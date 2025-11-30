Hyský: Červ měl lehký otřes mozku. Chvála gólmana i respekt k soupeři
Desátý zápas na plzeňské lavičce Martin Hyský se svým týmem zvládl za tři body. Výhra 2:1 se proti Mladé Boleslavi nerodila lehce, Západočeši měli problémy i se soupeřem, který hrál celý druhý poločas v početním oslabení. Viktoria nakonec uzmula pro ni důležité tři body. „Před týmem smekám klobouk,“ prohlásil spokojený trenér domácího týmu.
Ve druhém poločase jste vedli dva nula. Představoval jste si snažší závěr zápasu?
„Ano, přál bych si, abychom měli závěr klidnější, abychom vstřelili o branku víc. Dva nula nám mělo stačit, bohužel jsme pak v některých situacích nezahráli tak, jak bylo potřeba. Boleslav zkorigovala výsledek, závěr byl trošku nervóznější. Ale spíš se chci bavit o pozitivnějších věcech. Smekám klobouk před týmem, jak to odehrál. Není jednoduché po vrcholu ve čtvrtek v Evropské lize jít do ligového zápasu proti týmu, co se na vás celý týden chystá. Logicky má víc sil, než vy. My jsme se připravovali dva a půl dne, že je potřeba využít domácí prostředí, hrát absolutně agresivně a zodpovědně dozadu. To jsem v zápase viděl, mužstvo zahrálo slušný zápas. Pomohla nám červená karta pro Boleslav, druhý poločas byl pro nás trochu jednodušší. Vzadu jsme mohli být zajištěnější, soupeř spoléhal hlavně na rychlé protiútoky z hlubokého bloku. Celkově řeknu, že byla Plzeň lepší než Mladá Boleslav a výhru o gól si zasloužila.“
Při velkých šancích Boleslavi vás znovu podržel gólman Florian Wiegele.
„Nejdřív musím s respektem k soupeři říct, že Boleslav s námi odehrála dobrý zápas, byla velmi těžkým soupeřem. Měli dvě gólové situace, v obou předvedl Florian fantastický zákrok. Potvrzuje formu a oprávnění, proč je v brance.“
Jak je na tom Lukáš Červ po úderu do hlavy od Daniela Langhamera?
„Byl na vyšetření v nemocnici, nemohl pokračovat ve hře. Má lehčí otřes mozku. Věřím, že to nebude mít extra velké následky. Byl to zákrok jednoznačně na žlutou kartu, rozhodčí se k tomu postavil správně. Takové zákroky nechceme vidět. Vím, že to nebyl úmysl. Pokud by žlutá u Langera už nebyla, můžeme se klidně bavit o červené.“
Změny v sestavě byly dané vytížením hráčů ze zápasu proti Freiburgu?
„V případě Amara (Memiče) jednoznačně šlo o zatížení, je to jeden z nejvytíženějších hráčů týmu během podzimu, navíc reprezentuje Bosnu a Hercegovinu. Bylo to podle plánu, abychom ho neztratili, kdyby se třeba zranil. Důležité je mít připravený celý kádr. Hráči, co byli připravení do zápasu, byli dobře nastavení. Střídání nám pomohlo. Jsem rád za Matěje (Vydru) i Rafia (Durosinmiho), zápas gólovou akcí rozhodli.“
Všechny vaše góly zkoumal VAR. Bál jste se, zda rozhodčí góly uzná? Ten první neplatil.
„Vždycky je nepříjemné, když čekáte na to, jak situaci vyhodnotí VAR. Ofsajdové situace, které zkoumal VAR proti Boleslavi, se hodnotí lépe. Nedělají se v tom chyby, nehraje tam takovou roli lidský faktor. Je to o namalování čáry a rozhodnutí, zda ofsajd byl, nebo ne. Hned, jak padnul náš gól na 1:0, jsem dostal info, že to je těsná situace. Tou akcí jsme si ukázali, jak je možné se dostat do hlubokého bloku Boleslavi. Sice to gól nebyl, ale našli jsme na soupeře recept. Apelovali jsme na tým, ať zůstane trpělivý, zbývalo dost času. Nakonec góly přišly.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|17
|11
|6
|0
|35:12
|39
|2
Sparta
|17
|10
|4
|3
|32:21
|34
|3
Jablonec
|17
|9
|5
|3
|23:16
|32
|4
Liberec
|17
|8
|5
|4
|30:16
|29
|5
Plzeň
|17
|8
|5
|4
|33:23
|29
|6
Karviná
|17
|9
|1
|7
|31:30
|28
|7
Olomouc
|17
|7
|6
|4
|18:11
|27
|8
Hr. Králové
|17
|7
|5
|5
|29:24
|26
|9
Zlín
|17
|6
|5
|6
|20:21
|23
|10
Bohemians
|17
|5
|4
|8
|14:20
|19
|11
Teplice
|17
|4
|6
|7
|18:23
|18
|12
Pardubice
|17
|3
|6
|8
|20:33
|15
|13
Baník
|17
|3
|4
|10
|11:21
|13
|14
Dukla
|17
|2
|7
|8
|13:24
|13
|15
Ml. Boleslav
|17
|3
|4
|10
|23:39
|13
|16
Slovácko
|17
|2
|5
|10
|8:24
|11
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu