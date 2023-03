Nestrašil po prohře na Spartě: Zmařené šance? Z toho se svět nepo**re

Atmosféra naplnila očekávání. Na začátek čtvrtfinálového souboje se Spartou v Praze se třinecký útočník Andrej Nestrašil (32) náramně těšil. Vždyť v O2 areně před rokem oslavil s Oceláři mistrovský titul, navíc jako rodák z hlavního města s předstihem zajišťoval lístky pro rodinu. Vstup do série si ale Slezané nechali utéct. Prohráli 2:3 hlavně kvůli nevydařenému začátku utkání, po kterém prohrávali 0:3. „To se pak v play off hraje těžce. Stojíme proti týmu, který je od 1. ledna nejlepší v extralize. Musíme být všichni do jednoho lepší,“ zavelel úřadující šampion, který asistoval na jeden gól.

Po špatném nástupu do prvního čtvrtfinále jste se s týmem dokázali chytnout a zdramatizovat boj ve třetí třetině. Tušíte, co se stalo?

„Myslím si, že Sparta už se nikam nehnala, pak jsme dokázali využít přesilovku, což nás trošku vrátilo do hry. Možná jsme i trošku líp napadali jejich beky, nutili jsme je dělat chyby. Začátek nám ale utekl. Za stavu 0:3 už se play off hraje těžce.“

Neúspěšný vstup do série play off. To je něco, co Oceláři dlouho nepamatují.

„Nemůžeme čekat, že budeme každou sérii vyhrávat 4:0. Hrajeme proti týmu, který je od 1. ledna nejlepší v extralize. Hraje se na sedm vítězných zápasů, bohužel je to 0:1, ale hned v úterý hrajeme znovu. Jede se dál.“

Co si odnést z úvodní porážky?

„Musíme být všichni do jednoho lepší. Sami to víme. A souboje je potřeba vyhrávat. Musíme to chtít víc než soupeř a hlavně si taky dát pozor, abychom se nedostávali do takového deficitu.“

Dokázali jste si povedenou třetí třetinou, že Spartu můžete přehrávat?

„Není to bez nějakého respektu k soupeři, ale každý tým je hratelný. To si určitě každý říkal o nás v předchozích letech. Je to tak, v tom je hokej krásný, že každý může hrát s každým. Tím nechci říct, že jsme nějaký outsider a Sparta je favorit, to určitě ne, ale pokud budeme plnit věci, které jsme na začátku zápasu neplnili, šanci na výhru určitě máme.“

V utkání jste měl několik slibných šancí, ale všechny zastavil Jakub Kovář . Mrzí promarněné příležitosti?

„Nemrzí. Takové situace jsou v zápase. Naložím s tím podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Že to tam nepadlo, z toho se svět prostě neposere. A jede se dál, v pondělí je další zápas. Budou další šance a třeba to tam napadá.“

Předem jste avizoval, že se těšíte na play off do Prahy a jak s předstihem sháníte lístky pro rodinu. Splnila atmosféra očekávání?

„Atmosféra byla super. Co víc si člověk může přát. Hrát před více jak třinácti tisíci diváky, to se člověku jen tak nepoštěstí. Určitě je spousta malých kluků, kteří sní o tom zahrát si takový zápas. My je hrát můžeme, čehož bychom si samozřejmě měli vážit a tak s tím i naložit.“

Předpokládám, že rodina na zápas také dorazila, viďte?

„Ano, měl jsem tady pár rodinných příslušníků. Vždycky se někdo najde. Rodina je docela početná, lístky se u nás netrhnou.“

SESTŘIH: Sparta - Třinec 3:2. Skvělý start Pražanů, pak boj. Rozhodl Kousal Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:29. Safin, 14:23. Vauhkonen, 25:13. P. Kousal Hosté: 43:15. M. Růžička, 53:37. Marcinko Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Kempný, Mikliš, Němeček, Jandus, Moravčík, Polášek (A), Krejčík – Řepík (C), Sobotka (A), M. Forman – Tomášek, Horák, Kaše – P. Kousal, D. Vitouch, Buchtele – Vauhkonen, G. Thorell, Safin. Hosté: Mazanec (Kacetl) – Smith, Marinčin, J. Jeřábek, Kaňák, Doudera, Mar. Adámek – Daňo, Marcinko, M. Růžička (A) – Nestrašil, Hudáček, Voženílek – Chmielewski, Vrána (C), Dravecký (A) – Buček, M. Roman, Kurovský – Hrňa. Rozhodčí Hribik, Pilný – Brejcha, Lhotský Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 13 250 diváků

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE