Téměř bezchybný. Stezka zářil, ale nájezdy nevyšly: Každý zápas bude boj

Nájezdová loterie rozklíčovala úvodní semifinále Generali ČP play off mezi Vítkovicemi a Hradcem Králové. Bitvu nervů a dovedností ovládl hradecký Mountfield, všichni čtyři jeho střelci v nich byli neomylní. Trefili se Aleš Jergl, Ethan Werek, Graeme McCormack i Oliver Okuliar. Ve středu se v Ostravě hraje od 17.30 hodin.

Šedesát minut hry – nic. Jen tyčka na každé straně. Jednu napálil vítkovický Dominik Lakatoš, druhou hradecký Patrik Marcel. Prodloužení – nic, byť v něm šance měly oba kluby. První semifinále rozhodly teprve samostatné nájezdy.

Tedy dovednostní disciplína, kterou v play off většina hráčů nemusí. Má se hrát do rozhodnutí, shodují se poměrně svorně. Tohle ovšem platí až pro rozhodující a postupové zápasy. Takže nájezdy. Drama a nervy do posledních sekund.

Chladnější hlavu v nich měli Hradečtí. Postupně se trefili všichni čtyři jejich střelci. Aleš Jergl načal vítkovického brankáře Aleše Stezku povedeným blafákem do forhendu. Navázali na něho Ethan Werek, Graeme McCormack i Oliver Okuliar. Ti stříleli. Přesně. A dodali svému týmu první bod, vítěznou branku si připsal obránce McCormack.

Vítkovice - Mountfield: V nájezdech se hostům dařilo. Vítěznou trefu zapisuje McCormack, 0:1

„Bohužel, zítra je nový den, budeme se snažit sérii srovnat,“ mrzelo vítkovického brankáře Aleše Stezku. „Každý máme nějakou roli v týmu, snažíme se ji plnit od začátku až do konce. Bohužel. Hradec byl aktivní, bruslil. Bylo to krásné a vyrovnané utkání, škoda, že jsme ho nepřetáhli na naši stranu. Každý zápas bude na krev, budou zase rozhodovat detaily. Bude to boj.“

Ostravané měli v nájezdech pouze padesátiprocentní úspěšnost. Jakubovi Kotalovi hned na úvod utekl puk, kličku nedotáhnul. Stejně jako čtvrtý Roberts Bukarts. Snažil se puk protlačit mezi betony Matěje Machovského, ale místečko nenašel. Uspěli pouze Peter Mueller a Petr Fridrich.

V prodloužení přitom měli Ostravané k rozhodující brance blíž. Hráli přesilovku. Peter Krieger v ní měl šanci ze slotu. Trefil Machovského. Podobně dopadly i solidní akce Lukáše Krenželoka. I Hradečtí mohli rozhodnout. Jakub Kotala si nahození Marka Zachara málem přikopl do vlastní brány a brankář Aleš Stezka škobrtnul při výjezdu za bránou. Góly z toho nebyly.

Fanoušci odcházeli zklamaní. Hokejové semifinále se do Ostravy vrátilo po dlouhých dvanácti letech. Pro srovnání, když ho hrály Vítkovice naposledy, měl útočník Petr Fridrich deset roků. A Peter Mueller se v Coloradu dával dohromady z těžkého otřesu mozku po ostrém hitu Roba Blakea, který mu sebral celou sezonu 2010/11 a vlastně i dobře rozjetou kariéru v NHL.

Před dvanácti lety hrály Vítkovice semifinále s Pardubicemi. Obhájce titulu tehdy vyřadily 4:1 na zápasy, zářili Petr Vrána, Viktor Ujčík, Jiří Burger nebo brankář Roman Málek. Aktuální bitva s Mountfieldem táhne. Rozhodně víc, než zápasy trápícího se Baníku.

Město je polepené plakáty a poutači s jasným mottem: Val na Vítky! Do zaplněných ochozů Ostravar Areny mimo jiné dorazili sourozenci Stránští – Matěj z Davosu a Šimon z Litvínova. Nebo Roman Szturc s dcerou, který byl před dvanácti lety na ledě ve vítkovickém dresu. Poznámky si dělal Roman Polák, skaut Columbusu.

Na ledě byla bitva vyrovnaná. Bylo poznat, že se potkaly silné týmy, vyznávající podobný styl. Kontaktní hokej, rychlé protiútoky. Stejné se dají čekat i další bitvy.

