Skvělý comeback mistra. Dynamo i Sedláka otrávil kompaktním výkonem

Tohle je pravý Třinec! Nepoddajný, obětavý, kousavý… Šampioni opanovali druhý semifinálový duel Generali Česká play off v Pardubicích 3:0 a vezou si domů smír 1:1. Vítěz předvedl precizní týmové dílo na každém centimetru ledu, potřebný triumf si plně zasloužil. Že by výhru zase ukradl famózní brankář Ondřej Kacetl? Ani ne. Chytal spolehlivě, ale to zásadní vzešlo z jeho parťáků. Rivala otrávili, rozbili mu hru. „Podali jsme vynikající kolektivní výkon,“ těšilo kouče Zdeňka Motáka.

Úkol číslo jedna? Zpacifikovat Sedlákovo komando a nedopustit nedělní scénář, kdy centr elitní pardubické formace řádil tak, že v první části dvěma góly rozhodl o všem zásadním. Oceláři se poučili z první prohry stejně jako ve čtvrtfinálové sadě se Spartou a venkovní repete zvládli na výbornou. Bude se stejný scénář opakovat? Pokračuje se ve čtvrtek ve Slezsku.

Na buly Lukáš Sedlák a proti němu Petr Vrána. Dost častý obrázek. Domácímu borci úplně nevoněl. Kapitán Vrána si vzal zásadní zadání vygumovat hvězdu jako osobní misi, Sedlákovi znepříjemňoval život, seč to šlo. Jakmile to bylo možné, nabíral si ho už na vlastní modré. Byl jeho stínem, nedával mu vydechnout. Moc dobrá práce!

„Někdy je to těžké, když se nemůžete k ničemu dostat, jste frustrovaný,“ dokázal se Vrána vžít do pocitů protihráče. Ale hned dodal: „Není to o tom, co platí na Sedláka nebo na další hráče, je to o výkonu dvaceti našich borců a gólmana a o tom, aby všichni dělali, co mají.“

A to se v pondělí dělo. Vrána si máknul, jak už dlouho ne. Mít na bruslích krokoměr, třinecký vůdce by asi zíral na údaj naježděných kilometrů a na vyprodukovanou rychlost. Takhle už si dlouho nezajezdil. Sedlák je velmi zdatný bruslař, umí pláchnout na pár metrech a mávat z dálky. Jak ukázal i v neděli. Vránovi se podařilo hvězdu eliminovat a vynulovat. A to i při vhazováních, po nichž se Sedlák vztekal na přístup čárového sudího. Nejednou.

Pardubice - Třinec: Růžička si poradil s poskakujícím pukem a adresoval jej na Nestrašila, 0:2 Video se připravuje ...

Hosté zazářili kompaktním výkonem, aktivní a důslednou obranou: domácí měli po dvou dějstvích jen 12 ran na branku, zatímco hosté 16. Byl to přesně ten večer, kdy si proti Ocelářům říkáte: Co s tím? Není jak, není kudy… „Skóre 3:0 vypadá jasně, ale zápas nebyl jednoduchý. Hodně velká dřina. Hrálo se včera, dnes znovu… Dobrý bod, odpočineme a doma na to jdeme znovu,“ vykládal Vrána na kole u kabiny.

Hosté šli do vedení ke konci první části po vynikajícím napadání Daniela Voženílka, na konci akce byla přesná střela pod horní tyčku v podání Lukáše Kaňáka. Do ještě zajímavějšího skóre hosté utekli zkraje 40. minuty po nenápadném výpadu, kdy po souběhu kuriózních nahrávek plácl gólově do kotouče Andrej Nestrašil . Tahle situace Dynamo notně nalomila, důkaz přišel krátce po nástupu do posledního dějství, kdy si Libor Hudáček s Aronem Chmielewskim pohráli s opařenou defenzivou domácích.

Času stále hromada, ovšem členové obou souborů museli někde uvnitř vědět, že je hotovo. A taky bylo. Závan titěrné naděje přišel v 52. minutě, ale gól Adama Musila nemohl být uznán kvůli vysoké holi.

„První gól určil ráz zápas, Třinec pak hrál výborně, obětavě, strašně těžko jsme se přes něj dostávali. Vyhrál zaslouženě. Náš výkon řadím do kategorie nepovedených,“ hodnotil pardubický kouč Radim Rulík.

Pardubice - Třinec: Trefa Adama Musila neplatila pro vysokou hůl Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 17:49. Kaňák, 39:06. Nestrašil, 41:48. Chmielewski Sestavy Domácí: Will (Frodl) – T. Dvořák, Košťálek, D. Musil, Čerešňák, Vála, J. Kolář (A) – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Říčka, Poulíček (C), Paulovič – Mandát, A. Musil, Vondráček – Rákos. Hosté: Kacetl (Mazanec) – Smith, Marinčin, J. Jeřábek, Kaňák, Doudera, Mar. Adámek – Daňo, Marcinko, M. Růžička (A) – Nestrašil, Vrána (C), Kurovský – Hudáček, Voženílek, Dravecký (A) – Chmielewski, M. Roman, Hrňa – Svačina. Rozhodčí Šír, Jaroš – Hynek, Špůr Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 10 194 diváků

