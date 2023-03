Rodinka a boží Flynny. Válka Liberce s Plzní: bojuje se na ledě i v zákulisí

Zítra to roztočíme, drahoušci. Emoce pracují. Vře to na ledě, bojuje se v zákulisí. Všemi dostupnými zbraněmi. U telefonů, u videa, v médiích. Jakub Pour trefil v 71. minutě čtvrtého duelu Plzně s Libercem výhru v kole štěstí a poslal sérii předkola do pátého dějství. Až úterní poslední zápas pod Ještědem určí, kdo postoupí do čtvrtfinále. Rozuzlení se blíží.

Události kolem nedělního střetu Indiánů s Bílými Tygry na západní frontě ještě přiložily pod kotel. Série se však vyhrotila už po sobotním utkání v Plzni. Liberec podal podnět extraligové disciplinárce kvůli zákroku Kryštofa Hrabíka na Adama Najmana. Rozhodčí nechali jeho ostrý hit bez povšimnutí, ve zkráceném řízení se jím však zabýval šéf komise Viktor Ujčík. Jednání vyhodnotil jako zásah do oblasti hlavy a krku a odstavil útočníka Plzně na dvě utkání mimo hru.

„Na ledě byl tento zákrok posouzen jako čistý, nemyslím si, že by si toho nikdo nevšiml… Dodatečně to bylo posouzeno jako stopka na 2 zápasy + pokuta. Jsem rád, že ‚rodinka‘ Najman-Augusta-Ujčík drží stále při sobě,“ napsal Hrabík na svém twitterovém účtu. Jen na vysvětlenou – narážel taky na fakt, že Najman je synovcem libereckého trenéra Patrika Augusty. Ten se zase dobře zná s Ujčíkem. Oba pocházejí z Jihlavy, trénovali spolu Mladou Boleslav.

Při udělení verdiktu bylo přihlédnuto k tomu, že Hrabík už jednou potrestán byl, a sice loni v prosinci. Současně to však znamenalo, že kdyby měl stát dva zápasy, do konce série s Libercem už nezasáhne, ani kdyby se série protáhla na pět utkání. Což se nakonec stalo.

„Liberec podal protest, mají na to právo. Je to oslabení. Kryštof je pro nás velmi cenný hráč. Nedalo se nic dělat, museli ho nahradit jiní a urvali to i za něj,“ vrátil se plzenský kouč Petr Kořínek. Klub po vyrovnání série podal proti rozhodnutí odpor a doufal, že disciplinárka Hrabíkovi zbytek trestu odpustí. Lhůtu měla do úterního dopoledne. Současně podala Plzeň podnět k prošetření zákroku na Sama Bittena z prodloužení čtvrtého utkání, za který liberecký Michaela Frolík navíc vyloučen byl.

Radegast HITparáda: Mertl na zadním mantinelu dohrál bývalého parťáka Nedomlela Video se připravuje ...

Nestalo se poprvé, kdy v průběhu vrcholící série play off Bílí Tygři žádali pro soupeře dodatečný trest a v zákulisní hře uspěli. Před sedmým duelem semifinále 2021 vyfasoval stopku na základě jejich upozornění obránce David Němeček. Sparta v sérii prohrávala už 0:3, ale potom stav vyrovnala. Jenže před rozhodující bitvou přišla o klíčového beka, do finále pak postoupili Tygři. Sparťanský trenér Miloslav Hořava mluvil o podvodu. „Šlo o ovlivnění sedmého zápasu. Takových zákroků bylo padesát dalších. Ujčík je kámoš s Augustou, byl v tom úmysl,“ udeřil tehdy.

„V okamžiku provedení držel ruce u těla a svůj zákrok v závěrečné fázi zintenzivnil pohybem pravého ramene,“ uvádí se u vysvětlení rozsudku k Hrabíkovu trestu. Nicméně podobných nebo i nebezpečných věcí se ve třetím duelu vyskytlo víc. Výpad T.J. Melancona rukama u mantinelu na Filipa Suchého taky nebyl potrestán. Plzeň se druhý den ostře ohradila proti rozhodčím a vetovala hlavního Oldřicha Hejduka.

Vypjaté emoce jsou na pochodu na ledě i kolem něj. K play off to patří, pokud nic nepřekročí únosnou mez. Když plzeňský fyzioterapeut Adam Havel doprovázel z ledu otřeseného Bittena, poznámky, jež zaslechl cestou kolem liberecké střídačky, přešel s úsměvem. Stejně jako když si to po skončení zápasu přihasil k domácí střídačce lékař hostujícího celku a měl ještě cosi naléhavého na srdci. Libereckému útočníkovi Oscaru Flynnovi zase začal nadávat jeden z diváků v plzeňském dresu během rozhovoru pro televizi, který probíhal přímo pod tribunou.

„Boží mlýny melou, máme na to potřetí vyhrát. Bude to válka,“ stačil ještě říct, než mu hlasitý narušitel vytrhl myšlenku. Potom Flynn vetřelce jadrně okřiknul sám. „Vždycky je frustrující, když potkáte fanouška, který se chová jako idiot, nemá respekt k hráčům, k nikomu, má pivo u sebe. Co na to říct, no. Ale my jsme věděli, kam jedeme. A bez urážky, tady jsou skvělí fanoušci, jen někteří se prostě chovají takhle,“ dodal o chvilinku později před novináři.

„Jsou v tom emoce, spousta lidí kolem, kteří to můžou nebo nemůžou ovlivnit. Těžké je to pro obě strany. Nedáme si metr ledu, je to rozhodující zápas. Bude to boj, bude to bitva, každý chceme vyhrát,“ předeslal směrem k rozhodující bitvě liberecký trenér Augusta. „Je to boj a bude to boj. O každý kousek ledu, rozhodnou třeba maličkosti, detaily. Je to padesát na padesdát a my se nevzdáme,“ přidal se plzeňský protějšek Kořínek.

45 Tolik klasických přesilovek pět na čtyři potřebovala Plzeň, než v nich vstřelila gól a byla z toho vítězná trefa. Ale se hrou v početní převaze se trápí oba týmy.

Bílí Tygři Liberec Vše o klubu ZDE

HC Škoda Plzeň Vše o klubu ZDE