Ocelářů během 33 sekund zkraje druhé části? Tam se to pro vás zlomilo?

„Pořád se s tím dá něco udělat, ale oproti předešlým utkáním to bylo divoké. Gólmani na obou stranách měli až do téhle doby výborné výkony, najednou to na ně dolehlo. Dali jsme kontaktní gól na 3:4, který nám mohl hodně pomoci, ale nesmyslný, nic neřešící faul (Matuškin) přinesl domácím přesilovku a navýšení na 5:3. Tam nás to nalomilo.“

Přitom jste měli Kacetla načatého gólem přes celé hřiště, vedli 2:1. Nebyla tady ta největší chyba, že jste nevyužili psychické výhody?

„Ano, to byla chyba. Přišla ta nesmyslná ztráta na útočné modré, o které jsem mluvil. Třinec díky ní vyrovnal.“

Od půlky utkání jste směřovali k porážce, nečekal jste od hráčů, že se aspoň v závěru zvednou, aby si vytvořili půdu pro čtvrteční zápas?

„Čekal… Chtěli jsme utkání dohrát do konce, být tvrdí. Ale nevím, nepřišlo mi to takové.“

Napadá vás, čemu přičíst tak nepovedený výkon?

„Tohle nevím. Nevím. Nemám na to bezprostředně po utkání odpověď.“

Porážka jako porážka. Napadá vás, jak teď na tým zapůsobit, aby se rychle zvedl?

„Výše porážky je jedno. V kabině jsme si k tomu už něco řekli. Třinec nás musí porazit čtyřikrát, což zatím neudělal. Pokračujeme doma. Pokud na tenhle zápas zapomeneme a navážeme na předchozí… Jak jsem řekl, i v prohraných utkáních to mělo potřebné parametry.“

Hráči jako Chlapík, Horák nebo Thorell by za to teď měli vzít. Souhlasíte?

„Je potřeba mít to rozložené do čtyř pětek, tady nám ta čtvrtá poměrně pomohla. Ostatní se moc nepřidali. Věřím, že kluci zaberou.“

V extralize platí, že vítěz pátého duelu vyhrává celou sérii. Víte o tom?

„To mě vůbec nezajímá.“

Věříte aspoň tomu, že v případě triumfu v šestém duelu se může změnit psychologie obou týmů a bude to Třinec, který bude pod větším tlakem?

„Sedmý zápas je vždycky o tom, kdo má pevnější nervy. Ale my v něm ještě nejsme, my musíme zvládnout zápas číslo šest.“

Víte, koho postavíte ve čtvrtek do branky?

„Víme.“

Naznačíte?

(s úsměvem) „Všechno?“

Díky.

