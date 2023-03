Sparta? Super, těší se Ocelář Nestrašil. Hlavův výrok bral jako ocenění

Co říkáte na Spartu ve čtvrtfinále?

„Liberci jsem od začátku věřil, takže jsem tak nějak počítal, že když postoupíme z předkola, tak na tu Spartu půjdeme. Je to super. Ne, že by to byl nějaký horší nebo lepší soupeř, to ani ne, ale celkově hrát v Praze před plnou halou je vždycky zážitek. Loni to bylo skvělé, takže jsem rád, že si to zopakujeme.“

Je to jeden z těžších soupeřů, kterého jste mohli hned na čtvrtfinále dostat?

„Určitě. Je favorit. Výsledky mluví za všechno. Od té doby, co tam přišel pan Hořava jako trenér, tak šli velice nahoru. Vyhrávají zápasy, skončili třetí, mohli být i druzí. Tým je to výborný, možná bych řekl, že i lepší, než měli minulou sezonu. Hrají víc zodpovědně dozadu, neženou se tolik dopředu, jako minulé roky. Umějí hrát výsledky, které jsou o gól, což je vždycky důležité. Nebude to lehké. Ale my se soustředíme na to, budeme dělat my. To je základ.“

Třinec, mistr tří posledních ročníků, už není favorit?

„My vždycky chceme vyhrát, to je jasné. Ale nebudu sám o sobě říkat, že jsme favorit, to by nikomu neznělo dobře. My víme, co v šatně máme. Že šance na to, abychom znova uspěli, tam jsou. Ale respektujeme kvalitu soupeře, ať už je to Sparta, nebo Litvínov, nebo někdo další.“

Hráli jste už předkolo, po základní části jste mezi nejlepšími chyběli. Jaké to je, útočit z nižších . pozic, než jste byli zvyklí?

„Všichni známe příběhy týmů, které se dostanou do play off z poslední pozice a vyhrají Stanley Cup. St. Louis byli v lednu (2019) poslední, nakonec získali Stanley Cup. Závěr základní části nebyl podle našich představ, ale ve finále je hlavní, že se tým do play off dostane a je jedno jak. V play off začíná nová sezona a kluci, kterým se nedařilo, můžou udělat tlustou čáru a začít odznovu. Play off je daleko důležitější, tam můžete udělat sezonu. Je to nová motivace pro všechny. Konec nebyl ideální, skončili jsme šestí, ale hodili jsme to za hlavu a soustředíme se na to, co je před námi.“

Jak vám zněl výrok litvínovského Nicolase Hlavy o buzerantském play off hokeji Třince?

(usměje se) „Znělo mi to tak, že jsme hráli, jak jsme si představovali. Je to jen potvrzení, že co jsme dělali, jsme dělali dobře. A že to na ně fungovalo. Jsme za to rádi.“

Oporou Sparty je brankář Jakub Kovář, potkali jste se v KHL. Máte nějaký společný zážitek?

„Vím, že byste chtěli napsat něco pěkného, aby si to lidi rozklikli. Ale nic takového není. S Kubou se moc neznám. Párkrát jsme proti sobě nastoupili, ale bohužel. Nemám žádnou zajímavou story.“