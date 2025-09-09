Další protesty na Vueltě, terčem Hirtův tým. Zkrácenou etapu ovládl Bernal
Šestnáctou etapu Vuelty museli organizátoři kvůli velkým propalestinským protestům tři kilometry před cílem zkrátit o osm kilometrů. V improvizovaném cíli zvítězil kolumbijský cyklista Egan Bernal, průběžné vedení udržel Dán Jonas Vingegaard.
Pořadatelé zhruba 16 km před původním finišem oznámili zkrácení etapy poté, co stovky lidí s palestinskými vlajkami ucpaly silnici zhruba tři kilometry před cílem v Mosu. Cyklisté tak přišli o závěrečné z dnešních čtyř kategorizovaných stoupání.
Po zhruba 160 kilometrech se radoval z výhry bývalý vítěz Tour de France Bernal, jenž přespurtoval soupeře z úniku Mikela Landu ze Španělska. Třetí skončil se sedmisekundovým odstupem Francouz Brieuc Rolland.
Favorité na celkové vítězství dojeli s téměř šestiminutovým odstupem, na 15. až 17. pozici se seřadili první tři muži průběžného pořadí Vingegaard, Joao Almeida a Thomas Pidcock. Vingegaard vede nadále o 48 sekund před Portugalcem Almeidou, Brit Pidcock už má ztrátu 2:38 minuty.
Propalestinské demonstrace narušily průběh letošní Vuelty už poněkolikáté. Terčem protestů je kvůli konfliktu v Gaze tým Israel-Premier Tech, jehož členem je i český cyklista Jan Hirt. Ten dnes dojel s odstupem 8:42 minuty na 47. pozici a celkově je o dvě příčky výš, druhý český účastník Vuelty Jakub Otruba obsadil 131. příčku a patří mu 89. místo.
Už během týmové časovky v rámci 5. etapy protestující jezdcům stáje Israel-Premier Tech zablokovali cestu, v 10. etapě způsobili pád v pelotonu a 11. etapa byla kvůli chaosu v týmovém prostoru předčasně ukončena na rozdíl od dneška bez vyhlášení vítěze. V nedělní etapě před volným dnem upadl poté, co se cyklistům snažil vběhnout do cesty muž s palestinskou vlajkou, Španěl Javier Romo. Člen stáje Movistar sice do dnešní etapy odstartoval, kvůli zraněním ale vzdal.
Protesty neustaly ani poté, co se vedení týmu Israel-Premier Tech minulý týden rozhodlo odstranit z dresů svých jezdců název země a ponechalo jen iniciály. Vedení stáje, kterou založil izraelsko-kanadský miliardář Sylvan Adams a jež má v sestavě na Vueltě pouze jednoho Izraelce, také v minulých dnech odmítlo náznaky, že by kvůli uklidnění situace měl tým ze závodu odstoupit.
Protesty se očekávají i v dalších dnech a největší v neděli v Madridu, kde má 80. ročník Vuelty vyvrcholit. Španělská média spekulují, že se organizátoři mohou rozhodnout závod předčasně ukončit v sobotu.
Cyklistický etapový závod Vuelta - 16. etapa (Poio - Mos, 160 km):
1. Bernal (Kol./Ineos Grenadiers) 3:35:10, 2. Landa (Šp./Soudal Quick-Step) stejný čas, 3. Rolland (Fr./Groupama-FDJ) -7, 4. Denz (Něm./Red Bull-Bora-hansgrohe), 5. Braz (Fr./Groupama-FDJ) oba -1:02, 6. Jungels (Luc./Ineos Grenadiers) -1:10, ...47. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -8:42, 131. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -17:57.
Průběžné pořadí: 1. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) 61:16:35, 2. Almeida (Portug./UAE Emirates-XRG) -48, 3. Pidcock (Brit./Q36.5) -2:38, 4. Hindley (Austr./Red Bull-Bora hansgrohe) -3:10, 5. Pellizzari (It./Red Bull-Bora hansgrohe) -4:21, 6. Gall (Rak./Decathlon AG2R La Mondiale) -4:24, ...45. Hirt -1:34:12, 89. Otruba -2:25:10.