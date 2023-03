Furch po postupu: Takhle se musí hrát play off! Obrana Komety? Velká paráda

Oprávněné superlativy se slétávají k betonům Dominika Furcha. Tenhle chlapík se vypracoval do role MVP Komety, až se při jeho výkonech zdá, že bude schopen nést svůj tým ještě dál, než by si leckdo před pár týdny pomyslel. Ale pozor, není to jen on, kdo trápí brněnské soky. Co předvedla obrana vítězů ve čtvrtém duelu předkola v Mladé Boleslavi, to byla velká paráda.

Brňané pokořili Bruslaře 5:1, výhra na zdejším ledě po 1967 dnech (naposledy v říjnu 2017) jim zajistila čtvrtfinále. Naprosto právem. „Kluci zaslouží pochvalu, odehráli to velice dobře, obětavě. Takhle se musí hrát v play off,“ říkala gólmanská jednička pro iSport.cz.

Co cítíte po postupu? I úlevu? Protože Boleslav bývá v play off hodně nevyzpytatelná, své o tom ví řada klubů…

„Nevím, jestli úlevu, spíš radost, že jdeme dál. Úleva by to byla, kdybychom hráli se slabším soupeřem. Boleslav rozhodně nebyla slabá, jak říkáte, je to nevyzpytatelný soupeř, aktivní po celém hřišti, dokáže být hodně nepříjemný.“

Kometa zvládla nedělní duel vzorově, takhle si představujete ideální nebo téměř ideální projev v play off? Neřeším detaily…

„Jo, jo. Hrozně nám pomohlo, že jsme dali dva relativně snadné góly v první třetině. V situaci, kdy jsme vedli 2:1 na zápasy a teď šli do dvojnásobného vedení, se Boleslavi určitě hrálo hůř, než kdyby držela nerozhodný výsledek.“

Bruslaři jsou zvyklí hodně střílet, v neděli vypálili 30 střel na vaši branku, dalších 17 vedle, ale v drtivé většině případů šlo o pokus z uctivé vzdálenosti, obrana Komety si vedla skvěle, souhlasíte?

„Samozřejmě. Kluci zaslouží pochvalu, odehráli to velice dobře, obětavě. Takhle se musí hrát v play off. Teď jsem jednoznačně rád, že nemusíme hrát ještě v úterý. Chtěli jsme to tu urvat už v sobotu, abychom mohli mít co nejdelší odpočinek. Zápasů je hodně, kdyby se to táhlo do pátého utkání, pauza by byla minimální.“

Po sobotní porážce jste dokázali zůstat nad věcí, anebo jste si toho dost vysvětlovali?

„Pořád jsme měli mečbol, zatímco Boleslav hrála o to, aby jí neskončila sezona. Oni byli tím týmem, co měl nůž na krku. Šlo nám o to vstoupit do zápasu o něco líp než v sobotu, což se povedlo.“

Za stavu 5:0 jste dostal gól, který už vůbec nic neřešil, ale z řeči vašeho těla bylo vidět, že vás hodně mrzel…

„Jo, mrzel. Protože to nebyla zrovna nechytatelná střela. Šla do nepříjemné výšky, ale měl jsem po ní nejspíš sáhnout rukavicí. Domníval jsem se, že mi to spíš spadne na beton. Rozhodlo pár centimetrů. Jsem rád, že to nic neřešilo. I tak jsem mrknul na hodiny, nechtěl jsem, aby Boleslav tímhle gólem dostala impuls. Aby se to zbytečně moc nezdramatizovalo. Potom se mi povedl jeden zákrok, což mi zase pomohlo.“

Všechny tři víkendové góly Bruslařů obstaral finský obránce Alex Lintuniemi, docela paradox, že? Pravda, jeden gól byl spíš vlastní.

„Klobouk dolů, hrál dobře. Oni to měli hodně založené na nahazování puků na bránu, ani nešlo o prudké střely od modré. A k tomu postavili hodně hráčů před bránu. Na tohle sázeli. V sobotu mu napsali dva góly, ale první jsme si tam tečovali my a druhý, mám pocit, tečoval někdo z boleslavských hráčů. Nicméně dobrá práce od něj.“

Domácím hokej nešel a čekalo se, že David Štich zkusí nabudit tým vyprovokovanou rvačkou, ostrým střetem. Nakonec z toho byl atak Horkého a Koblížka. Váš pohled?

„Stalo se… Víc asi nemám potřebu to komentovat. Zároveň si nemyslím, že to je v hokeji něco neobvyklého, tým to dokáže nabudit. Jen je špatné, když z toho trefený hráč vyjde s újmou na zdraví. V tomhle případě to nebylo nic vražedného, co by bylo úplně přes čáru. Šticháček takhle hraje a chtěl prostě přitvrdit.“

Zajímáte se o varianty, na koho byste mohli jít?

„Je to v podstatě ve hvězdách, dvě série se ještě hrají. Prvního soupeře jsme si nevybírali a teď už to tuplem nemá smysl. Pokud chceme být úspěšní, musíme porazit všechny.“

