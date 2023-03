Holík o Bukartsovi s Muellerem: Proč byl Lotyš „normálnější“ než Američan?

Ofenzivní klenoty Vítkovic má Petr Holík ze společných štací načtené. Hokejově i lidsky, byť byla mezi nimi jazyková bariéra. Zatímco Roberts Bukarts se už během angažmá ve Zlíně snažil učit česky, vlasatý vousáč Peter Mueller se v Kometě striktně držel mateřské angličtiny. „Na oběd jsem s ním nechodil, protože nějaké zrní bych nejedl,“ usměje se opora Brna v narážce na Američanovo veganství.

Jak se vám spolupracovalo se dvěma špičkovými zahraničními borci?

„Když Buky přišel do Zlína, trenér ho hned dal ke mně. Od prvního zápasu jsme si sedli. Byla mezi námi na ledě chemie. Fungovalo to. S Peterem to bylo to samé, i když jsou odlišní hráči. Ale oba umí nahrát i vystřelit, jsou do kombinace. Hrálo se mi s nimi dobře. Dneska to jsou klíčoví hráči Vítkovic. Hlavně v přesilovkách.“

V čem jsou rozdílní?