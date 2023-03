Kapitán Olomouce popisuje debatu u rýhy: Vary začaly spekulovat

Viděl jste plochu jinak než zástupci Energie, viďte?

„Z mého pohledu vypadal led ze začátku hodně špatně. Určitě to bylo nehratelné. Byli jsme tam po dvaceti minutách, přišlo lehké zlepšení, tak jsme řekli, že tomu dáme další půlhodinu. Přišli jsme po čtyřiceti pěti minutách, ale moc se to nelepšilo. Vypadalo to, že se zápas asi ukončí. Ale rozhodčí říkali, že v regulích je na čekání hodina, takže ať mají čisté svědomí, přidali ještě patnáct minut.“

A přišlo zlepšení?

„Za těch patnáct minut se to hodně zlepšilo, asi se zapnulo naplno chlazení, které stavu hodně pomohlo. Byl tam velký pokrok, takže si rozhodčí po telefonu vyžádali výjimku, díky které se čekalo hodinu a půl. A po té době už to podle mě bylo naprosto v pořádku. Jediným problémem bylo, že kvůli sněhu tam byly na povrchu zmrzlé hrudky.“

Karlovarský bek Tomáš Havlín tam zkoušel bruslit a při couvání zakopl.

„Vyzkoušel, jestli tam jde jezdit, brzdit a zaškobrtl o ty zmrzlé hrudky... Rozhodčí říkali, že málem upadl na mantinel, ale to bylo tím sněhem. Je to jak na rybníku, když zasněží a zmrzne to. Nabídli jsme, že by přijela rolba a zbrousila to do hladka. Třeba by to bylo v pořádku, ale soupeř s tím už nesouhlasil. Nechtěli. Přitom to mohli zkusit a třeba by nespadl. A rozhodčí říkali, že kvůli výjimce a překročení hodiny už nemají žádné pravomoci. Musely by souhlasit oba týmy, což se nestalo. Takže se dalo za pravdu Varům a nedohrálo se.“

Jiří Černoch říkal, že rýha v ledu je nebezpečná, navíc to bylo i blízko vrátkům a mantinelu.

„S tím já naprosto souhlasím. Ještě po hodině jsem byl vnitřně tak padesát na padesát, moc pozitivní jsme nebyl. Ale po té hodině a půl tam dělali rýhy a i mimo díru byly ty rýhy stejně velké. Navíc jezdili nožem přímo v mezeře, kde se za celý zápas vjede možná jednou, a stejně to nic neudělalo.“

Čím si to vysvětlujete?

„Přišlo mi, že začali trošku spekulovat, že by mohli hrát dva zápasy doma. Doteď neměli jistotu druhého domácího zápasu, teď by měli kromě soboty i neděli. Uvidíme, jak rozhodne svaz. Jestli bude dohrávka nebo co...“

Jste smíření i s kontumací a variantou, že půjdete do čtvrtečního duelu za stavu série 0:1, přestože jste vedli 2:0 po první třetině úvodního mače?

„Smíření s tím nejsme, ale asi s tím nic neuděláme. Nevím, jak je to v pravidlech, asi se to dozvíme ráno.“

Snažil jste se Černocha nějak přesvědčit?

„Snažil. Říkal jsem mu, ať mi ukáže, kde je ten led měkký. Říkal mi, že tam kluky nepustí, protože to mají u střídačky. A bylo víceméně hotovo. Celou hodinu tvrdili, jak chtějí hrát a čekat, ale pak mi přišlo, že dostali echo... Je tady šance dvou zápasů doma, pojďme to dnes zrušit – tak mi to přišlo. Nerozumím tomu. Kdyby řekli po hodině konec, řekl bych OK, protože po hodině to hratelné nebylo. Ale po té hodině a půl to byl úplně tvrdý led.“

Na celém vašem mančaftu bylo vidět hodně velké zklamání...

„Celou sezonu se člověk snaží získat výhodu domácího publika, tímto okamžikem to možná ztratí... Ale třeba se bude hrát doma ve čtvrtek a v pátek. Variant je asi víc.“

To byste však hráli čtyři dny v kuse.

„Ne, třeba by byla volná sobota a ve Varech se hrálo v neděli a v pondělí. Třeba je ve hře, že by se to o den celé posunulo.“

Zápis o utkání: „Po přestávce po první třetině byla zjištěna v ledu před střídačkou H týmu hluboká rýha v ledu, kterou způsobila rolba. Ledaři se pokoušeli ledovou plochu opakovaně opravit. V intervalech 15-20 minut byla oprava průběžně posuzována za účasti kapitánů obou týmů a technická přestávka opakovaně prodlužována. K prodloužení přestávky nad 60 minut rozhodčí obdrželi souhlas ředitele TELH. Po 115 minutách byla ledová plocha znovu posouzena a nebylo dosaženo shody rozhodčích a kapitánů obou týmů o její způsobilosti ve vztahu k bezpečnosti hráčů. Proto rozhodčí rozhodli, že ledová plocha je nezpůsobilá a utkání ukončili.“