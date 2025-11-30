Pardubický hněv na video. Záběr mám vyfocený, řekl kouč. Nesouhlasil ani Lauko
Pardubice našly svou nemesis. Vlastně spíš dvě v jednom. Liberec složil kolos z východu Čech už popáté v řadě, výhrou nad bývalým koučem Filipem Pešánem si upevnil místo v elitní čtyřce. Jenže hosté nesouzněli s výroky, které provedli rozhodčí po konzultacích u videa. Rozruch vzbudil hlavně poslední gól na 4:2, kdy si Dynamo vybralo neúspěšnou výzvu na ofsajd – sudí nenašli jasný záběr. „Já ho mám na fotce v telefonu, dál se vyjadřovat nebudu,“ pronesl asistent Karel Mlejnek.
Dvě zkoumané situace mohly zcela zásadně hnout konečným osudem zápasu. Nejprve neuznaná trefa hostů na 3:3, když po třiceti sekundách závěrečné třetiny pálil Jan Košťálek. Desátý zásah v sezoně mu sebrala intervence Jakuba Lauka v brankovišti. Pětadvacetiletý útočník clonil před gólmanem Petrem Kváčou s jednou bruslí v zakázaném území, což se sudím nezdálo.
„Bylo mi to nějak vysvětleno, nemyslím, že bych do brankoviště zajel dobrovolně. Rozhodčí to posoudili takhle, nic s tím neudělám. Rozhodnutí po zkoumaných situacích byla, jaká byla. Já s nimi třeba nesouhlasím, ale to je na někoho jiného,“ komentoval Lauko ožehavé chvíle. „Nemyslím si, že by to bylo postavení v brankovišti, ale nic víc říct nemůžu.“
Pardubická tryzna se pak ještě prohloubila v 54. minutě. Liberec po složitém přechodu přes modrou čáru udeřil zásluhou Tomáše Filippiho na 4:2. „Mrzí mě videohry, které se odehrávaly. Jednoznačně se neztotožňuju se situací v čase 6:39 ze třetí třetiny,“ ulevil si pardubický asistent Karel Mlejnek právě v souvislosti s obviněním z domácího ofsajdu. „Ať se někdo zlobí nebo ne, mám ten materiál z panoramatické kamery vyfocený v telefonu. Dál se nebudu vyjadřovat.“
Nefunkční obrazovka
Osmačtyřicetiletý trenér tak nepřímo naznačil, že nechápe absenci průkazného záběru. Zároveň přiznal, že pro hráče i kouče je dnes složité orientovat se v pojmech jako kontakt v brankovišti nebo jeho intenzita. A Pardubice tentokrát na hře s videem tratily. Pomohla jim vlastně jen situace ze závěru, kdy zprvu nefunkční obrazovka, u níž hlavní arbitři několik minut přešlapovali, nakonec ukázala nepovolený zákrok rozhodujícího střelce zápasu Kristapse Zileho. Lotyš schytal vyšší trest.
Dynamo ovšem nenechalo body pod Ještědem jen vlivem pruhovaných mužů. I skvěle hrající Lauko věděl, že efektivita hostů měla být vyšší. Když začaly Pardubice utahovat laso, působily jako anakonda, která zkušeně získává duši svojí oběti. Drtivý tlak Dynamo spustilo zejména ve druhé třetině, pomohla mu k tomu kratší cesta z útočného pásma na střídačku.
Hlavně elitní brázda s mozkem Romanem Červenkou předváděla prvotřídní kreace, korunované kličkou ofenzivního obránce Daniela Gazdy. Ten si přes Jaromíra Peréze odemkl oslavnou cestu k vlastnímu kotli po trefě na 2:1. To vedli hosté naposledy.
„I když nás opticky točili, dokázali jsme výsledek převrátit na naši stranu,“ hovořil už po boji bývalý liberecký kapitán Filippi. „Víme, že jsme je letos porazili už potřetí, ohromně si toho vážíme. Náš výkon byl skvělej, podpořený gólmanem. Před gólem na 2:2 jsme přežili několik závarů, pak jsme vstřelili dvě branky,“ uvědomoval si.
Těžké chvíle prožili Tygři s úplnou koncovkou. Při odvolání brankáře Malcolma Subbana na střídačku chvíli domácí bránili dokonce nejhorší možnou početní převahu šest na tři. Jenže i když Dynamo utahovalo šrouby, přes hrubou zeď v podobě Petra Kváči se neprovrtalo. Pět sekund před sirénou si maskovaný hrdina zapumpoval paží na znamení dalšího cenného skalpu.
Liberec dál nenápadně straší ligu svou silou. „Podali jsme heroický výkon, bylo to ubojované, střídačka žila. Moc si toho ceníme,“ radoval se domácí kouč Jiří Kudrna.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|30
|14
|4
|1
|11
|89:73
|51
|2
Liberec
|28
|14
|0
|5
|9
|72:66
|47
|3
Pardubice
|27
|13
|2
|3
|9
|81:62
|46
|4
Třinec
|27
|13
|3
|1
|10
|79:67
|46
|5
Plzeň
|27
|12
|3
|3
|9
|69:51
|45
|6
Mountfield
|27
|12
|4
|1
|10
|72:58
|45
|7
Brno
|27
|13
|1
|3
|10
|75:74
|44
|8
K. Vary
|27
|13
|1
|2
|11
|67:70
|43
|9
Č. Budějovice
|28
|11
|3
|2
|12
|80:78
|41
|10
Vítkovice
|28
|11
|3
|2
|12
|70:80
|41
|11
Olomouc
|28
|12
|1
|2
|13
|58:74
|40
|12
Kladno
|28
|9
|3
|4
|12
|71:81
|37
|13
M. Boleslav
|28
|9
|3
|2
|14
|56:68
|35
|14
Litvínov
|28
|5
|2
|2
|19
|52:89
|21
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž