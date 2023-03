Martincův slogan pro Kometu v play off: Jsme outsideři, ale chceme pohár

Hráči i trenéři vyfasovali trička s nápisem „play off 2023“. Kometa jde na to a trenér Patrik Martinec pronesl výrok, který bude její cestu vyřazovací částí doprovázet: „Jsme outsideři, ale chceme zvednout pohár jako každý,“ prohlásil kouč před startem předkola s Mladou Boleslaví. Kdo po těchto slovech pozvedl obočí, toho hned upozornil: „Nevylučuje se to.“

K týmu se opět připojil dvaatřicetiletý útočník Zdeněk Okál, jehož Brno nakonec směnilo s prvoligovým Přerovem za Jana Süsse a Františka Němce. Je docela pravděpodobné, že se zlínský odchovanec ihned vrátí do první Holíkovy lajny, kde po Novém roce odehrál na střídavý start pět zápasů. „Věřím, že přinese tvrdost, zkušenost, obětavost,“ vypočítal trenér Patrik Martinec.

Hrát proti Mladé Boleslavi je pro Kometu za trest. Dlouhodobě s ní má špatnou bilanci, na jejím ledě zvítězila naposledy v roce 2017. V tomto ročníku projela všechny čtyři vzájemné bitvy (2:3, 1:3, 3:7, 1:4), nezískala ani bod. „Play off je úplně jiná soutěž. Důležité je, že začínáme dvakrát doma. Musíme soupeři ukázat, že je v Brně,“ upíná se k dobrému rozjezdu kapitán Martin Zaťovič .

Trenérský štáb přehazuje roli favorita na druhou střídačku. „Boleslav v posledních letech vždycky hrála v play off skvěle a postoupila do semifinále. Z pohledu statistik a prognóz jsme velcí outsideři,“ překvapil Martinec. A dodal: „Z mého pohledu jsme jeden ze dvanácti týmů, které chtějí vyhrát pohár. A my ho chceme vyhrát,“ dodal pevným hlasem.

V týmu protivníka vidí několik výrazných osobností. Martinec konkrétně jmenoval Slováka Róberta Lantošiho a Švéda Tima Söderlunda. „To jsou za mě velice nadstandardní hráči. Luxusně zaplacené hvězdy,“ zmínil dva zahraniční útočníky. Jasno má i o specificích herního stylu neoblíbeného oponenta. „Boleslav je bruslařský klub, takže všichni skvěle bruslí. Možná s výjimkou Davida Šticha,“ pousmál se kouč.

Trenéři tají sestavu, čtyři hráči ( Furch , Koblížek, Pospíšil, Vincour ) preventivně vynechali předchozí bitvu se Spartou. Většina z nich však bude na středu k dispozici. „Ať si pan Kalous láme hlavu. Určitě nastoupí jen ti zdraví,“ pousmál se Martinec. Bude mezi nimi klíčový forvard Kristián Pospíšil, který v úterý normálně trénoval. „Hlavně musíme zregenerovat a dát se dohromady zdravotně. Nejvíce práce mají zatím doktoři,“ prohodil Martinec.

Hráči si každopádně věří na postup do čtvrtfinále. Zklamání si prožili v předchozích ročnících až dost. „Tlak je na nás už sedm let, hlavně cítíme zodpovědnost vůči lidem,“ nevzrušoval se Zaťovič. „Ukázali jsme, že umíme hrát proti silným soupeřům. Naladili jsme se dobře,“ pochvaloval si nedělní triumf nad Spartou (5:2). „Každý chce zvednout pohár. Jen ten, kdo vyhraje, může být spokojený. Pokud někdo říká něco jiného, je to lež. Když jsem skončil loni s Budějovicemi třetí, byl jsem zklamaný,“ uvedl hlavní kouč Komety.

