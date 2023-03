ONLINE: Boleslav - Kometa 2:1. Třinec znovu vede, Liberec vyhrál v Plzni 3:1

Hokejisté Třince a Brna mají dnes první šanci zajistit si nejrychlejší možný postup do čtvrtfinále play off extraligy. Oceláři zvládli v předkole oba domácí zápasy s Litvínovem, Kometa dvakrát přehrála Mladou Boleslav a oba týmy nyní dělí jen jedna výhra od účasti v další části soutěže. Zbylé dvě série se budou jistě hrát i v neděli. Souboj Plzně a Liberce je nerozhodný 1:1 na zápasy, Karlovy Vary ve druhém utkání série proti Olomouci srovnaly na 1:1 po výhře 7:4. ONLINE přenosy a VIDEA ze zápasů sledujte na iSport.cz

Karlovy Vary zvládly přestřelku 7:4

Karlovy Vary zdolaly v druhém utkání předkola play off Olomouc 7:4 a vyrovnaly stav série hrané na tři vítězné na 1:1 na zápasy. Pěti body za gól a čtyři asistence se na tom podílel kapitán týmu Energie Jiří Černoch. Hattrick vstřelil za vítěze Petr Koblasa. Souboj o čtvrtfinále bude pokračovat v neděli opět v Karlových Varech.

Energie po středečním odložení zbylých dvou třetin prvního duelu v Olomouci kvůli problémům s ledem na čtvrtek zahájila doma sérii už ve 2. utkání a byla po úvodní porážce 1:4 na začátku aktivnější. Lukáš si poradil s Dlapovým pokusem i s Hladonikovou tečí. Na druhé straně ohrozil Lukeše bekhendovým pokusem Rutar. Při vyloučeních Ondruška a Bambuly odolali hosté i 84 sekund v oslabení tří proti pěti. V čase 11:11 už se domácí radovali. Po Beránkově přihrávce se trefil z pozice mezi kruhy Koblasa.

Vzápětí se jim rýsovala další šance, ale Kohout v přečíslení nepřihrál přesně Redlichovi. Lukeš odolal při závaru po Škůrkově střele. V 18. minutě se po zákroku u mantinelu zranil hostující bek Mareš, který musel odstoupit ze hry. Orsava navíc svými protesty nabídl domácím přesilovku, kterou nevyužili.

Naopak při Grígerově vyloučení na pět minut a do konce utkání za vražení Ondruška na mantinel hosté do první pauzy otočili stav. Nejdříve v čase 19:45 překonal domácího gólmana z pozice mezi kruhy Orsava a pak jej prostřelil od modré čáry Ondrušek. Sudí Pražák s Květoněm si ověřili u videa, že to bylo ještě před vypršením hracího času. Oba góly dělilo jen 14 sekund.

Od druhé třetiny nahradil Lukeše Habal, který odolal v pokračujícím oslabení a především při Navrátilově šanci. Pouhých šest sekund po skončení přesilovky se ale trefil Kusko a zvýšil na 3:1. Za 74 sekund však vrátil Energii na kontakt obránce Stříteský a ve 28. minutě při Řezníčkově vyloučení vyrovnal Beránek. Hned vzápětí mohl dokonat obrat Koblasa, ale nedal.

V 31. minutě se ztěžka zvedal po tvrdém nárazu od Beránka na mantinel opět Ondrušek, podle sudích se však tentokrát jednalo o čistý zákrok. Po následné potyčce se hrálo ve čtyřech proti čtyřem a v čase 31:22 otočil stav střelou z pravého kruhu Hladonik. Hosté se potom ubránili při Ondruškově trestu, při Hladonikově vyloučení zabránil Káňovi ve vyrovnání Habal.

Ve 45. minutě se dočkali domácí pojistky - náskok zvýšil svým druhým dnešním gólem Koblasa. Po Černochově třetí asistenci v utkání trefil z pravého kruhu protější horní roh Lukášovy branky. V čase 48:39 ale snížil střelou z pravého kruhu o tyč Bambula.

Domácí se ubránili při vyloučení Černocha, jenž v 57. minutě po návratu z trestné lavice vyřešil individuálně přečíslení a upravil na 6:4. Výsledek i hattrick dovršil ještě 107 sekund před koncem při Pláškově trestu Koblasa.

Góly Domácí: 11:11. Koblasa, 25:54. Stříteský, 27:18. O. Beránek, 31:22. Hladonik, 44:57. Koblasa, 56:50. Černoch, 58:13. Koblasa Hosté: 19:46. Orsava, 19:59. Ondrušek, 24:41. Kusko, 48:39. Bambula Sestavy Domácí: Lukeš (21. Habal) – Havlín, Huttula, Pulpán, Stříteský, Dlapa, Mikyska, Bartejs – Koblasa, Černoch (C), O. Beránek (A) – Rachůnek (A), Gríger, Hladonik – Redlich, Jiskra, Kohout – Kružík, Koffer, Kofroň. Hosté: Lukáš (Konrád) – Dujsík, Ondrušek (C), Rašner, Škůrek, Řezníček, Švrček, Mareš – J. Káňa (A), P. Musil, Orsava – Kusko, Knotek (A), Bambula – Plášek ml., Klimek, Navrátil – Kucsera, Menšík, Rutar. Rozhodčí Pražák, Květoň – Zika, Rampír Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 4164 diváků

Góly Domácí: 25:51. Pour Hosté: 35:46. Frolík, 49:46. Kolmann, 59:35. Birner Sestavy Domácí: Pavlát (Mi. Svoboda) – Budík, Zámorský, Baránek, Piskáček (A), Houdek, Jaroměřský, Kremláček – Schleiss (C), Suchý, Pour – Holešinský, Mertl (A), Rekonen – M. Beránek, Honejsek, Hrabík – A. Dvořák, Bitten, Blomstrand. Hosté: Kváča (Neužil) – Balinskis, Nedomlel, Derner, Melancon, Ivan, Kolmann, Štibingr – Birner (A), Filippi, Ordoš – Frolík, A. Najman, Flynn – Vlach, Bulíř (A), Rychlovský – Šír, Jelínek (C), Dlouhý. Rozhodčí Hejduk, Ondráček – Frodl, Lhotský Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 4716 diváků

Góly Domácí: 10:39. Lintuniemi, 32:55. Lintuniemi Hosté: 27:24. Strömberg Sestavy Domácí: Krošelj (Stuchlík) – Pýcha, Lintuniemi, Jánošík, Pláněk (A), R. Jeřábek, Bernad, Štich – Söderlund, O. Roman, Lantoši – Lunter, Fořt, Šťastný – Malát, O. Najman (A), Šmerha – J. Stránský (C), Bičevskis, Kel. Klíma. Hosté: Furch (Čiliak) – Ďaloga, Kundrátek (A), Kučeřík, Holland, Hrbas, Ščotka – Zaťovič (C), Holík, Horký – Zbořil, Strömberg, Šalé – Flek, Kollár, Pospíšil – Vincour, Zembol, Koblížek – Ondráček. Rozhodčí Úlehla, Kika – Svoboda, Axman Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav

Góly Domácí: 17:37. Hlava Hosté: 04:01. Voženílek, 24:56. Nestrašil Sestavy Domácí: Zajíček (M. Tomek) – Zile, Strejček, Šalda, D. Zeman, Demel, Jaks, Freibergs – Kudrna, Sukeľ (C), Abdul – Š. Stránský, Estephan, Zdráhal – Helt, Gut, Hlava – Havelka, Jurčík, Zygmunt. Hosté: Mazanec (Kacetl) – Marinčin, Smith, Kaňák, J. Jeřábek, Mar. Adámek, Doudera – M. Růžička, Marcinko, Daňo – Voženílek, Hudáček, Nestrašil – Dravecký, Vrána (C), Chmielewski – Kurovský, M. Roman, Buček – Hrňa. Rozhodčí Jeřábek, Vrba – Hynek, Hnát Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky

