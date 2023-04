Třetí duel obrů pod lupou. Proč mělo Dynamo vyhrát? 81 střel, ale Třinec...

Zvládli to. Oceláři udělali další krok k postupu do finále. Ve čtvrtečním třetím utkání porazili Pardubice 2:1. Stejný stav platí aktuálně i v sérii. S výkonem ale Slezané spokojení nebyli. Byli pod až moc velkým tlakem, což ostatně potvrzují i čísla.

Na střely na branku zvítězily Pardubice 34:14. Ještě mnohem brutálněji vypadá, když k tomuto číslu připočteme rány mimo a zblokované. Výsledek? 81 ran Dynama proti pouhým 29 pokusům Ocelářů.

Analytický modul Hockey Logic vypočetl, že Pardubice měly čistě podle dat zápas vyhrát. Dle očekávaných gólů byly lepší – 3,4 versus 2,6. Systém rovněž určí procentuálně očekávanost výhry na základě analýzy duelu. A asi vás nepřekvapí, že podle něj mělo Dynamo uspět. Mělo hodnotu 67 procent, Oceláři jen 33. Přesto se znovu datům vzepřeli a zvítězili.

Z herního projevu ale po utkání Slezané nejuchali. „Nebyl to od nás úplně optimální výkon. I jsme si to v kabině řekli, že to nebylo úplně ono. Ale jsme rádi, že jsme si našli cestu k vítězství. V pátek musíme hlavně začít úplně jinak! Náš systém už hrajeme nějakou dobu a je to fakt o detailech. Když vypadne jeden, tak se tam otevírají dvířka, kdy můžou Pardubice hrozit. Na to se musíme soustředit, aby si každý dělal, co má,“ říkal Erik Hrňa.

Zatímco Spartu nechávali Třinečtí také často střílet, většinou to nebylo z nebezpečných prostorů. Nepouštěli je před branku, mezikruží a celkově slot měli skvěle pohlídaný. Ve čtvrtek to však úplně neplatilo. Stačí se podívat na rozbor oněch střeleckých pokusů.

Zopakujme si, Dynamo jich mělo 81. Vysoce nebezpečné byly čtyři, středně 18 a 59 jen málo. Nejvíc šancí měli podle dat Lukáš Sedlák, Tomáš Hyka, Robert Říčka a Tomáš Vondráček. Ten jediný se dokázal prosadit.

Odkud přesně oba týmy střílely nejvíc, nám řekne heatmapa. Čím víc je oblast oranžová, tím častěji odtud hráči pálili. Vlevo jsou střely Ocelářů, vpravo Dynama.

Vidíme na ní mimochodem zajímavou věc u Třince. Když už výjimečně dostali ke střelbě, nenahazovali puky od modré čáry. Většina ran šla ze slotu. Podle analytiky byly čtyři střely vysoce nebezpečné, 11 středně a 14 málo. Pokud sečteme první dvě kategorie, dostaneme se na patnáct. Více než polovina střel tedy byla alespoň středně nebezpečná. U Dynama to bylo pouze 27 procent, což je však jinak pořád velmi dobrý poměr.

„Jsme zklamaní. Měli jsme super šance, které jsme nedali. Hned v první třetině jsem jel sám na bránu, Tomáš (Hyka) tam pak jel sám, Činel (Cienciala) taky ve třetí třetině hned v prvním střídání. Měli jsme tam fakt super šance, a stačí je proměňovat. Já dal tyčku, kousek vždycky chyběl. Myslím, že jsme hráli výborný hokej, ale udělali jsme dvě chyby a oni dali dva góly,“ popsal duel ze svého pohledu Lukáš Sedlák.

Na toho mimochodem trenéři Ocelářů stále pravidelně nasazují lajnu s Petrem Vránou, Andrejem Nestrašilem a Danielem Kurovským. Při hře pět na pět proti Sedlákovi, Hykovi a Ciencialovi odehrála tahle trojka více než deset minut.

Gól tohle elitní pardubické komando nedalo, jak ale řekl Sedlák, šance mělo. Proti svým strážcům bylo v jasné střelecké převaze. Ještě častěji se ale dostávala ke střelám lajna se Zohornou, Radilem a Kousalem. Vyprodukovali 22 střeleckých pokusů, sami čelili jen pěti. Skvělé číslo Corsi, které vypovídá o střelecké převaze s hráčem na ledě, měl i obránce Tomáš Dvořák: 35 pokusů Dynama proti devíti z holí Ocelářů.

Dál platí, že extrémně důležitý je v tomto střetu třinecké zdi s bourací koulí Pardubic první gól. Když ho dají Oceláři, jen zřídka pak o výhru přicházejí. V play off se to stalo od roku 2019 jen ve třech případech, ve zbylých 29 došli k vítězství.

