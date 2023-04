Aron se propletl jako had na Nokii, líčil Hrňa. Parády Třince sundaly Dynamo

„Hudy to udělal úplně perfektně,“ ocenil spoluhráč Erik Hrňa. „Aron se taky pěkně propletl středním pásmem. Říkal jsem mu, že to udělal, jako byl na mobilu Nokia ten had. Propletl se tam jako snake!“

Obě gólové akce Ocelářů byly exkluzivní. Libor Hudáček na konci první třetiny protisměrnou kličkou vyřadil hned dva blokující soupeře a zavěsil. „Dva jejich hráči už čekali, že to bude nahazovat na bránu, on si to stáhnul a poslal nad vyrážečku,“ glosoval Hrňa.

Slovenský reprezentant se výstavní brankou blýsknul už ve čtvrtfinále proti Spartě, kdy Jakuba Kováře překvapil nahozením zpoza nohy. V zápasech občas vypadá lehkovážně, řadu solidních akcí se mu už v předkole proti Litvínovu ani dál proti Spartě nedařilo dotáhnout. Ale když mu to vyjde, je na Zlatou helmu.

Třinec - Pardubice: Hudáček po krásném sólu otevřel skóre ve Werk Aréně, 1:0 Video se připravuje ...

„Baví mě dávat góly, jsem tady na to,“ pousmál se Hudáček do kamer České televize o první přestávce. „Ale hra z naší strana na začátku nebyla ideální, musíme hrát jednodušeji, napadat.“ Proti Pardubicím měl další dvě gólovky, ale únik po levém křídle zhruba v polovině duelu ještě za stavu 1:0, ani kličkovaná na brankovišti v 51. minutě (2:1), mu nevyšly.

Vítězný gól si připsal Erik Hrňa. Ve 49. minutě dorážel puk do prázdné brány. Těžká trefa? „Jo, strašně,“ zasmál se zkušený útočník. „Měl jsem fakt strach, jak byla odkrytá brána, aby se mi to nenamotalo na hokejku. Ještě jsem to měl pod nohama, fakt jsem se do poslední chvíle bál, že to minu. Ale naštěstí mi to tam spadlo. I ze mě to spadlo.“ Ve dvanáctém zápase play off si připsal první gól.

Hrňa ocenil práci speciálních formací v oslabení. Ty sehráli Oceláři proti Pardubicích výborně. „Za to bych chtěl kluky pochválit, Pardubice mají přesilovkový tým perfektní, výborný. Naši kluci hrají oslabení výborně, obětavě,“ přitakal Hrňa. „Jsme rádi, že se nám to teď dařilo bránit.“

Třinec - Pardubice: Hrňa se zjevil sám před Willem a Oceláři jdou do vedení 2:1 Video se připravuje ...

Jediný gól inkasovali úřadující mistři po ojedinělém zaváhání brankáře Ondřeje Kacetla. Nahozený puk mu vypadl z lapačky a Tomáš Vondráček dorážel do prázdné. „To bych vůbec neřešil, nějakou chybu Ondry,“ měl jasno Hrňa. „Protože nás drží každý zápas. Bez něho bychom nebyli tam, kde jsme.“

Zmínil také, že i u jeho dorážky do prázdné měl pardubický brankář Roman Will složitou situaci. „Willák to měl těžký, já to před ním ještě tečoval, takže bylo těžké zareagovat, puk chytit. Vypadl mu a já to jen dorazil.“

Věci na zlepšení pro páteční duel Oceláři i po výhře najdou. „Nebyl to od nás úplně optimální výkon,“ neskrýval Hrňa. „I jsme si to v kabině řekli, že to nebylo úplně ono. Ale jsme rádi, že jsme si našli cestu k vítězství. Zítra musíme hlavně začít úplně jinak! Náš systém už hrajeme nějakou dobu a je to fakt o detailech. Když vypadne jeden, tak se tam otevírají dvířka, kdy můžou Pardubice hrozit. Na to se musíme soustředit, aby si každý dělal, co má.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 18:56. Hudáček, 48:34. Hrňa Hosté: 26:23. Vondráček Sestavy Domácí: Kacetl (Mazanec) – Marinčin, Smith, Kaňák, J. Jeřábek, Mar. Adámek, Doudera – M. Růžička (A), Marcinko, Daňo – Kurovský, Vrána (C), Nestrašil – Dravecký (A), Voženílek, Hudáček – Hrňa, M. Roman, Chmielewski – Svačina. Hosté: Will (Frodl) – Košťálek, T. Dvořák, Čerešňák, D. Musil, J. Kolář (A), Vála – Hyka, L. Sedlák (A), Cienciala – Radil, Zohorna (C), R. Kousal – Vondráček, A. Musil, Mandát – Paulovič, Rákos, Říčka – Kaut. Rozhodčí A. Jeřábek, Šindel – Špůr, P. Šimánek Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 5 400 (vyprodáno) diváků

