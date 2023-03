Poražená Sparta: Když jde o hodně, vypíná. Na titul si počká nejméně 17 let

Šestý čtvrtfinálový Generali ČP play off duel prohrála na ledě Ocelářů vysoko 1:5, celou sérii projela 2:4. Sláva vítězům, palčivé otazníky vyřazeným. „Nejvíc mě to mrzí kvůli našim fanouškům,“ hlesl Miloslav Hořava.

Jakmile jde o hodně, Sparta vypíná. Zas a znovu. Nejde o pár černých sezon, skoro o dekády. Šesté či sedmé zápasy sérií Pražané v drtivé většině případů nezvládají. Loni padli v šestém duelu finále s Oceláři, rok předtím v sedmém semifinále s Libercem. Tahle zpátečka extraligovými dějinami je pro Spartu těžké čtení. „Porazil nás tým,“ vystihl to trefně bek Michal Kempný .

Soubor Miloslava Hořavy přidává další depresivní kapitolu. Třinec? Ten je v tomto směru jinde, v úterý večer zapsal jedenáctou vítěznou sérii play off v řadě! A už se těší na pardubickou výzvu.

Je pár minut po úterním boji, zdecimovaní poražení se zavírají v kabině, kde vládne hrobové ticho. Očekávaný doprovod k těžkému vystřízlivění. Miloslav Hořava sedí vedle v druhé šatně, dívá se před sebe. Mlčí on i všichni jeho kolegové. Asi po patnácti minutách jde hodnotit rudou popravu. „Tři poslední zápasy byly podobné, tlačili jsme, ale nedali jsme žádné góly, proto jsme je prohráli. Nebyli jsme produktivní, a tím prohráli celou sérii,“ pravil.

Jak to celé začalo? Domácí nastoupili rozvážně, rozumně a chytře. Nechali Spartu najíždět k sobě do pásma, ale dávali si sakra záležet, aby protihráči zůstali odříznutí od území slotu a pálili z míst, odkud góly nepadají. Ačkoli hosté obléhali třinecký obývák, ke krbu se pořádně nedostali.

Oceláři podnikali do rudé zóny zdvořilostní návštěvy, jenže každá z nich zaváněla nebezpečnou událostí. Jedna taková v 8. minutě skončila úvodním gólem. Asistence na něj? Kvintet sparťanů, kteří si nebyli schopni poradit se dvěma domácími hráči u Kovářova brankoviště, svou tvrz bránili jen očima. Série nepochopitelných a na sebe navazujících pochybení dopadla fatálně: houževnatý Tomáš Marcinko v nouzi našel volného Vladimíra Draveckého a vyprodaná aréna vybuchla nadšením.

Signifikantní pro Spartu byla situace z 16. minuty, kdy domácí útočník Daniel Kurovský zblokoval střelu od modré, po odrazu následovala další dalekonosná z hole Michala Moravčíka , jenže před Ondřejem Kacetlem stála liduprázdná dálnice – trio sparťanů Forman, Sobotka , Řepík bylo domácími hráči odtaženo mimo klíčový prostor. „Dobře nás přečetli, hráli strašně obětavě, hodně blokovali střely,“ popsal ofenzivní trápení Michal Řepík, ostrostřelec Sparty, jenž však v play off zhasl, jedinkrát neskóroval.

Pražané mezi čtvrtým a šestým duelem netrefili cíl 153 minut. A to ani v převaze, v níž je zrovna Řepík ligovým mazákem číslo 1. „Vůbec jsme si nepomohli přesilovkou, oni nám z nich dali dnes dva góly. Celkově jsme v útoku zůstali pozadu. Když už se to tam nějak odrazilo, oni to dokázali hodit pryč do rohu. Nenašli jsme na to recept. Ze začátku nám to šlo, poslední zápasy ne,“ povzdechl si po utkání.

Důležitý úterní moment? Hosté se uchýlili k sebepoškozování dvěma fauly mezi 20. a 23. minutou. Oponentovi dodali ideální náboj. Ten dárkem nepohrdl. A jakým stylem! Tomáš Marcinko ve druhé převaze placírkou od brankoviště nahrál Martinu Růžičkovi, od nějž všichni čekali ránu na Kováře, ale ten báječně Marcinkovi puk vrátil, čímž obalamutil soupeře a obecenstvo jásalo podruhé.

To už pro Spartu byla navýsost kritická situace. A zdaleka nekončila, třetí část se proměnila v oslavu třineckého hokeje. Způsob, jakým Libor Hudáček proměnil šanci na 3:0, nechal připomenout exhibiční kusy Roberta Kysely, Marka Malíka či Tomáše Hertla . Následné snížení Michala Kempného jen vyprovokovalo domácí k dalšímu zatížení sparťanského konta.

Očekávala se těžká a nervózní partie, vyklubala se z ní obrovská třinecká oslava. „Musím hráčům poděkovat a pogratulovat. Pro diváky to byly kvalitní a džentlmenské zápasy,“ podotkl trenér vítězů Zdeněk Moták.

