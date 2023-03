Slavní rodáci z Písku proti sobě. Kovin i Mazi hráli i v poli, vzpomínají trenéři

Svět je malý a o náhody tu není nouze. Ve čtvrtfinále Generali ČP play off extraligy mezi Spartou a Třincem se proti sobě postaví dva rodáci a odchovanci z Písku. Brankáři Jakub Kovář (34) i Marek Mazanec (31) tam rozjížděli kariéry. Jak na ně vzpomínají jejich bývalí trenéři?

Za Písek chytali například Roman Turek nebo Šimon Hrubec, ale nejslavnějšími a historicky nejúspěšnějšími odchovanci jihočeského klubu z brankářského cechu jsou jednoznačně Jakub Kovář a Marek Mazanec. „Přitom jsme v Písku nikdy žádného specialistu a trenéra brankářů neměli,“ připomíná Milan Mazanec, táta třinecké opory, který oba gólmany v mládeži trénoval a vedl. „Spíš tam vždycky byla dobrá konkurenční skupinka.“

Pozor, Písek není na hokejové mapě žádná ušlápnutá Popelka. Stanley Cup už tam přivezli ukázat Stanislav Neckář (2004) a Jan Rutta (2021). Se starším bráchou tam začínal i Jan Kovář, skvělých hokejistů klub vychoval hodně. Kovář s Mazancem jsou jeho gólmanské šperky.

Sponzor Kovář

„Zrovna nedávno tu Kuba za námi byl, mluvili jsme spolu,“ líčí trenér Miroslav Šperl, jehož rukama prošlo hned několik generací Písečáků. „Pořád tady kousek bydlí. Když má pauzu, staví se na pokec. Dokonce je vyvěšený na mantinelu, protože je jedním ze sponzorů píseckého hokeje.“

Mazanec na píseckém mantinelu není? „Mazi už má domov jinde,“ usmívá se Šperl. „Ale jeho táta tady pořád přes léto organizuje tréninkové kempy pro děti a Marek mu s nimi pomáhá. Pro děcka je to vždycky velké lákadlo, když se takoví borci doma znovu ukážou.“

V jednom týmu se Jakub Kovář a Marek Mazanec v Písku nepotkali. Dělí je od sebe tři roky. „Míjeli se, kategorie byly dvouleté,“ přitakal Milan Mazanec. Jedna výjimka by se ale přece jenom našla. V sezoně 2004/05 si oba zachytali za dorost Písku.

„Kuba byl tehdy jasná jednička, ale na poslední zápas do Litvínova jsem vzal Marka, protože Kuba už byl někde s dvacítkou,“ vybavuje si Mazanec starší, který dorost trénoval. „V jednom týmu se ale kluci nikdy nepotkali. Jen v partě, co jsme tady měli pohromadě. Nebo když jsme třeba jezdili k nám na chalupu na taková menší soustředění.“

Článek pokračuje pod grafikou

Vyloženými přáteli a kamarády z dětství Kovář s Mazancem nejsou. Jejich cesty se poměrně rychle rozešly. Jakuba Kováře si z Písku vytáhly České Budějovice, Marek Mazanec šel v patnácti do Plzně. „Marka do Budějic nechtěli,“ připomněl otec. „Pak volali z Plzně, jestli někoho v týmu nemám. Na zkoušku jsem tam vezl Marka, Standu Dietze a nakonec i Honzu Ruttu. Toho jako posledního, protože ho nikdo nechtěl. Říkal jsem jim – hele, mám tady ještě jednoho šikovného obránce...“

Do Českých Budějovic se nedostal ani útočník Jan Kovář. „Honza se v Budějkách ucházel o dres, ale nevzali ho, že je malý,“ vybavuje si Miroslav Šperl. „Chyba, vzali si ho do Plzně. A tam se znovu potkal s Mazim.“

I proto si Marek Mazanec rozumí s mladším z Kovářů mnohem lépe. „Honza byl Markovi na svatbě za svědka,“ připomněl táta Mazanec. „Marek byl pro změnu na jeho svatbě a potkávali se pak i na různých akcích nebo u kytary.“

Nechytáš? Tak do pole!

Speciálního trenéra brankářů sice v Písku neměli, ale Mazanec připomíná sportovní univerzálnost, na kterou v klubu dbali. „Oba jsou ohromně šikovní i v řadě jiných sportů. Fotbal, basket, volejbal, pinec, tenis... Jako děcka jezdili i na atletické závody, jsou neskutečně soutěživí. To jim zůstalo.“

Přidává i jednu zajímavost. Když písečtí mládežníci jezdili na zápasy, brali si náhradní brankáři i výstroj do pole. „Než aby jen seděli na lavičce, tak hráli v poli,“ popisuje Mazanec. „Podle potřeby se převlíkali. I Kovin si takhle zahrál v poli, myslím, že to bylo v Milevsku. Podle mého jim to jen pomohlo.“

Zatímco Jakub Kovář měl podle mládežnických trenérů z Písku hned jasno, že bude brankář, Marek Mazanec začínal jako útočník. „U Kuby to bylo jasné,“ přitakává Mazanec starší. „Za žádnou cenu nechtěl pustit gól! I na tréninku chtěl chytit všechno. Jel bez pauzy, nenadával. Když na něj děcka jezdily živelně a pomalu v houfu, dva tři najednou, i tak chtěl chytit všechno. To má dodnes. Pořád sleduje puk, má přehled a udělá vše, aby ho zastavil.“

Svého syna spíš viděl v útoku. „Podle mě si v útoku vedl velmi dobře,“ je i po letech přesvědčený Mazanec. „Šikovný pravák. Jednou ho ale drbli na mantinel, měl pochroumané rameno a chvíli nehrál. Začal špekulovat, že půjde do brány, protože ho moc nebavilo běhat. Já s tím moc nesouhlasil, viděl jsem v něm předpoklady, byl by opravdu šikovný útočník, cit pro hru pořád má.“

Jenže kluka ani jako trenér „neuhlídal“. „Jednou jsem to prošvihl, nepozorovaně se mi oblíkl do gólmanské výzbroje. A když jsem ho pak viděl, jak si v bráně počíná, už jsem ho tam nechal. Měl dobrý bruslařský základ, výbornou práci s hokejkou. Když chceš, tak buď brankář.“

Ve čtvrtfinále se teď postaví proti sobě. Kovář je oporou Sparty, Mazanec jedničkou mistrovského Třince. „Moc gólů asi nepadne,“ má jasno Miroslav Šperl. „Oba kluci jsou výborní, oba týmy umí hrát do obrany. Aby vůbec nějaké góly byly... Já jsem sparťan, i ve fotbale, takže fandím Spartě.“

Tip Mazance seniora? „Samozřejmě budu držet palce klukovi, ale měli titul už loni a Sparta je nabitá. Za mě favorit, Třinec může spíš překvapit,“ přemítá. „Navíc Kovin je typ gólmana, co má formu furt. Nemá výkyvy. Líbí se mi na něm, jak je emocionálně stálý. Nepamatuju žádné výlevy vzteku, pošťuchování, revanšfauly. Stará se o svoji práci a není na něm vidět, jestli je nasraný nebo šťastný. Ale to Marek taky. Je splachovací, bude to krásná bitva.“

