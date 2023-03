ONLINE: Olomouc - Vary 2:0. Duel se dohrává. Litvínov vede 1:0 v Třinci!

Olomoucký útočník Jan Knotek v zápase předkola play off • ČTK / Peřina Luděk

Velká a hluboká rýha v ledu, kvůli které byl předčasně ukončen zápas předkola play off Olomouce proti Karlovým Varům • twitter.com

Práce na opravě rýhy v ledu, která komplikuje první zápas předkola play off mezi Olomoucí a Karlovými Vary • ČTK / Peřina Luděk

První zápas předkola play off v Olomouci byl přerušen kvůli rýze v ledu • ČTK / Peřina Luděk

Generali Česká play off pokračuje druhými zápasy předkola, tedy přesněji třemi duely č. 2 a jedním úvodním utkáním. Hokejisté Olomouce od 18:00 dohrávají za stavu 2:0 úvodní zápas s Karlovými Vary, který byl kvůli rýze v ledu předčasně ukončen. Úřadující mistr z Třince doma útočí na druhé vítězství nad Litvínovem, kterým by se přiblížil k postupu do čtvrtfinále. Mladá Boleslav se v Brně pokouší srovnat sérii. Liberec od 19 hodin podruhé hostí utrápenou Plzeň. ONLINE přenosy a VIDEA z utkání sledujte na iSport.cz.