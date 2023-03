Hynek pálí do sudích: Skandální výkon! V Třinci páchali harakiri

Prohru ve druhém utkání předkola play off už Litvínovu nikdo nesmaže. V sérii s favority z Třince prohrává 0:2. Balancuje na hraně propasti. Generálnímu řediteli Vervy Pavlu Hynkovi však vadí okolnosti čtvrtečního duelu (4:5p). Rozhodčí viní, že zásadně ovlivnili zápas i celou sérii. „Snažím se to hodnotit bez emocí, bez osobních invektiv. Dělat, že se nic nestalo a všechno bylo v pořádku, ale nemůžu. Byl to skandální výkon sudích,“ říká ostře v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

Které momenty vám nejvíc vadí?

„Byly čtyři. Jedno neodpískané vyhození puku na tribunu, po kterém jsme měli hrát více než minutu a půl pět na tři. Dva vymyšlené fauly, které nebyly a pak samozřejmě zakázané uvolnění Třince, které rozhodčí neodpískali, a po kterém padl vítězný gól. Po každém utkání základní části by našel každý tým tři sporné momenty. Tohle je ale něco jiného. Je to play off. Ovlivní to zápas, sérii a celou sezonu. Ve čtvrtek se to stalo. Byl to naprosto skandální výkon rozhodčích, konkrétně jednoho rozhodčího Jana Hribika.“

Silná slova.

„Jsou to ale fakta. Nechci pana Hribika hanit přes noviny. Je to zkušený sudí, se kterým jsme celou sezonu neměli problém. Považuju ho za nadprůměrného rozhodčího. I on má nárok na špatný den. Ve čtvrtek ho měl ale černý opravdu hodně.“