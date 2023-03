Hlinka o Spartě: Totální zklamání, lídři to neuhráli. Hořava byl správná volba

Před rokem prohra ve finále. Letos si přáli udělat další krok. Získat vytoužený a tak dlouho očekávaný titul. Nepovedlo se. A tentokrát k němu bylo hodně daleko. Nadupaná Sparta vyletěla už ve čtvrtfinále. Na Třinec nestačila. Zlaté čekání se protáhne minimálně na 17 let . „Věřil jsem, že máme tým, který bude úspěšný,“ přiznává sportovní manažer Pražanů Jaroslav Hlinka. Kde vidí příčiny neúspěchu, co bude dál s kádrem a proč ho zklamali lídři? O tom všem mluvil v exkluzivním rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

Do řeči mu zprvu nebylo. Pak se ale Jaroslav Hlinka rozmluvil. V úspěch Sparty věřil možná nejvíc za poslední roky. Klub favorizovali i experti. Konec však přišel už na první překážce. K ocelovému sejfu Pražané kód nenašli. „Byl jsem přesvědčený, že máme tým, který tlak zvládne. Bohužel se ukázalo, že ne,“ sypal ze sebe manažer a spolu s Petrem Tonem hlavní architekt sparťanského kádru.

Co aktuálně převládá? Zklamání, naštvání, smutek?

„Totální zklamání. Víc k tomu říct nemůžu. Jsem strašně zklamanej. Sérii s Třincem jsme vůbec nezvládli.“

Napadají vás už teď důvody krachu?

„Důvody z ledu jsou podle mě jednoduché. Za poslední tři zápasy jsme dali dva góly, to pak těžko můžeme chtít vyhrát. Totálně jsme selhali v koncovce. Byli jsme málo důrazní, občas jsme situace přehrávali. To je ale jedno. Prostě jsme nenašli cestu, jak dát gól.“

Z čeho to plyne? Tohle se stane jednou, maximálně dvakrát. Od velkého týmu s velkými jmény bych takový výpadek nečekal.

„Nevím. Líp bych to ale neřekl. Taky jen doteď kroutím hlavou, jak je to možné. Nečekal jsem to. Myslel jsem si, že máme natolik dobrý tým, že si s tímhle poradíme. Že to zvládneme. Většinu sezony jsme se střílením branek neměli problém.“

Proč tedy teď?

„Možná je to tlakem, který tady na kluky je. Není to ale vůbec omluva. Byl jsem přesvědčený, že máme tým, který tenhle tlak zvládne. Bohužel se ukázalo, že ne. Tlak je veliký a příští rok bude zase o kousek větší. Čekání na úspěch bude o rok delší. Nezdary z play off se hromadí. Tlak bude větší, situace bude těžší.“

Proč během série nepřišla žádná herní změna? Trenéři nepřekopali útoky, razantně se nesáhlo ani do nefungujících přesilovek. Celou sérii jste bušili do zamčených vrat.