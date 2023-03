SESTŘIHY: Liberec po skvělém obratu ve čtvrtfinále! Slaví také Olomouc

Po hrůzném startu dokonali parádní obrat. Hokejisté Liberce v rozhodujícím pátém utkání předkola Generali Česká play off zvítězili doma 4:3 v prodloužení nad Plzní a postupují do čtvrtfinále, ve kterém se utkají s Hradcem Králové. Bílí Tygři přitom se Západočechy na začátku duelu prohrávali 0:3. Postup do dalších bojů o Masarykův pohár si vybojovala také Olomouc, která doma skolila Karlovy Vary 3:0. Hanáci po vítězství v sérii 3:1 na zápasy si zahrají s vítězem základní části z Pardubic.

Skvělý Orsava pomohl k postupu

(stav série 3:1 pro Olomouc)

Hanáci se představí ve čtvrtfinále počtvrté za posledních pět dohraných sezon. Karlovarská Energie vypadla v předkole potřetí za sebou a neukončila čekání na posun mezi nejlepších osm od roku 2009, kdy získala historický titul.

V úvodních deseti minutách zápasu byla z projevu obou týmů znát důležitost utkání. Mírnou převahu měli hosté, ale v 11. minutě se prosadil Orsava a ve čtvrtém zápase play off vstřelil čtvrtou branku. Srovnat mohl Gríger, ale v samostatném úniku Konráda nepřekonal. Dvakrát se v nadějné pozici ocitl také Rachůnek, jenže ani on puk za záda olomouckého brankáře nedostal. Vzápětí mohl druhou branku přidat Orsava, který z mezikruží těsně minul levou tyč.

Také úvodní minuty druhé třetiny byly oboustranně spíše opatrné a první šanci nevyužil hostující Kohout až po šesti minutách hry. V dalším průběhu se opakoval podobný scénář jako během první části. Krátce po polovině utkání se totiž znovu prosadil Orsava, který dorazil puk po skrumáži v Hrabalově brankovišti. Karlovy Vary mohly snížit v přesilové hře, jenže Jiskra z dobré pozice branku minul.

Tvrdou střelou se na začátku třetí třetiny prezentoval domácí Káňa, Habal ale zmenšil úhel a zasáhl. Stejně úspěšný byl také Konrád proti tvrdé střele Mikysky. Habalovi poté propadla lapačkou střela Dujsíka, ale puk spadl jen na horní síť branky. Olomouc poté dostala k dispozici pětiminutovou přesilovou hru po faulu Dlapy na Kuska, ale dobrou šanci v ní měl paradoxně hostující Kohout, který sám před Konrádem zamířil jen do betonu včas se přesouvajícího brankáře.

Poté ale Olomouc početní výhodu přece jen využila, úspěšnou dorážkou po Orsavově střele se o to postaral Knotek. Čtvrtou branku mohli domácí přidat v pokračující přesilové hře pěti proti třem po Redlichově vyloučení, jenže Habal několika dobrými zákroky střelce vychytal.

Ohlasy trenérů

Jan Tomajko (Olomouc): „Výsledek 3:0 průběhu dnešního utkání moc neodpovídá, bylo to velmi vyrovnané utkání. Po naší první vstřelené brance Vary převzaly iniciativu a také ve druhé třetině jsme z toho vypadli. Ve třetí třetině jsme se už snažili vítězství pohlídat. Týmový bojovný výkon nás k tomu nakonec dovedl. Orsava má na mužstvo velký vliv, což měl už na začátku sezony. Jeho návrat nám strašně pomohl, hlavně v přesilovce. Je silný na puku a nepanikaří, v tom je pro nás hrozně důležitý. Máme dva vyrovnané gólmany, což je v play off obrovská výhoda. Dnes nás Konrád podržel a svými zákroky mužstvu dodával klid. Hráči si pak věří a jejich sebevědomí se pak přetaví do lepší hry s pukem. Nemůžeme říct, že bychom dnes hráli bezchybně, ale obětavost v dnešním zápase byla příkladná, tak by to mělo v play off vypadat. Příští soupeř se nedá vybírat. Obě mužstva dominovala základní části extraligy a jsou to oba dva těžcí soupeři.“

David Bruk (Karlovy Vary): „Je nám velmi líto, že končíme a máme po sezoně. V dnešním utkání jsme bohužel nedokázali vstřelit branku. Domácí si sérii pohlídali a postoupili dál. Klíčovým zápasem série bylo třetí utkání ve Varech, kdy jsme vedli 2:0 po dvou třetinách, ale Olomouc dokázala zápas otočit a v prodloužení vyhrát. To nebylo ani tolik o emocích, ale o momentum utkání a kvalitě. Vidím v sérii dva klíčové momenty, kterými jsou zmíněný ztracený třetí zápas ve Varech a excelentní forma Orsavy. Momentálně jsem po prohrané sérii unavený a zklamaný, ale je možné, že až si odpočinu, budu celou sezonu hodnotit vesměs pozitivně.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:07. Orsava, 31:39. Orsava, 52:40. Knotek Hosté: Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – T. Černý, Ondrušek (C), Rašner, Dujsík, Škůrek, Švrček, Mareš – J. Káňa (A), P. Musil, Orsava – Kusko, Knotek (A), Bambula – Plášek ml., Klimek, Navrátil – Kucsera, Menšík, Rutar. Hosté: Habal (Lukeš) – Havlín, Huttula, Pulpán, Stříteský, Dlapa, Mikyska, Bartejs – Koblasa, Černoch (C), O. Beránek (A) – Rachůnek (A), Gríger, Hladonik – Redlich, Jiskra, Kohout – Kružík, Koffer, Kofroň. Rozhodčí Šír, Ondráček – Svoboda, Hynek Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 5273 diváků

Hrůzný start pomohl odčinit Dlouhý

(stav série 3:2 pro Liberec)

Plzeň vedla v 9. minutě už 3:0, ale nakonec z dvanáctého místa po základní části postup přes páté Bílé Tygry nedotáhla. V předkole se rozloučila potřetí za sebou a skončila nejhůře od sezony 2016/17, kdy obsadila 13. místo.

Liberec nastoupil bez útočníka Michaela Frolíka, který dostal jednozápasový trest za faul na Samuela Bittena z nedělného čtvrtého duelu. Místo něj se zařadil do hry Jiří Průžek. Plzeň podruhé bez potrestaného útočníka Kryštofa Hrabíka sestavu nezměnila.

Start utkání o pár minut opozdila nefungující časomíra na kostce nad ledem a o průběžném čase téměř do půlky první třetiny musel informovat hlasatel. Hned v úvodu měl šanci hostující Holešinský a po objetí branky zahrozil Rekonen. Potom se po Birnerově zákroku ramenem na hlavu těžce zvedal Piskáček. V čase 3:36 už se Západočeši radovali z vedení. Houdkovo nahození z poloviny hřiště Kváča jen vyrazil a z dorážky trefil bekhendem odkrytou část branky Mertl.

Za 126 sekund zvýšil Suchý, který po rychlém brejku tečoval před Kváčou Schleissovu střelu z mezikruží. Liberec se pak ubránil při Nedomlelově trestu, ale v 9. minutě už vedli hosté 3:0. Využili toho, že Kváča chytal bez hokejky, a po Rekonenově střele se trefil bekhendem z dorážky Bitten.

Domácí kouč Patrik Augusta si vzal oddechový čas a hned vzápětí podržel Bílé Tygry Kváča, který zlikvidoval Schleissovu možnost z přečíslení. Liberec nastartoval ve 14. minutě gól Dlouhého, který v závěru dotlačil puk za Pavláta.

Za 131 sekund po Vlachově pokusu odraženém od zadního mantinelu snížil na rozdíl jediného gólu do odkryté branky opět Dlouhý. Domácí se ještě zlobili na sudí Kiku s Pražákem, že nepotrestali při gólové akci Houdkův zákrok loktem na hlavu Kolmanna.

Na přelomu první a druhé třetiny Plzeň odolala při Houdkově vyloučení. Vzápětí Holešinský gestem far play odvolal údajný faul na svou osobu, Liberec pak převahu proměnil ve vyrovnání v 25. minutě. Z pravého kruhu překonal Pavláta Rychlovský a k oddechovému času sáhl i plzeňský kouč Petr Kořínek. Hosté se ubránili při Baránkově pobytu na trestné lavici.

Plzeň se vymanila z náporu domácích díky Ordošovu vyloučení, ale také v početní výhodě neuspěla. V 36. minutě po Schleissově nahození Suchý vyšťouchl puk zpod Kváčovy lapačky a bekhendem zamířil do levé tyče, ale sudí hru přerušili.

Na začátku třetí třetiny nepotrestal Liberec Mertlovo vyloučení. Kváču potom ohrozil Pour. Oba celky se snažily v klíčový moment série nechybovat a velké šance dlouho chyběly. V 53. minutě mohl otočit stav ve prospěch Bílých Tygrů Birner, ale Pavlát zasáhl.

V nastavení vyslal Flynn do úniku Najmana, který vyzrál na Pavláta a zahájil liberecké oslavy postupu.

