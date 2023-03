ONLINE: Liberec vede 3:0 nad Plzní, daří se Třinci. Kometa - Boleslav 0:0

Vrchol extraligové sezony se rozjíždí. Generali Česká play off začíná čtyřmi zápasy předkola. Úřadující mistr z Třince startuje cestu za obhajobou Masarykova poháru doma proti Litvínovu. Liberec nastupuje do duelu s Plzní, která zakončila základní část devíti prohrami v řadě. Olomouc čelí Karlovým Varům. Od 19:00 se brněnská Kometa pouští do první bitvy s nepříjemnou Mladou Boleslaví. ONLINE přenosy a VIDEA z utkání sledujte na iSport.cz.