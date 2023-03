Vážná chyba v systému. Sedlák jeden zápas stop, za „vraždy“ se nedává nic

Každý rok zaznamenáte výtky, že disciplinární komise nepracuje tak, jak by bylo potřeba. Jenže každý rok si kluby nakonec odsouhlasí, že všechno je v pořádku a jede se ve stejném modelu dál. Tedy? Neexistuje profesionální orgán, který by posuzoval tvrdé zákroky, jejich hranu a komentoval je. Stálo by to moc peněz. A tak se dějí věci jako teď. Lukáš Sedlák z Pardubic dostal stopku na jeden zápas , Michal Birner s Michalem Houdkem za „vraždy“ nic.

V první řadě je potřeba si definovat, jak pracuje disciplinární komise, jakým stylem hodnotí přestupky. Ve zkráceném řízení se jimi zabývá její předseda – Viktor Ujčík. Vydá verdikt, zda byl zákrok přiměřený, nepřiměřený a pak určí trest (samozřejmě může vše konzultovat). Pokud se proti němu klub odvolá, zasedá zbytek disciplinární komise.

Zásadní problém ovšem spočívá v tom, že automaticky se Ujčík zaobírá pouze vyššími tresty. Jinak jde do akce pouze na podnět klubu. První dva jsou zdarma, každý další je zpoplatněn částkou 15 tisíc korun.

Předseda disciplinární komise po třetím čtvrtfinále vyhlásil stopku pro Sedláka na jeden zápas, když útočník Pardubic zasáhl do hlavy Jakuba Orsavu z Olomouce. Hráč Dynama dostal totiž v zápase hned trest na pět minut a do konce zápasu (správně posouzeno).

Ujčík mu ho ještě osolil. V pořádku? Může být, pokud by šlo o nastavený trend a šéf disciplinárky by si ho tím dovedl obhájit.

Olomouc - Pardubice: Sedlák u hrazení dohrál Orsavu a byl poslán pod sprchu Video se připravuje ...

Jenže vážný problém vidíte, když vše zasadíte do kontextu starších zákroků i verdiktů disciplinární komise (Viktora Ujčíka). Když se zaměříme na konkrétní zákrok Sedláka, evidentně ho začal posuzovat jinou optikou než dřív.

V minulosti přidával k verdiktům komentář, jaké měl hráč následky a podle nich i nesmyslně nastavoval hranici trestu. Orsava v utkání naštěstí dál pokračoval, takže následky nula. Takže následky už nerozhodují? Fajn. Od kdy? A už nikdy se jimi nebudou verdikty řídit? Slyšíte to ticho?

Navíc Ujčík teď u Sedláka nezohlednil ani polehčující okolnost, že v minulosti nebyl trestán. Naopak, od teď ho na seznamu povede jako recidivistu. Tím pádem se s každým problematickým zákrokem může těšit na vyšší sazbu trestů.

A teď ten největší precedens. V posledním zápase předkola mezi Libercem a Plzní se staly dva závažnější zákroky, než které předvedl Sedlák. Jestli někde můžete hledat úmysl, tak tady.

Michal Birner trefil do hlavy ramenem Jana Piskáčka. Michal Houdek pak likvidoval libereckého Petra Kolmanna. Jenže rozhodčí faul přehlédli, Plzeň v play off skončila, takže nedala podnět na prošetření. Neudělal to ani Liberec, protože se soupeřem se už neměl potkat. Nebyl žalobce, ani soudce.

Liberec - Plzeň: Birner tvrdě trefil Piskáčka, tomu z nosu tekla krev Video se připravuje ...

Tím pádem Michal Birner v klidu mohl nastoupit na čtvrtfinále. Porovnejte si jeho zákrok a zákrok Sedláka. První vyvázl bez trestu, druhý dostal stopku.

„Piskáček nemá absolutně ponětí, kdo ho přijíždí forčekovat, vteřinu, dvě po odehrání kotouče přijíždí hráč Birner a Piskáček dostává hit. Jde o kriminální zákrok, hit ze zákroků vražd, a je neuvěřitelné, že čtyři rozhodčí na to koukají a nevidí to. Za sebe říkám, že jde o zákrok na pět minut a do konce. A k tomu suspendace. Tohle v hokeji nechcete vidět. Může stát hráčovo zdraví,“ uvedl pro iSport.cz bývalý útočník Radek Duda.

Když si prohlédnete ještě Houdkův zákrok? Taky mrazí. „Dvě, tři vteřiny po odehrání kotouče chce Houdek dohrávat Kolmanna. To jsou zákroky, které v dnešním hokeji chtějí všichni vymazat, jde o pozdní dohrání. Po takových zákrocích je nejvíc otřesů mozku. Za mě je tohle bez debat pět minut a do konce a suspendace minimálně na dva zápasy,“ přidal svůj komentář Duda.

Zde dokonale vidíte problém systému, který extraliga nasadila a kterému věří. Vůbec není v zájmu klubů (ligy) chránit zdraví hráčů. Nechce vymýtit podobné zákroky, pouze se čeká na podnět, zda ho některý klub pošle. Pokud ne? Sláva, hříšník může hrát dál. Extralize jde o to, aby ušetřila pár tisíc, ne aby vymýtila z hokeje otřesy mozku.

Protože disciplinární komise zásadně nekoná, když se věc stane, ale pouze, když ji k tomu vybídnou dvě situace: trest do konce zápasu, hlášení z klubu.

A pak je tady ještě jeden příběh ze série Pardubice-Olomouc. V prvním utkání Jan Švrček trefil loktem hlavu právě Lukáše Sedláka. Pardubice daly podnět, Viktor Ujčík ho zamítl. Jenže problém současně je, že nevysvětlil proč a nevysvětlil, proč Sedláka teď potrestal.

Výstupem tak je, že se udělování trestů v extralize mění na totální chaos. Neznáte metr, neexistuje záměr vymýtit zákroky na hlavu z českého hokeje. Zajímavé je, že když kluby v klidu platí v součtu milionové odměny, nemají zájem si svoji investici ochránit, což je vyjde jen na desetitisíce. Nechtějí mít profesionální a plně funkční disciplinární komisi.