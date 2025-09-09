Maxa liga s novým favoritem. Zlín? Vsetín? Číslo jedna je teď Jihlava. I díky aréně
V předchozích letech to byl hon na regionální rivaly Vsetín a Zlín. Nejvíc se do něho „motala“ ze závětří Jihlava. Ta je nyní na forhontě sama. Z Dukly se před sezonou, která startuje ve středu, stal největší favorit soutěže. Proč? Dostavuje novou arénu a získala movitého majitele – společnost SPM Invest v čele se Slavomírem Pavlíčkem. „Má ambice a už teď velmi kvalitní kádr,“ poznamenal zlínský kouč Ján Pardavý. Stejná slova uslyšíte i z opačného konce valašského kopce Sirákov.
Až přijedou na konci října Berani do Jihlavy, bude to svátek. Ten den se má oficiálně otevřít Horácká multifunkční aréna, nablýskaný architektonický skvost v centru města. Tamní Dukla, poslední vítěz Maxa ligy, se hodlá co nejrychleji vrátit mezi tuzemskou elitu. Ekonomické zázemí na to má, brzy dostane i špičkové podmínky k práci a ruku v ruce s tím velkou fanouškovskou podporu.
Těžké tři roky s haracováním do azylu v Pelhřimově a v Jindřichově Hradci se definitivně zanesou do archivu. Slavná značka přežila kritickou dobu, kdy lehl k zemi legendární Horácký stadion, a čekalo se, kdy a zda vůbec na jeho místě vyroste moderní víceúčelová hala. Už stojí, uvnitř se dodělávají poslední úpravy. Pětadvacátého října má přijít ten velký den, ostrý rozjezd projektu Dukla 2.0. Duel se Zlínem by byl tahákem sám o sobě, takhle ovšem půjde o výjimečný milník.
Ujčíkova parta se vrátí po čtrnáctizápasovém „tripu“ na venkovní stadiony konečně domů. Do svého, voňavého. A natrvalo. I když do svého…Klub bude v hale v pronájmu, v některých věcech se bude muset podřizovat. Třeba přesunout zápas, když bude kolidovat s kulturní či společenskou akcí.
Možná jste čekali, že po nástupu nového majitele Slavomíra Pavlíčka (SPM Invest s.r.o.) nastanou razantní investice do kádru. Nic takového se neudálo. Mužstvo bylo doplněné střídmě a citlivě. „Tři z nich to u nás znají, což je výhoda,“ uvedl jednatel Bedřich Ščerban, dlouholetý výkonný šéf klubu. Narážel na návraty Tomáše Jiránka (Prostějov), Daniela Krenželoka (Skotsko) a Lukáše Mareše (Olomouc). K tomu dorazili zkušený extraligista Tomáš Rachůnek, ještě na jaře platný člen mistrovského kádru Komety a další forvard Tomáš Jáchym z Přerova.
Dostupné finance na posily i zamluvené skyboxy
Klíčové je, že se povedlo udržet velmi talentované mladíky Ilariona Kuprjanova a Maxima Burkova. „Jsme připravení na to, že na nás soupeři budou nachystaní, každý se proti nám bude chtít vytáhnout. Musíme si zvyknout, ale nové prostředí a jeho kultura bude pro lidi jedině do plusu a věřím, že i naše výkony je budou těšit,“ prohlásil trenér Viktor Ujčík.
Navíc je vedení připraveno během sezony mužstvo dle potřeby posílit. Finance na to jsou. Cíl je jasný: Pokusit se o postup do extraligy přes baráž, případně odkoupit licenci, bude-li k mání. Ambiciózní miliardář Pavlíček (má 80% akcií) žádá extraligu do tří let a pak v ní chce hrát na špici.
Je jasné, že v moderní aréně s hokejovou kapacitou 5700 diváků nebude dlouhodobější zájem o Maxa ligu. Dukla míří tam, kam v minulosti patřila. Vůbec poprvé v historii je v rukou soukromého vlastníka, který za ni zaplatil 6,8 milionu korun a navýšil základní kapitál o 27,2 milionu korun. „Následné investice budou nesrovnatelně vyšší,“ zmínil zámožný byznysmen, pocházející z Pardubic.
Všechny skyboxy už jsou předběžně zamluvené. Zádrhel spočívá v tom, že klub ještě nepodepsal smlouvu s provozovatelem haly, Horáckou multifunkční arénou (HMA). Tudíž zatím nemůže prodávat permanentky a vstupenky na sezonu či pronajímat skyboxy. „Děláme všechno pro to, abychom mohli spustit prodej co nejdříve,“ ujistil Ščerban.
Hon na Jihlavu začíná…