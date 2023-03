ONLINE: Kometa - Vítkovice. Holaňův tým hraje o postup do semifinále

Dva za čtyř týmů už si vybojovali postup do dalších bojů o Masarykův pohár, nyní může třetí. Hokejisté Vítkovic v šestém duelu čtvrtfinále Generali Česká play off nastupují na ledě brněnské Komety s jasným cílem proniknout do semifinále. Týmu kouče Miloše Holaně schází jediná výhra. Brňané ale odmítají končit sezonu bez boje a před domácími fanoušky touží vybojovat sedmý rozhodující duel. Uspějí? ONLINE přenos a VIDEA z utkání sledujte na iSport.cz.