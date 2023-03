Z první ligy mezi hvězdy. Stezka drží Vítkovice: Smekám před každým

První play off nula v extraligové kariéře. Vítkovický brankář Aleš Stezka (26) v pátém čtvrtfinále Generali ČP play off proti Kometě pochytal všech 24 ran a připsal první čisté konto ve vyřazovacích bojích. Mimo jiné zlikvidoval sólové úniky Luboše Horkého, Jakuba Fleka, nebo tutovku Zdeňka Okála z mezikruží. „Nula je super pocit, ale hlavní je, že jsme urvali další bod,“ vydechoval po dramatickém boji vytáhlý gólman, který ještě před dvěma lety hrával první ligu v Havířově. „Vedeme 3:2 v sérii a pojede ji do Brna ukončit.“ Šestý zápas je na programu v pondělí v Brně (17).

Ještě před dvěma roky chytal bývalý mládežnický reprezentant v Chance lize. V Havířově úspěšně restartoval kariéru, vyšvihl se do Vítkovic. Už v premiérové sezoně před rokem předváděl parádní kousky a suverénně si vybojoval místo vítkovické jedničky. V play off pak pomohl týmu do čtvrtfinále. Tam Vítkovice narazily na mistrovský Třinec.

„Aleš je základní článek našeho týmu,“ říká za vítkovickou kabinu útočník Petr Fridrich. „Drží nás celou dobu, jsme moc rádi, že ho máme.“ Čísla to potvrzují. Z pěti zápasů play off má Stezka gólový průměr 1,20 (1. místo) a úspěšnost zákroků 94,96 % (3. místo). První nulu si připsal ve třináctém duelu play off.

Proti Kometě je právě bitva gólmanů ozdobou série. I zkušený Dominik Furch chytá skvěle (průměr 1,57, úspěšnost 95,04 %). V posledním duelu se například blýsknul exkluzivním zákrokem proti přečíslení Petera Muellera s Peterem Kriegerem. Roztáhnul se na brankovišti a sebral Kriegerovi jasný gól. Podobný kousek předvedl i proti Muellerově dorážce v Brně. Hlavně díky Furchovi se Stezkou nakonec v pátém čtvrtfinále rozhodla jediná branka.

„Já hlavně musím poděkovat klukům, odvedli maximum práce,“ ocenil Stezka. „Smekám před každým! Společně jdeme za svým cílem. Ano, soupeř měl šance, ale já jsem se snažil soustředit na sebe, abych dal klukům šanci na výhru. Jsem rád, že se to povedlo. Nic nekončí, musíme se soustředit i dál, abychom znovu odvedli, co máme. Každý máme nějakou roli v týmu a tu musíme odvádět na sto procent.“

Oběma gólmanům bylo jasné, že drama může rozseknout jediný puk. O to náročnější šichta v bráně. Oba se snažili tlak nepřipouštět. „Já se snažím, myslet jenom na každou situaci, která přijde, abych ji vyřešil správně,“ líčil Stezka. „Abych neudělal chybu. A když náhodou jo, tak si ji nepřipouštět. Posledních šest sedm minut před koncem za stavu 1:0 je to odhodlání, které vede člověka dopředu. Tlak nebo tíha tam sice jsou, ale to si neuvědomujete.“

Během úvodních dvou třetin měla Kometa vyložených šancí víc. Do brejků se utrhli Luboš Horký a Jakub Flek, ve 29. minutě byl Zdeněk Okál úplně sám před bránou. Stezka jeho ránu líznul ramenem.

„Když má gólman nějaké těžší zákroky, je to lepší na hlavu,“ popsal vítkovický brankář. „Celý zápas je to 0:0, je jasné, že to bude o jednom gólu. Potvrdilo se to. My nakonec byli šťastnější, bereme to s pokorou a respektem.“

