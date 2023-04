Voráček lže, tvrdí Vítkovice. Od jejich šéfa Smoleňák přesto obdržel omluvu

Do trochu jiné dimenze se dostal incident mezi Alešem Pavlíkem a sudími po druhé partii v Ostravě poté, co Jakub Voráček vyťukal na Twitter přísnou zprávu o krocích vítkovického majitele: „Je smutné, že prezident APK po zápase řve na Radka Smoleňáka, že mu ukončí kariéru.“ Hradeckému útočníkovi se Pavlík, který navíc v pátek na post prezidenta APK rezignoval, omluvil.

Hradecký kapitán byl svědkem středečních večerních událostí v útrobách Ostravar arény, které nyní hýbou extraligou. Ptáte se, proč se do toho plete Voráček? Jeden z nejproduktivnějších Čechů v historii NHL je kamarádem Radka Smoleňáka. A protože u toho přímo nebyl, muselo dojít ke komunikaci obou bývalých spoluhráčů. A následně k umístění tweetu na sociální síti.

Vítkovické vedení se proti Voráčkově interpretaci důsledně ohradilo, v prohlášení napsalo, že se veřejně ohrazuje proti nepravdivým informacím. „Je pravdou, že po skončení utkání došlo mezi majitelem klubu HC VÍTKOVICE RIDERA Alešem Pavlíkem před kabinou rozhodčích k ostré výměně názorů s předsedou komise rozhodčích Vladimírem Pešinou. Je také pravdou, že následně se diskuze zúčastnil i kapitán Mountfield HK Radek Smoleňák a došlo i k výměně názorů mezi Pavlíkem a Smoleňákem, ve kterém došlo i na výrazy tvrdšího rázu. Nicméně není pravdou a je na to hned několik svědků, že by majitel Vítkovic Aleš Pavlík vyhrožoval kapitánovi Mountfield HK Radku Smoleňákovi ukončením kariéry.“

Zároveň si v klubu posteskli, že – lidově řečeno – se do toho Voráček motá. „Je smutné a do určité míry také nepochopitelné, že tuto lživou informaci zveřejní uznávaný hokejista Jakub Voráček, který ale fyzicky zápasu a tedy ani incidentu přítomen nebyl.“

Vítkovice - Mountfield HK: Smoleňák během zkoumání videa přijel za Stezkou, byla z toho potyčka

Tenhle příběh žil dál svým životem a Jakub Voráček se znovu přihlásil ke slovu. „Pane Pavlík, přece nebudeme řešit moji poznámku, ještě pravdivou, jestli to není pravda. Chápu, že jste naštvanej, ale pochybuju, že by to někdo nenatočil,“ napsal opět na Twitter.

Takže i když se podle vítkovických šéfů (pod prohlášením jsou podepsáni i Roman Šimíček a Patrik Rimmel), hovořilo o něčem jiném než o konci Smoleňákovy kariéry, informace iSport.cz jsou takové, že se Pavlík Smoleňákovi ve čtvrtek telefonicky omluvil. „Ozval se mi a omluvil se jako chlap,“ potvrdil hradecký kapitán v textovce. „Tímto je to naprosto uzavřené.“

To samé pro Voráčka. Kvůli přetrvávajícím potížím po otřesech mozku pobývá v Česku a extraligu pozorně sleduje. „Chápu, že jedou emoce a řekne se a stane se hodně věcí. To, co jsem napsal, je pravda. Každopádně vím, že pan Pavlík se omluvil za svoje vystupování a tímto je čistý stůl. Hotovo, vyřízeno. Těším se na zápas 3,“ napsal někdejší útočník Philadelphie či Columbusu.

