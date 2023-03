Černoch o ukončení duelu v Olomouci: Nebezpečné! Tohle si na triko nevezmu

Tak dlouho si děláte srandu z pokažené rolby v Karlových Varech, kvůli které nemohl být v původním termínu odehrán zářijový vzájemný zápas, až se něco podobného stane i v Olomouci... V předkole play off. Po první třetině. Za stavu 2:0 pro domácí. Rýha v ledu se řešila a opravovala přes dvě hodiny, nakonec byl duel ukončen. A řeší se, co bude dál. Od hanáckých fanoušků to za zamítavý postoj k pokračování duelu nejvíc schytal kapitán Energie Jiří Černoch. „Ale zdraví máme jen jedno,“ vysvětloval, zatímco hráči Mory názorně sudím ukazovali, že se na tom dá hrát.

Jaký tedy byl stav ledu?

„Špatný. Hlavně to bylo na blbým místě, kde hráči jezdí střídat. A když i rozhodčí řeknou, že nejsou přesvědčeni o tom, že led je bezpečný, tak to prostě bezpečné není... Nevím, jak to bude dál, co se bude dít, ale za mě tam bylo riziko zranění. A já ani rozhodčí si to na triko nevezmu, proto se zápas ukončil.“

Můžete to rozvést a vysvětlit, co se může stát, když brusle zajede do rýhy? Lidi mají jasno, že Karlovy Vary nechtěly pokračovat, protože doufají v kontumaci...

„Je to jednoduché: když je díra přímo v místě, kde jsou vrátka, jezdí se tam střídat, tak někdo může zajet do rýhy a hodí to hlavou do mantinelu. To myslím nikdo nechce. Když to řeknu blbě, je to jen hokej a zdraví máme jen jedno.“

Kdo to ve finále rozhodl? Vy?

„Rozhodčí se mě ptali, já řekl svůj názor. Oni s ním souhlasili, viděli to stejně. Tak to bylo, tak to je.“

Takže kdybyste řekl, že se bude hrát, tak se dohraje?

„Myslím, že ano.“

Poměrně nečekaný začátek play off, viďte?

„Co se dá dělat... Nikdo nečekal, že to takhle dopadne. Jestli se bude dohrávat, nebo pokračovat, nevím...“

Ani sudí neřekli?

„Prý se to bude řešit s vedením ligy. Pak se uvidí.“

Vzájemné zápasy jsou trochu začarované, ne? Nejdřív u vás rozbitá rolba, teď tohle.

„Lidská chyba se stane. Neměla by, bohužel už s tím nic neuděláme.“

Co váš výkon v prvních dvaceti minutách? Nebyl optimální, viďte?

„Samozřejmě se nám to úplně nepovedlo, ale nemyslím si, že by nás Olomouc mačkala. Jen holt vedla 2:0.“