Nejhorší poločas za Priskeho? Přišel hlasitý pískot, Haraslín obhajoval ostudu pod kotlem
To byla pořádná ostuda! A dokonce ve slavnostním hávu. Fotbalisté Sparty dostali v nedělním ligovém utkání od Pardubic čtyři góly a prohráli nakonec 2:4. „Velmi slabý výkon,“ oddechl si v televizním rozhovoru trenér Brian Priske, jenž právem označil první poločas za nejhorší během letenského působení. Ztráta na vedoucí Slavii narostla na pět bodů. „To je vždycky problém,“ přidal dánský kouč.
Výroční zápas si představovala rozhodně jinak. Sparta přivítala na trávníku Vítězslava Lavičku, Josefa Chovance, Jaroslava Hřebíka, Petra Koubu nebo Horsta Siegla. K legendám, které byly už dříve uvedeny do Dvorany slávy, přibyla další, a to Zdeněk Caudr, který odkroutil v letenském klubu osm sezon.
Měla to být velkolepá oslava podpořená tříbodovým ziskem. Málokdo by na stadionu při pohledu na postavení v tabulce čekal něco jiného. Jenže Pražané udělali i přes závěrečný tlak ostudu, proti Pardubicím prožili nejhorší první poločas v této sezoně. „Souhlasím, na sto procent,“ přikývnul trenér Brian Priske v rozhovoru pro Oneplay Sport.
Teprve devatenáctiletý útočník Victor Samuel vstřelil v nastaveném čase už čtvrtý gól hostů. To se povedlo naposledy na konci března Plzni (rovněž 2:4). „Měl jsem na stadionu manželku a mlaďase (syna). Říkal mi, že by to mohlo dopadnout stejně. Je to super,“ líčil trenér Pardubic Jan Trousil, ještě v minulé sezoně působil jako asistent ve Viktorii.
Byl to z pohledu favorita šok, průšvih, což se projevilo na pozápasové „děkovačce“. Mezi fanoušky narostlo napětí, po emotivním proslovu kapitána Lukáše Haraslína přišel od nich smířlivý potlesk.
Sparťanům v utkání absolutně nic nevycházelo. Řada hráčů v čele s Veljkem Birmančevičem, Angelem Preciadem nebo Filipem Panákem zůstala hluboko pod průměrem, klíčoví hráči chybovali. Zato Východočeši byli semknutí, svižní, plní energie a zejména nebezpeční.
Po první půli vedli o dvě branky. Nejprve Vojtěch Patrák, bývalý sparťan, využil velmi povedeného dloubáčku od Abdullahiho Tanka za sparťanského záložníka Johna Mercada. Útočník hostů prostřelil Petera Vindahla, ale osmou trefu v tomto soutěžním ročníku vzhledem ke klubové minulosti neslavil. Nechal ruce dole, jasným gestem mírnil emoce.
Ty vypukly na pardubické lavici naplno v pětatřicáté minutě. A znovu v tom měl prsty Tanko. Nigerijský ofenzivní hráč uvolnil perfektní kolmicí Daniela Smékala. V 65. minutě je poslal do naprosto nečekaného trháku Samuel Šimek, který díky teči využil přímého kopu za hranou vápna. Po třetím zásahu Pardubic, jejich hráči slavili pod kotlem letenských fanoušků, se strhla pořádná mela. Žluté karty viděli Ladislav Krobot za hosty a Haraslín s Matějem Rynešem za domácí.
Priske: Byl to velmi slabý výkon
„Vážím si toho, jak kluci zareagovali po ostudném výkonu s Libercem (domácí prohra 0:4). To byla skvělá odpověď. Toho si cením,“ pravil Trousil. „Kluci ukázali, že mají charakter. Teď jsme si polepšili, ale nic nepřeceňujeme. Chceme získat co nejvíc bodů a přezimovat tak, abychom měli velkou šanci se vyhnout barážovým pozicím,“ poznamenal.
Sparťany vyprovázel po první půli do kabin hlasitý pískot, bučení. Stejně jako v Konferenční lize proti Rakówu (0:0). První negativní odezva proti Pardubicím přišla už po třiceti minutách. Domácí sice drželi balon, jenže obehrávali ho pouze ve středu zálohy a vraceli se s ním až ke stoperům. Vše bylo pomalé, nudné, bez efektu. Ve výsledku se nedostali za první půli k jediné střele. „Neviděl jsem od týmu žádnou energii, kvalitu, disciplínu. Byl to velmi slabý výkon,“ zhodnotil Priske.
Letenští nebyli schopni přetlačit defenzivní blok Pardubic, které se zformovaly v defenzivní fázi do rozestavení 5-4-1. Velmi povedený zápas zaznamenali všichni obránci Mikuláš Konečný, Simon Bammens i Jason Noslin. Pokud hostující tým i díky nim získal míč, vystartoval do rychlého kontru. To vyšlo parádně dvakrát.
Trenér Priske sáhl do sestavy ihned po druhém inkasovaném gólu. Zavelel ke změně na čtyři obránce, do hry poslal Pavla Kadeřábka a Santiaga Enemeho místo dvojice Panák a Patrik Vydra. V úpravách pokračoval i o přestávce.
„Byli jsme připravení udělat změny. Museli jsme změnit struktury hry a rozestavení, dát na hřiště hráče, kteří dodají kvalitu,“ zmínil Priske. „Ve výsledku je to moje zodpovědnost. Musím si sám zanalyzovat, jestli základní sestava byla od startu utkání dobrá.“
Na stoperech zůstali Asger Sörensen a Ševínský, kolem nich se měnili krajní hráči Ryneš a Kadeřábek. Hra Letenských se zvedla, změny zafungovaly. Stříleli Mercado, Eneme a Albion Rrahmani. Aktivita jim vydržela zhruba patnáct dvacet minut, až v závěru zavřela soupeře do šestnáctky. Nakonec se trefil Kuchta, Haraslín snížil z pokutového kopu na 2:3.
Sparta zkrátka zabrala příliš pozdě. Proto zakončila listopad třetí ligovou prohrou a zároveň už sedmou ztrátou. Na vedoucí Slavii ztrácí po sedmnácti kolech pět bodů.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|17
|11
|6
|0
|35:12
|39
|2
Sparta
|17
|10
|4
|3
|32:21
|34
|3
Jablonec
|17
|9
|5
|3
|23:16
|32
|4
Liberec
|17
|8
|5
|4
|30:16
|29
|5
Plzeň
|17
|8
|5
|4
|33:23
|29
|6
Karviná
|17
|9
|1
|7
|31:30
|28
|7
Olomouc
|17
|7
|6
|4
|18:11
|27
|8
Hr. Králové
|17
|7
|5
|5
|29:24
|26
|9
Zlín
|17
|6
|5
|6
|20:21
|23
|10
Bohemians
|17
|5
|4
|8
|14:20
|19
|11
Teplice
|17
|4
|6
|7
|18:23
|18
|12
Pardubice
|17
|3
|6
|8
|20:33
|15
|13
Baník
|17
|3
|4
|10
|11:21
|13
|14
Dukla
|17
|2
|7
|8
|13:24
|13
|15
Ml. Boleslav
|17
|3
|4
|10
|23:39
|13
|16
Slovácko
|17
|2
|5
|10
|8:24
|11
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu