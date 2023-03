Krenželok popsal pauzu kvůli díře: Řešili jsme, jestli neobjednat pizzu

Oprava ledové plochy zabrala hodinu, jaké bylo čekání na nový nástup?

„Nic moc. Čeká se patnáct minut, pak vám řeknou, ať si vyzujete brusle, pak se to jde zkusit zase znova a nic. Nepříjemné. Bez rozcvičky, ten začátek byl těžký.“

Co jste dělali, abyste nevystydli?

„Jak kdo. Někdo vyzuje brusle, nemá je rád utažené. Pochodili jsme, poseděli, někdo si dal dřep. Každý to měl jinak. Trošku se protáhnout. Já to zažil poprvé, nikdo nevěděl, co dělat. Sedlo nám to, naštěstí.“

Vyhládne člověku?

„No, řešily se tam nějaké pizzy, jestli by se neobjednaly. (usmívá se) Nevěděli jsme, jak dlouhá pauza bude.“

Že by se zápas odložil jako v Olomouci, to nebylo ve hře?

„Nechtěli jsme. Domlouvali jsme se, ať se neodkládá, protože pak je to takové náročnější. Jsme rádi, že to dopadlo. A navíc vítězně pro nás.“

Na začátku zápasu jste inkasovali už po dvaceti vteřinách, otřáslo to s vámi?

„Je to nepříjemné, ale víme, že je hodně času a jde se dál. Zase tak moc to s námi neotřáslo. Začátek se nám úplně nepovedl. Chystali jsme se, že mají dobré starty a nepovedlo se. Ale bylo hodně času otočit. Ve finále jsme hráli, co jsme potřebovali.“

Přijeli jste bez indisponovaného Bukartse, v sestavě byly velké změny. Byly vynucené absencí nebo bylo třeba lajny překopat?

„Trenér to nějak udělal. Podle mě jsme doma hráli dvě dobrá utkání, jen jsme minule nedali gól a bylo to 0:3. Zamíchalo se s tím, nějaké absence jsou, ale to je na trenérech.“

Bukarts je váš nejproduktivnější hráč základní části, nejlepší střelec. Chybí moc?

„Je to play off. Když ho nemáme, tak máme skončit? To nemůžeme. Musíme si pomoct, jsou tam další kluci, je třeba jít za dalším výsledkem.“

A kdyby vypadl i Peter Krieger, který nedohrál po střetu s Kundrátkem?

„Nevím, jak to s ním je. Když se někdo zraní, je to nepříjemné, ale i s tím bychom se museli poprat. Je to play off, jdeme dál.“

Co byste řekl ke svému gólu na 3:1, chtěl jste překvapit z úhlu?

„Projel jsem tandem, byl tam Dejko (Dej), chtěl jsem to hodit do brány. Spíš na teč jsem to dával, ať do toho šáhne. Byl jsem překvapený, že to prošlo, nečekal jsem, že dám gól z úhlu.“

Váš bývalý spoluhráč Petr Jelínek z Liberce se blýsknul podobnou parádou. Přetahujete se na dálku, kdo dá hezčí gól?

„On dal hezčí.“ (usmívá se)

Kometa se zdála být v závěru odevzdaná, nečekal jste, že vás budou víc dohrávat?

„Oni chtěli, ale my je k ničemu nepustli. Nastřelovali, my byli první na kotoučích a to se blbě hraje. To jsme zažili doma. A že nebyly šarvátky? No... bylo to klidný. Pro lidi jsou asi šarvátky dobré, ale my se nepotřebujeme vyfaulovat, víme, že Kometa má výborné přesilovky. Hrajeme tak, ať vyhrajeme.“

