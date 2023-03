Horký střelecky procitl: Góly se ode mě očekávají. Půjde po sezoně do Finska?

Ten gól nutně potřeboval on i celá Kometa. Přišel v pravý čas a ukončil střelecké soužení Luboše Horkého (25), dvacetigólového snajpra ze základní části. V posledních dvaadvaceti partiích se trefil jen třikrát, v play off doteď čekal na první zásah. Po Holíkově skvělé akci se však při hře čtyři na čtyři trefil švihem náramně do vinglu a Brno veze z Ostravy výhru a průběžný výsledek 1:1 ve čtvrtfinále s Vítkovicemi.

Jak jste prožíval, že vám to delší dobu nepadá?

„Jak říkáte, poslední dobou jsem moc gólů nedával. Doufám, že na tuto branku navážu a pomůžu týmu dalšími. Góly se ode mě očekávají. Zpočátku sezony jsem se dostával víc do šancí, teď tolik ne. Musím víc bruslit, střílet. Kdybych tohle zvedl, určitě tam zase něco padne.“

Ulevilo se vám, když puk zapadl do šibenice Stezkovy klece?

„Byl to hodně důležitý gól. Dal nám určitý klid, už jsme nepotřebovali dát další. Řekli jsme si, že budeme hrát jednoduchou hru, čipovat puky ze třetiny. Nemuseli jsme se nikam hnát. Bránili jsme a vyšlo to perfektně. Nakonec jsme ještě dali dva góly do prázdné brány. Druhá třetina nebyla z naší strany ideální, byli jsme hodně v našem obranném pásmu. Musím opět vyzdvihnout Furchíňa (Dominika Furch), podržel nás. Má skvělou formu a nulu si zasloužil. Vezeme si domů jeden bod, což je super.“

Centr Petr Holík si před vaší trefou hezky pohrál s obranou…

„Klasicky vyšíval šikovnýma ručičkama a pak mi jenom přenechal puk. Já jsem zavřel oči a vystřelil. Byla to moje první střela v zápase na branku. Zaplaťpánbůh, že tam padla.“

Vítkovice - Kometa: Horký poslal Brno do vedení vymeteným horním růžkem, 0:1 Video se připravuje ...

Co ještě rozhodovalo?

„Rozhodují maličkosti. V prvním zápase jsme dostali dva góly z předbrankového prostoru, podívali jsme se na to na videu. Snažili jsme se to teď eliminovat, hlídat si hráče před brankou, aby neměli dorážky. To se nám povedlo. Šance sice domácí měli, ale klobouk dolů před Furchíňem. Těšíme se na další dva zápasy před naší vyprodanou halou. Doufám, že oba urveme. Uděláme pro to všechno.“

Bude to v Brně vypadat podobně jako v Ostravě?

„Myslím, že to bude ještě vyhecovanější. Ve třetí třetině už se šlo víc do těla, byly tam hraniční fauly. Začalo se to řezat. Prostě play off hokej. Tohle k tomu patří. Musíme se na tento zápas zase kouknout a říct si, co dělat ještě líp, abychom hráli víc v útočném pásmu a dostávali se lehčeji do středního. Doma si musíme vynutit víc přesilovek a nějakou proměnit.“

Je to těžší než v předkole proti Mladé Boleslavi?

„Boleslav neměla takové individuality. Snažila se hrát spíš týmově. Hlavně první lajna Vítkovic je silná, když jí dáte prostor. Je to úplně jiná série.“

Spoluhráč Kristián Pospíšil už zase stihl protivníky hezky naštvat, že?

„To je Pospecova hra. Je to hráč na všechny strany. Umí přitvrdit, dát gól, nahrávku. Je to jeho styl hry. Takoví hráči jsou potřeba. Dají zápasu ráz.“

Ví se, že po sezoně nejspíš zamíříte do Finska. Umíte to vytěsnit nyní z hlavy?

„Tohle vůbec neřeším. I když se něco říká, nic stoprocentního není. I kdyby bylo něco v řešení, soustředím se na play off. Teď nemá smysl si tím zasírat hlavu. Uvidíme po sezoně.“

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE HC VÍTKOVICE RIDERA Vše o klubu ZDE