Nejobávanější outsider Kometa? Zlehčuje se to, vážil si kouč postupu

Čtyři porážky s Mladou Boleslaví, žádný bod Komety během základní části. Proto kouč Patrik Martinec vlastnímu týmu opatřil nálepku outsidera a vykládal o tom na potkání. Záměrně. Malý tah vyšel. Ten větší modrobílí suše zmákli na ledě, druhý mečbol proměnili coby členové obávané popravčí čety a po suverénní výhře 5:1 skočili do čtvrtfinále Generali ČP play off. Bruslaři po dvou semifinálových sezonách končí a budou řešit, kudy a jak dál.

Boleslavští v sobotu ždímali naději, pokořili Kometu 2:1 dvěma trefami Alexe Lintuniemiho snížili sérii na 1:2. Den poté bylo z jejich strany všechno na levačku. Domácí si doslova vyžrali hořký prožitek až do konce. Nešlo jim nic. Nohy ani hlava. Hokejově i psychicky byli hosté na úplně jiné úrovni. Díky tomu poprvé od října 2017 opanovali boleslavské bojiště. Po 1967 dnech…

Mohl za to perfektní úvod Komety, už v 8. minutě vedla o dva góly a vládla. Středočeši se postupně utopili ve frustraci, přestali věřit sobě i rozhodčím. Těžko říci, komu dřív.

Zkáza boleslavské touhy se přihlásila o slovo už po 83 vteřinách, kdy sudí velice přísně vyloučili Davida Štastného za bránění Jakuba Fleka. Za půl minuty už dorážející Kim Strömberg zvedal ruce, když proměnil pátou přesilovku série z dvanácti. První těžká rána…

Záhy přišla druhá, zkraje 8. minuty Petr Holík zkušeně zakončil výpad dvojice Ondráček – Horký. „V situaci, kdy jsme vedli 2:1 na zápasy a teď dali dva rychlé góly, Boleslavi se určitě hrálo hůř, než kdyby držela nerozhodný výsledek,“ líčil Dominik Furch rozdílné pocity v obou táborech. „Přitlačili jsme domácí psychicky ke zdi a od toho se zápas dál vyvíjel,“ doplnil Martinec brankářskou jedničku.

A do třetice všeho černého? Jakmile rozhodčí přešli brněnskou vysokou hůl v Klímově obličeji a po pár vteřinách poslali pykat domácího kapitána Stránského, vztek domácí střídačky i publika atakoval vrcholné hodnoty. Dokázat se v tu chvíli nad vše povznést a vyšponovat své snažení o další procenta, to dovedou jen mentálně velice odolné týmy. Bruslaři jím v neděli nebyli. Vlastní gól Pavla Pýchy na 0:3 po Flekově vtipném nástřelu do nohy soka přinesl pointu boleslavského zmaru.

Ve 35. minutě skončil duel pro tvrďáka Davida Šticha, jenž u hrazení dohrál Radka Koblížka a po trestu ve hře si vysloužil i ostrý hněv brněnských hráčů. Hosté si z domácích nakonec i trochu utahovali, pětiminutovou početní výhodu nevyužili, aby pár sekund po ní Jiří Ondráček zapsal první trefu za Kometu. 0:4 po čtyřiceti minutách. Hotovo.

Závěrečná třetina se dohrávala a pak už přišly děkovačky s fanoušky. Na obou stranách. „Z postupu máme radost, protože Boleslav rozhodně nebyla slabým soupeřem. Je to nevyzpytatelný soupeř, aktivní po celém hřišti, který dokáže být hodně nepříjemný,“ lebedil si Furch.

A Martinec znovu zopakoval, jak moc si úspěchu proti Bruslařům cení. „Měli jsme před Boleslaví velký respekt, protože nás čtyřikrát porazila, loni hrála semifinále. Má výborné, bruslivé mužstvo, plné zkušených hráčů, kteří vědí, jak se play off hraje. Šli jsme do série s velkým respektem.“

Takže outsider hodně překvapil? U sázkových kanceláří měl kurz na celkový triumf okolo 1,6, kdežto Boleslav 2,4. „Ono se to hodně zlehčuje, ale já si postupu fakt strašně vážím. Z horních týmů chtěl hrát proti Boleslavi málokdo. To si myslím já,“ dodal Patrik Martinec.

